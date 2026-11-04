Колишній український депутат отримав одразу 2 російські паспорти: названо ім’я

Колишній депутат Київської облради від "Батьківщини", а нині президент футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) Андрій Засуха після початку повномасштабної війни отримав російські внутрішній і закордонний паспорти. Також у нього є російський податковий номер, три автомобілі з московськими номерами та реєстрація в будинку на Новому Арбаті в Москві.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції. Там зазначили: у тому самому будинку зареєстрована мати Засухи – колишня народна депутатка від забороненої в Україні Партії регіонів Тетяна Засуха.

"Щонайменше з 2014 по 2018 рік Андрій Засуха літав з України до Росії. А у 2007 році летів з Москви разом із Маріанною Кобець – після 2022 року окупанти призначили її головою футбольної федерації Херсонщини, а її батька – гауляйтером Херсона", – йдеться в повідомленні.

У Засухи є російський податковий номер. Джерело: ЦПК

Крім того, зазначається, Засуха навчався в Московському державному інституті міжнародних відносин – закладі, "який готує фахівців для дипломатичної та кар’єри у спецслужбах". Вступ Андрія до цього вишу, за словами розслідувачів, раніше підтверджувала Тетяна Засуха.

Андрій Засуха після початку... Джерело: ЦПК Розгорнути

Сама ж Тетяна Засуха, зазначається, також має російський податковий номер. А батько Засухи – Анатолій, який за президентства Леоніда Кучми був головою Київської ОДА, – "утік до Росії у 2005 році, коли перебував у розшуку в Україні".

"Дані зі злитих баз російських паспортів... показують, що втеча супроводжувалася зміною прізвища... на ім’я Андрєєв Анатолій Андрійович... "Андрєєв" зареєстрований у підмосковних Люберцях за однією адресою із сином Засухи Андрієм. Із цим паспортом він у 2015 році літав до України. Цей паспорт досі чинний, до нього прив’язаний російський податковий номер", – розповіли розслідувачі.

Андрій Засуха – скандали

Є власником агрофірми "Світанок". Ця компанія відома купівлею земельних ділянок державного підприємства "Дмитрівка" Національної академії аграрних наук за заниженою ціною.

За даними ЦПК, "Світанок" платив зарплату дружині колишнього генпрокурора Руслана Кравченка Олександрі, яка виїхала з України. Також фірма надала подружжю генпрокурора у користування газову електростанцію за 1,14 млн грн.

Склав повноваження депутата Київської облради у 2023 році. За даними "Чесно", причиною стало "бажання виїжджати за кордон".

Село Ковалівка, де базується "Колос", у медіа називають "феодальною власністю" Засух. Зокрема, зазначається, вони "перетворили село на свій двір зі своїми правилами".

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом в Офісі генерального прокурора завершили службове розслідування щодо колишнього керівника відомства Руслана Кравченка. Його визнали винним у службовому проступку – використанні службового становища у власних інтересах під час поїздки за кордон.