Для ВПО запровадили нові правила з жовтня: що зміниться і кого можуть позбавити статусу

З 22 жовтня 2026 року внутрішньо-переміщені особи (ВПО) зможуть за місцем свого фактичного проживання після переміщення реєструвати ФОП, створення юридичної особи за своєї участі, незалежну професійну діяльність, а також припиняти підприємницьку діяльність. Водночас набуде чинності нова редакція закону про ВПО, яка також передбачає нові правила щодо перебування переселенців за кордоном, оцінювання їхніх потреб, державної підтримки та захисту окремих категорій позичальників.

Про це йдеться у новому Законі "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" № 4924-IX. Нова редакція закону набуде чинності 22 жовтня і замінить законодавство, яке регулювало статус та основні права ВПО з 2014 року.

Зміни стосуються не лише підприємництва. Закон по-новому визначає низку правил щодо статусу ВПО, перебування за кордоном, оцінювання потреб переселенців та надання державної підтримки.

Як ВПО зможуть реєструвати ФОП

Одна з практичних змін стосується людей, які після вимушеного переміщення хочуть започаткувати власну справу. З 22 жовтня державна реєстрація ВПО як фізичної особи-підприємця здійснюватиметься за її заявою за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Тобто під час вирішення питання реєстрації підприємницької діяльності враховуватиметься місце, де людина фактично живе після переміщення. Сам закон визначає місце проживання ВПО як адресу, за якою внутрішньо переміщена особа фактично проживає після переміщення та яку використовує для реалізації своїх прав і свобод.

Нові правила стосуватимуться не лише ФОП

Можливості, передбачені законом, не обмежуються реєстрацією фізичної особи-підприємця. За місцем проживання ВПО також можна буде зареєструвати створення юридичної особи, якщо переселенець входить до складу її засновників.

Наприклад, якщо людина після переміщення вирішить не реєструвати ФОП, а разом з іншими засновниками створити компанію, закон також дозволятиме проводити відповідну реєстрацію з урахуванням її нинішнього місця проживання. Крім того, новий порядок поширюється на ВПО, які займаються незалежною професійною діяльністю. Закон прямо передбачає можливість відповідної реєстрації за місцем проживання після переміщення.

Закрити ФОП після переїзду можна буде за місцем проживання

Окремо законодавці врегулювали ситуацію, коли підприємницьку діяльність потрібно не розпочати, а припинити. Якщо людина була змушена переїхати, припинення підприємницької діяльності ФОП після переміщення також здійснюватиметься за місцем проживання ВПО.

Аналогічне правило передбачене для припинення незалежної професійної діяльності. Хоча нові правила стосовно ВПО починають діяти у жовтні, важливо враховувати конкретну дату. Нова редакція набуде чинності 22 жовтня 2026 року. Саме з цієї дати мають запрацювати передбачені документом нові положення, зокрема щодо реєстрації підприємницької діяльності.

ВПО можуть втратити статус через тривале перебування за кордоном

Однією з найбільш помітних змін нового закону є врегулювання тривалого перебування внутрішньо переміщених осіб за межами України. Закон передбачає можливість втрати статусу ВПО, якщо людина перебуває за кордоном понад 90 календарних днів поспіль або понад 180 календарних днів сукупно протягом року.

Водночас це правило не має застосовуватися механічно до кожного випадку тривалого перебування за межами країни. Закон передбачає можливість врахування обґрунтованих причин. Перелік таких причин та граничні строки перебування за кордоном має додатково визначити Кабінет міністрів.

Навіть якщо людину знімуть з обліку, новий закон залишає можливість повторного отримання статусу. Якщо обставини, через які ВПО було знято з обліку, змінилися, людина зможе повторно звернутися для взяття на облік як внутрішньо переміщена особа.

Допомогу ВПО хочуть зробити більш адресною

Ще один великий блок нового закону стосується державної підтримки переселенців. Документ передбачає оцінювання потреб ВПО, рівня їх задоволення та ступеня інтеграції людини за нинішнім місцем проживання. Саме результати такого оцінювання повинні враховуватися під час надання державної підтримки.

Саму допомогу на проживання для ВПО закон не скасовує. Вона залишається одним із видів державної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Водночас конкретний розмір такої допомоги, порядок її призначення та тривалість виплат визначатиме Кабінет міністрів.

Передбачили і захист окремих ВПО з кредитами

Новий закон містить положення й щодо кредитних зобов'язань. Для визначених категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться чи велися бойові дії, передбачено захист від нарахування штрафів та пені за кредитами. Також законодавство передбачає можливість перерахунку заборгованості за встановлених умов.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні готуються перейти до нової системи соціальної підтримки, за якої кілька видів допомоги об'єднають в одну виплату для родини, а її розмір визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів і майнового стану. Законопроєкт уже підтримав профільний комітет Ради до другого читання, однак остаточно закон ще не ухвалений – наступним кроком має стати голосування народних депутатів у сесійній залі.