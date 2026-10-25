Дехто з пенсіонерів може залишитись без доплат: у яких випадках Пенсійний фонд припинить виплати

Українські пенсіонери можуть втратити окремі доплати через зміну віку дитини, переїзд із гірського населеного пункту, невідповідність умовам призначення або неточності в документах про страховий стаж. Щоб не втратити належні кошти й уникнути переплат, важливо вчасно звертатися за призначенням пенсії та повідомляти Пенсійний фонд (ПФУ) про зміни, які можуть вплинути на виплати.

Про це пише профільний портал "На пенсії". Право на надбавку залежить від конкретних умов її призначення. В одних випадках виплату припиняють після досягнення певного віку дитиною або зміни місця проживання, в інших – через невідповідність установленим критеріям.

Крім того, пенсіонерам важливо вчасно звертатися за призначенням пенсії та повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на розмір виплат. Інакше людина ризикує втратити частину належних коштів або отримати переплату, яку згодом доведеться повертати.

Які п’ять доплат до пенсії можуть скасувати

Пенсійні надбавки призначають за різними підставами, тому умови їх отримання та припинення відрізняються. Серед виплат, на які варто звернути увагу, – вікова надбавка, допомога пенсіонерам, які утримують дітей, доплата за проживання в гірській місцевості, виплати, пов’язані з інвалідністю, та підвищення за понаднормовий страховий стаж.

Вікова доплата: чому її можуть не призначити

Українські пенсіонери можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату після досягнення 70, 75 і 80 років. Її призначають автоматично, якщо людина відповідає встановленим вимогам.

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера: передбачені окремі суми для людей віком від 70 до 74 років, від 75 до 79 років і для тих, кому виповнилося 80 років. Водночас сукупний розмір пенсійної виплати має відповідати встановленому обмеженню.

За інформацією, наведеною в матеріалі, вікову доплату не виплачують, якщо розмір пенсії перевищує 10 340,35 грн. Тому самого факту досягнення 70, 75 або 80 років недостатньо для отримання цієї надбавки: потрібно також відповідати критеріям, установленим для її призначення.

Пенсіонерам, які наближаються до відповідного віку, варто перевірити склад своєї пенсійної виплати та уточнити в ПФУ, чи мають вони право на компенсаційну надбавку.

Доплата на утримання дітей: коли припиняють виплату

Окремі непрацюючі пенсіонери можуть отримувати додаткові кошти на утримання дітей. У відомостях ПФУ зазначено, що така доплата становить 150 грн на місяць на дитину.

Право на виплату залежить від віку дитини та інших установлених умов. Зокрема, підстави для її нарахування можуть зникнути, коли дитині виповнюється 18 років або вона завершує навчання у закладі вищої освіти.

Отже, доплата не обов’язково зберігатиметься протягом усього періоду отримання пенсії. Якщо обставини, через які її призначили, змінилися, пенсіонеру потрібно уточнити в Пенсійному фонді, чи залишається право на виплату.

Надбавка за проживання в гірській місцевості

Для громадян, які проживають у населених пунктах зі статусом гірських, передбачені окремі соціальні гарантії. Зокрема, за визначених законодавством умов пенсійні виплати можуть збільшуватися на 20%.

Однак, право на таке підвищення пов’язане з місцем проживання та дотриманням установлених вимог. Якщо пенсіонер переїжджає до населеного пункту, де підстав для цієї надбавки немає, право на додаткову виплату може бути втрачено.

Тому в разі зміни адреси проживання важливо повідомити про це Пенсійний фонд. Зазначається, що це допоможе своєчасно переглянути пенсійну справу та уникнути нарахування коштів, на які людина вже не має права.

Виплати, пов’язані з інвалідністю

Ще одна категорія виплат залежить від установленого статусу інвалідності та виконання вимог щодо його підтвердження. Якщо людині необхідно пройти повторний медичний огляд, але вона не виконує відповідних процедур у встановлені строки, це може вплинути на подальше отримання виплат.

Водночас, наслідки залежать від конкретної ситуації, виду пенсії та чинних правил підтвердження інвалідності. Не кожне прострочення автоматично означає припинення всіх пенсійних виплат, тому в разі виникнення проблем із підтвердженням статусу варто якнайшвидше з’ясувати порядок дій у відповідних установах і ПФУ.

Пенсіонерам важливо стежити за строками проходження необхідних процедур і зберігати документи, які підтверджують їхнє право на пенсію або надбавку.

Доплата за понаднормовий страховий стаж

Пенсія може включати доплату за страховий стаж, що перевищує встановлену законом норму. Її розмір залежить від кількості років понаднормового стажу та правил розрахунку пенсії. Якщо під час перевірки пенсійної справи виявляють помилки або неточності в документах про стаж, розмір доплати можуть переглянути.

Однак, це не означає, що кожен пенсіонер із понаднормовим стажем ризикує втратити надбавку, рішення залежить від того, які саме відомості потребують уточнення та як вони впливають на право на виплату. Якщо людина має документи про періоди роботи, які не врахували під час призначення пенсії, варто звернутися до ПФУ для перевірки пенсійної справи та з’ясування можливості виправити неточності.

Чому важливо вчасно звернутися за призначенням пенсії

Окремий ризик для майбутніх пенсіонерів – несвоєчасне подання заяви на призначення пенсії. Від дати звернення залежить, з якого моменту почнуть нараховувати виплати.

Якщо людина звернеться до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, за визначених законом умов пенсію можуть призначити з дня, що настає за днем досягнення цього віку. Якщо ж звернення надійде пізніше, пенсію призначать із дня звернення.

Наприклад, людина досягла пенсійного віку в січні, але подала заяву лише в серпні. Якщо вона пропустила встановлений строк, виплати за попередні місяці можуть не нарахувати, адже датою призначення стане день звернення. Тому тим, хто наближається до пенсійного віку, варто заздалегідь перевірити страховий стаж, підготувати необхідні документи та з’ясувати порядок подання заяви.

Про які зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ про обставини, які можуть вплинути на право на виплати або їхній розмір. У матеріалі наголошується, що про відповідні зміни необхідно інформувати фонд протягом 10 днів.

Серед таких обставин можуть бути працевлаштування, звільнення або зміна місця проживання. В окремих випадках ці відомості впливають на право на доплату чи на порядок визначення пенсії.

Якщо людина продовжує отримувати кошти, хоча підстави для цього вже зникли, може виникнути переплата. Тоді Пенсійний фонд має право вимагати повернення надміру виплачених сум у порядку, передбаченому законодавством.

У передбачених законом випадках переплату можуть утримувати з пенсії, причому розмір відрахувань може сягати 20% щомісячної виплати. Конкретний порядок і підстави утримання залежать від обставин справи та відповідних норм законодавства.

Як пенсіонерам убезпечити свої виплати

Щоб уникнути проблем із нарахуванням пенсії та додаткових виплат, варто регулярно перевіряти інформацію у своїй пенсійній справі, зберігати документи про страховий стаж і вчасно повідомляти про зміни, які можуть вплинути на право на надбавки.

Якщо доплату припинили або її розмір змінився, не варто одразу вважати це помилкою. Насамперед потрібно звернутися до Пенсійного фонду та з’ясувати підставу рішення, а за потреби надати документи, яких бракує.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці, які народились в жовтні, листопаді та грудні, можуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Для цього звернутись за оформленням виплати треба з 1 січня наступного року, а не одразу після досягнення пенсійного віку.