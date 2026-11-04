Колишній український депутат отримав одразу 2 російські паспорти: названо ім’я
Андрій Засуха отримав одразу...
Джерело: ФК "Колос"
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Колишній депутат Київської облради від "Батьківщини", а нині президент футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) Андрій Засуха після початку повномасштабної війни отримав російські внутрішній і закордонний паспорти. Також у нього є російський податковий номер, три автомобілі з московськими номерами та реєстрація в будинку на Новому Арбаті в Москві.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції. Там зазначили: у тому самому будинку зареєстрована мати Засухи – колишня народна депутатка від забороненої в Україні Партії регіонів Тетяна Засуха.
"Щонайменше з 2014 по 2018 рік Андрій Засуха літав з України до Росії. А у 2007 році летів з Москви разом із Маріанною Кобець – після 2022 року окупанти призначили її головою футбольної федерації Херсонщини, а її батька – гауляйтером Херсона", – йдеться в повідомленні.
У Засухи є російський податковий номер.
Джерело: ЦПК
Крім того, зазначається, Засуха навчався в Московському державному інституті міжнародних відносин – закладі, "який готує фахівців для дипломатичної та кар’єри у спецслужбах". Вступ Андрія до цього вишу, за словами розслідувачів, раніше підтверджувала Тетяна Засуха.
Андрій Засуха після початку...
Джерело: ЦПК
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Сама ж Тетяна Засуха, зазначається, також має російський податковий номер. А батько Засухи – Анатолій, який за президентства Леоніда Кучми був головою Київської ОДА, – "утік до Росії у 2005 році, коли перебував у розшуку в Україні".
"Дані зі злитих баз російських паспортів... показують, що втеча супроводжувалася зміною прізвища... на ім’я Андрєєв Анатолій Андрійович... "Андрєєв" зареєстрований у підмосковних Люберцях за однією адресою із сином Засухи Андрієм. Із цим паспортом він у 2015 році літав до України. Цей паспорт досі чинний, до нього прив’язаний російський податковий номер", – розповіли розслідувачі.
Андрій Засуха – скандали
- Є власником агрофірми "Світанок". Ця компанія відома купівлею земельних ділянок державного підприємства "Дмитрівка" Національної академії аграрних наук за заниженою ціною.
- За даними ЦПК, "Світанок" платив зарплату дружині колишнього генпрокурора Руслана Кравченка Олександрі, яка виїхала з України. Також фірма надала подружжю генпрокурора у користування газову електростанцію за 1,14 млн грн.
- Склав повноваження депутата Київської облради у 2023 році. За даними "Чесно", причиною стало "бажання виїжджати за кордон".
- Село Ковалівка, де базується "Колос", у медіа називають "феодальною власністю" Засух. Зокрема, зазначається, вони "перетворили село на свій двір зі своїми правилами".
Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом в Офісі генерального прокурора завершили службове розслідування щодо колишнього керівника відомства Руслана Кравченка. Його визнали винним у службовому проступку – використанні службового становища у власних інтересах під час поїздки за кордон.
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