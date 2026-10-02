Гроші з банківського рахунку можуть несподівано "зникнути": що зміниться для українців із 23 жовтня

Із23 жовтня 2026 року в Україні змінитьсяпорядок взаємодії всіх банків із державними та приватними виконавцями. Йдеться про автоматичне стягнення боргів із рахунків. Наразі такий механізм діє лише для клієнтів держбанків, однак нову систему запровадять для всіх фінустанов.

Зміни передбачені закон №4833-IX, який набирає чинності саме 23 жовтня. Згідно документа, банки, небанківські надавачі платіжних послуг і емітенти електронних грошей підключатимуться до автоматизованого обміну інформацією через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Це допоможе швидше знаходити рахунки та кошти боржників і проводити примусове списання в межах уже відкритого виконавчого провадження. Утім, йдеться не про новий вид боргів і не про право банків самостійно списувати гроші клієнтів.

Рішення про відкриття виконавчого провадження, арешт коштів і звернення стягнення ухвалює державний або приватний виконавець. Банки виконують відповідні постанови та платіжні інструкції.

Керуючий партнер адвокатського об'єднання Winner Ігор Ясько пояснив "Мінфіну": нові правила лише переводять уже наявну процедуру в цифровий формат. "Це не нова схема автоматичного списання боргів та не нова категорія боргів, а цифровізація вже існуючої процедури виконавчого провадження", – зазначив Ясько.

Що зміниться на практиці: головне, що потрібно знати

Головна зміна з 23 жовтня – швидкість . Раніше пошук рахунків та обмін документами між виконавцем і банком могли тривати довго, а нова система передбачає електронну взаємодію через АСВП і швидке опрацювання нових документів.

. Раніше пошук рахунків та обмін документами між виконавцем і банком могли тривати довго, а нова система передбачає електронну взаємодію через АСВП і швидке опрацювання нових документів. Банки та система не ухвалюють власних рішень про стягнення. Вони обмінюються інформацією та автоматизують окремі процеси провадження, а процесуальні рішення ухвалює державний або приватний виконавець.

Для людини, щодо якої вже відкрили провадження, це означає, що кошти на рахунку можуть знайти швидше, а платіжна інструкція на стягнення оперативніше надійде до банку.

Кого стосуватимуться нові правила

Автоматизований механізм застосовуватимуть до людей, щодо яких вже відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого документа. Це можуть бути рішення судів та інші рішення, які закон дозволяє виконувати примусово.

Система дасть змогу отримувати інформацію про рахунки й електронні гаманці боржника, а також про залишок коштів. Але сам кредит, комунальна заборгованість чи інший невиконаний платіж ще не означають, що банк почне списувати кошти з рахунку.

Одна з головних змін – швидкість обміну інформацією. За словами Яська, банки та інші установи щогодини перевірятимуть нові документи від виконавців. На запит про рахунки й залишок коштів вони мають відповідати протягом години робочого часу.

Отримавши потрібні дані, виконавець може накласти арешт на кошти й сформувати платіжну інструкцію для їхнього примусового списання. Послідовність дій буде такою:

виконавець надсилає запит;

система отримує дані про рахунки;

виконавець накладає арешт;

банк отримує платіжну інструкцію;

необхідна сума перераховується для погашення боргу.

Закон передбачає, що звернення стягнення на кошти в рахунках та електронні гроші відбуватиметься через АСВП – у процесі інформаційної взаємодії виконавців із банками, небанківськими надавачами платіжних послуг та емітентами електронних грошей.

Нові правила поширюються і на звичайні поточні й депозитні рахунки, і на електронні гаманці та електронні гроші. До системи мають підключитися банки, небанківські надавачі платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки, а також емітенти електронних грошей. Закон дає їм шість місяців на підключення до відповідної інформаційної взаємодії.

Частину грошей можна буде залишити на повсякденні витрати

Автоматичне стягнення не скасовує передбачених законом гарантій для боржника. Під час воєнного стану фізична особа, на кошти якої наклали арешт, може визначити один поточний рахунок в одному банку для видаткових операцій. Протягом календарного місяця з нього можна буде витратити суму в межах двох мінімальних зарплат.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8647 грн. Отже, місячний ліміт дорівнює 17 294 грн. Це не означає, що на кожному рахунку боржника автоматично залишатимуть недоторканними 17 294 грн. Людина може визначити один рахунок для видаткових операцій і користуватися ним у межах установленого ліміту.

Закон також захищає від стягнення окремі категорії коштів. Закон №4833-IX, зокрема, містить перелік рахунків і коштів, на які заборонено звертати стягнення. Зокрема, це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати при народженні чи усиновленні дитини, окремі дитячі виплати, допомога на лікування та поховання, а також низка спеціальних виплат військовослужбовцям.

Якщо боржник повністю погасив борг за виконавчим провадженням, що відповідає визначеним законом умовам, а також сплатив необхідні витрати, виконавчий збір, штрафи й винагороду приватного виконавця, АСВП сформує повідомлення про погашення заборгованості.

Це повідомлення стане підставою для виключення інформації про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів або електронних грошей, передбачених законом.

Чи можуть забрати квартиру через борги

Автоматичний пошук грошей не означає автоматичного вилучення нерухомості. Якщо коштів на рахунках не вистачає, виконавець може застосувати до майна боржника інші заходи, передбачені законом.

Для єдиного житла діє окремий захист. Стягнення на єдине житло та земельну ділянку під ним не звертають, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних зарплат – у 2026 році це 432 350 грн.

Це спростовує поширену інформацію про нібито поріг у 20 мінімальних зарплат. Є також винятки, визначені законом, зокрема іпотека або відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, каліцтвом чи смертю.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні також хочуть дозволити списувати до 100% прострочених кредитів для військових, полонених, зниклих безвісти цивільних, членів їхніх сімей та людей з інвалідністю внаслідок війни. Водночас списання не буде автоматичним, адже банк сам вирішуватиме, чи "вибачати" борг і яку його частину, а передбачені зміни ще мають доопрацювати через юридичні та фінансові неузгодженості.