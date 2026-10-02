Деякі сервіси Мінсоцполітики відключать на 2 дні: чи зупинять українцям виплати

Міністество соціальної політики України оновлює цифрову інфраструктуру, яка використовується державою для призначення та адміністрування соціальної допомоги. Через це частина сервісів для працівників соцзахисту тимчасово буде недоступна, але це не означає припинення самих соціальних виплат.

Про це повідомили у Мінсоцполітики. Окремі інформаційні системи та сервіси будуть недоступні:

з 15:00 2 жовтня

до 4 жовтня, орієнтовно до 16:00.

Повідомлення Мінсоцполітики... Джерело: t.me/MinSocUA (скриншот) Розгорнути

Зупинку пов'язують із плановими технічними роботами. Обмеження стосуватимуться:

бази даних про ВПО;

Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

системи "Соціальна громада".

"Єдина інформаційна система соціальної сфери продовжить працювати. Просимо врахувати це під час планування роботи", – зазначили в Мінсоці.

Що це означає

База даних про внутрішньо переміщених осіб використовується для обліку ВПО та роботи з інформацією, необхідною для надання їм передбаченої законодавством допомоги. Централізований банк даних з проблем інвалідності містить інформацію, яка використовується для організації соціальної підтримки та відповідних послуг.

Система "Соціальна громада" призначена для органів місцевого самоврядування та працівників соцзахисту. Через неї опрацьовують звернення громадян щодо соціальної підтримки та передають необхідну інформацію до державних інформаційних систем.

Таким чином, під час технічних робіт можуть виникати тимчасові обмеження під час оформлення та опрацювання окремих соціальних послуг і звернень. Водночас у Мінсоцполітики не повідомляли про припинення чи скасування соціальних виплат чи їхнього призначення.

Як повідомляв OBOZ.UA, для ВПО запровадили нові правила. Зміни набудуть чинності з 22 жовтня.