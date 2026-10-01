Гроші на виплати закінчилися: хто з українців не отримає 1500 грн у жовтні

У жовтні 2026 року новий етап програми "Ветеранський спорт" не відкриватимуть, а виплати по 1500 грн не проводитимуть, оскільки передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, замість запланованих 600 млн грн фактичні виплати перевищили 1,2 млрд грн. За три квартали програмою скористалися понад 800 тис. разів замість очікуваних 300 тис., а Мінветеранів тепер працює над її продовженням у 2027 році та переходом на постійну основу.

Про це повідомляє міністерство у справах ветеранів України. Водночас повністю відмовлятися від програми не планують – відомство працює над її продовженням у 2027 році.

Виплати за програмою не проводитимуть Джерело: OBOZ.UA

1500 грн у жовтні не виплачуватимуть

Черговий етап прийому заявок на допомогу мав відбутися у жовтні. Однак тепер подавати нові заявки через застосунок Дія не можна буде. Відповідно, виплати по 1500 грн у межах жовтневого етапу також не проводитимуться.

У Мінветеранів пояснюють це нестачею фінансового ресурсу. В умовах повномасштабної війни основним пріоритетом державного бюджету залишається фінансування оборони, а можливості збільшувати видатки за іншими напрямами обмежені.

При цьому проблема виникла не через низький інтерес до "Ветеранського спорту". Навпаки, кількість охочих скористатися допомогою виявилася набагато більшою, ніж очікувала держава.

"Україна продовжує жити в умовах повномасштабної війни та складної економічної ситуації. Головним пріоритетом державних видатків залишається оборона країни. За цих умов можливості державного бюджету для фінансування інших напрямів обмежені. Водночас попит на програму "Ветеранський спорт" виявився значно вищим, ніж очікувалося", – пояснили у міністерстві.

Замість очікуваних 300 тисяч звернень – понад 800 тисяч

На початку 2026 року на реалізацію програми було передбачено 600 млн грн. Під час планування фінансування виходили з того, що допомогу щокварталу отримуватимуть приблизно 100 тис. людей. Таким чином, протягом трьох кварталів очікувалося близько 300 тис. заявок.

Реальний попит виявився значно вищим. За даними Мінветеранів, за цей період програмою скористалися понад 800 тис. разів. Зазначається, що це приблизно у 2,7 раза більше від кількості звернень, на яку орієнтувалися під час початкового планування бюджету програми.

Через високий попит протягом року державі довелося додатково збільшувати фінансування. У підсумку замість початкових 600 млн грн на виплати у 2026 році спрямували понад 1,2 млрд грн.

Чому грошей на жовтень не залишилося

За інформацією Мінветеранів, на програму вже спрямували весь доступний на 2026 рік фінансовий ресурс. Для виплат використовували не лише початково передбачені та додатково виділені гроші. На фінансування спрямовували також кошти, які поверталися за попередні періоди.

У результаті доступний ресурс вичерпано. Щоб запустити ще один етап у жовтні, необхідно було б знайти додаткове фінансування з державного бюджету, однак наразі такої можливості немає. "Програма вже охопила стільки учасників, скільки дозволяє бюджет на цей рік. На виплати спрямували всі передбачені кошти, зокрема й ті, що повернулися за попередні періоди", – зазначили у відомстві.

Там наголосили, що саме через відсутність додаткового ресурсу прийом заявок довелося призупинити. "Оскільки наявний фінансовий ресурс вичерпано, для проведення жовтневого етапу необхідне додаткове фінансування. Однак наразі можливості виділити на нього кошти з державного бюджету немає. Тому, на жаль, у жовтні новий етап подання заявок у Дії не відкриватиметься, а виплати в розмірі 1 500 грн у межах цього етапу не проводитимуться", – повідомили у Мінветеранів.

Що буде з "Ветеранським спортом"

Припинення жовтневого етапу не означає остаточного закриття програми. У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що вже працюють над її продовженням. Більше того, у 2027 році "Ветеранський спорт" планують перевести з експериментального формату на постійну основу.

Однак остаточні параметри програми ще залежатимуть від можливостей державного бюджету. Саме з урахуванням доступного фінансування визначатимуть як формат підтримки, так і її обсяг. Водночас наразі Мінветеранів не повідомляє про конкретну дату відновлення прийому заявок у 2027 році та остаточний бюджет програми.

Загалом фінансування ветеранської політики у наступному році планують збільшити. У проєкті державного бюджету України на 2027 рік на відповідний напрям передбачено 20,5 млрд грн, це на 3 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

Хто міг отримувати 1500 грн

Програму "Ветеранський спорт" уряд запустив як експериментальний проєкт на початку 2025 року. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 3 січня. Програма передбачила щоквартальну допомогу у розмірі 1500 грн на заняття фізичною культурою та спортом.

Скористатися підтримкою могли, зокрема, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни за умови відповідності вимогам програми. Однією з ключових особливостей був спрощений механізм оформлення – заявку можна було подати дистанційно через застосунок Дія. Після зарахування кошти дозволялося використовувати для оплати послуг у спортивній сфері відповідно до умов програми.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці з прифронтових громад можуть отримати 19 400 грн на домогосподарство, але їм виставили важливу умову – місце подання заяви залежить від того, чи розташована громада у зоні 0-20 км або 20-50 км від лінії фронту. У першому випадку звертатися можна до ПФУ, ЦНАПу або місцевої влади, у другому – до відповідного органу місцевої влади чи військової адміністрації.