Деякі українці можуть оформити підвищену пенсію: кому та за яких умов платитимуть від 7 тис. грн

У листопаді 2026 року окремі категорії шахтарів і працівників гірничодобувної галузі можуть отримувати пенсію не менше ніж 7 785 гривень, а оформити її на пільгових умовах – уже з 50 років. Для цього чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких 10 років пільгового, а жінкам – 20 років страхового стажу, з яких 7 років і 6 місяців роботи в особливо шкідливих умовах.

Про це пише профільний портал "На пенсії". Водночас, така сума не є фіксованою пенсією для всіх працівників галузі. Остаточний розмір виплат залежить від заробітку, страхового стажу та інших показників, які враховує Пенсійний фонд України (ПФУ) під час розрахунку.

Хто може отримувати підвищену пенсію

Спеціальні пенсійні гарантії для шахтарів передбачені Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці". Вони поширюються не на всіх людей, які працювали у вугільній або гірничодобувній промисловості, а лише на визначені законом категорії працівників. Зокрема, право на такі виплати можуть мати:

працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості;

шахтарі, які займалися видобуванням вугілля, залізної та марганцевої руди, урану, кольорових металів й озокериту;

працівники шахтобудівних підприємств, які були безпосередньо зайняті на підземних роботах.

Важливо, щоб професія людини входила до відповідного переліку робіт і посад, а сама зайнятість відповідала встановленим вимогам. Зокрема, враховується робота повний робочий день під землею або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, які передбачені Списком № 1.

Тому одного лише факту роботи на шахті чи підприємстві гірничодобувної галузі недостатньо. Працівникові потрібно підтвердити не тільки загальний страховий стаж, а й період роботи на посадах та в умовах, які дають право на достроковий вихід на пенсію і спеціальні виплати.

У якому віці можна оформити пенсію та скільки стажу потрібно

Для визначених законом категорій працівників передбачена можливість вийти на пенсію за віком на пільгових умовах уже з 50 років. Однак, скористатися цим правом можна лише за наявності необхідного страхового та спеціального стажу. Вимоги залежать від статі працівника:

чоловіки повинні мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 10 років – роботи в особливо шкідливих і важких умовах;

жінки мають підтвердити щонайменше 20 років страхового стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців – роботи в таких умовах.

Отже, навіть якщо працівникові вже виповнилося 50 років, це ще не означає автоматичного призначення пільгової пенсії. Пенсійний фонд перевірятиме, чи відповідає його трудова діяльність законодавчим критеріям і чи набрав він необхідну кількість років стажу.

Окремі правила передбачені для людей, які протягом повного робочого дня були безпосередньо зайняті під землею на видобуванні корисних копалин або будівництві шахт і рудників. Для таких працівників законодавство допускає призначення пенсії незалежно від віку за умови наявності встановленого спеціального стажу. Тобто в окремих випадках визначальним чинником стає не досягнення 50-річчя, а тривалість роботи безпосередньо під землею.

Як розраховують пенсію шахтарям

Для працівників, на яких поширюються відповідні гарантії, пенсія становить 80% заробітної плати, що враховується під час її обчислення. Саме тому фактична сума виплати може суттєво відрізнятися залежно від доходів людини протягом трудової діяльності та інших показників, які беруть до уваги під час розрахунку.

Наприклад, якщо заробіток, врахований для обчислення пенсії, становить 25 000 гривень, то 80% від цієї суми дорівнюватимуть 20 000 гривень. Відповідно, за таких умов пенсія може становити 20 тисяч гривень, тобто значно перевищувати гарантований мінімум.

Водночас, закон встановлює нижню межу виплат. Для відповідних категорій працівників пенсія не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень. Відповідно, мінімальну пенсію розраховують так – 2 595 грн × 3 = 7 785 грн.

Таким чином, у листопаді 2026 року гарантована мінімальна пенсія для працівників, які підпадають під дію відповідних норм, становить 7 785 гривень. Якщо під час розрахунку за заробітком та стажем виходить менша сума, виплату мають забезпечити на рівні цієї законодавчої гарантії.

Водночас 7 785 гривень – це не максимальний розмір пенсії, а саме мінімальна межа. Якщо заробіток працівника був вищим, а розрахунок дає більшу суму, пенсія може перевищувати цей показник. Розмір гарантованої виплати також залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо з 1 січня 2027 року його підвищать, мінімальна пенсія для цієї категорії працівників відповідно зросте.

Які документи потрібні для оформлення пільгової пенсії

Щоб скористатися правом на дострокову пенсію, працівникові необхідно звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду. Важливо заздалегідь підготувати документи, які підтверджують особу, страховий стаж і роботу на посадах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Зокрема, знадобляться:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудова книжка;

довідки підприємства або інші документи, які підтверджують роботу в особливо шкідливих і важких умовах та зайнятість на відповідних посадах.

За потреби Пенсійний фонд може запросити додаткові відомості. Наприклад, довідку про заробітну плату або документи, які підтверджують повний робочий день під землею, періоди роботи на шахтобудівних підприємствах чи зайнятість на інших роботах, передбачених законодавством.

Особливу увагу варто приділити підтвердженню спеціального стажу. Якщо в трудовій книжці недостатньо інформації про характер виконуваної роботи та умови праці, саме додаткові довідки можуть мати вирішальне значення для встановлення права на пільгову пенсію.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.