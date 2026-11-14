Де українським біженцям платять найбільшу допомогу: можна отримувати понад 2 тис. євро щомісяця

Українські біженці у низці європейських країн можуть отримувати щомісячну фінансову допомогу. Найбільші суми передбачено в Норвегії та Бельгії. Зокрема, в Норвегії учасникам інтеграційної програми можуть нараховувати близько 2153 євро на місяць до оподаткування, а в Бельгії соціальна допомога для одинокої людини може сягати 1367 євро.

Про це свідчить аналіз OBOZ.UA офіційних правил соціальної підтримки в європейських країнах. Усі суми перераховано в євро за офіційними курсами Європейського центрального банку станом на 13 листопада 2026 року. Водночас допомога не надається автоматично всім українцям. Її розмір залежить від доходів, наявності дітей, умов проживання та участі в державних програмах.

Де українці можуть отримувати найбільші виплати

Одна з найбільших за номінальним розміром виплат діє в Норвегії. Українці віком від 18 до 55 років, які отримали колективний захист, за встановленими правилами можуть брати участь в інтеграційній програмі. Вона передбачає вивчення норвезької мови, підготовку до працевлаштування або здобуття освіти.

Учасникам віком від 25 років передбачена допомога в розмірі близько 25 838 євро на рік, або приблизно 2153 євро щомісяця до оподаткування. Для молодших учасників базова виплата становить близько 1421 євро на місяць.

Водночас це не звичайна допомога за статус біженця. Щоб отримувати гроші, потрібно брати участь у програмі та виконувати її вимоги. Крім того, з виплат утримуються податки.

У Бельгії українці з тимчасовим захистом, які не мають достатніх коштів для проживання, можуть звернутися по соціальну допомогу. З вересня 2026 року максимальні нормативи становлять:

911,56 євро на місяць – для особи, яка проживає спільно з іншими;

1367,34 євро – для одинокої людини;

1847,89 євро – для особи, яка утримує сім'ю.

Виплати залежать від доходів та інших обставин. Зазначені суми є максимальними нормативами соціальної допомоги, а не гарантованими виплатами кожному українцю.

Скільки платять у Німеччині, Нідерландах та Британії

У Німеччині українці, які мають право на Bürgergeld, можуть отримувати 563 євро на місяць на одну дорослу людину. Для кожного з двох партнерів передбачено 506 євро.

Допомога на дітей залежить від віку: від 357 євро для наймолодших до 471 євро для підлітків. Крім того, держава за визначених умов може компенсувати витрати на житло та опалення.

Водночас німецький уряд підготував реформу, яка передбачає переведення українців, що прибули після 1 квітня 2025 року, на систему допомоги шукачам притулку. За її нормативами на 2026 рік одинока доросла людина отримує 455 євро. Однак станом на листопад завершення законодавчого процесу щодо цієї реформи не було підтверджене, тому вважати нові правила чинними для всіх таких українців не можна.

У Нідерландах із серпня 2026 року для одинокого українця без доходів передбачено 326,74 євро на місяць. Із них 260,97 євро призначено на харчування, ще 65,77 євро – на одяг та особисті потреби.

Якщо людина проживає у приймаючій сім'ї, вона може додатково отримувати 77,16 євро. Таким чином, загальна сума сягає 403,90 євро. Однак у разі отримання доходу від роботи допомога припиняється за встановленими правилами.

У Великій Британії українці з відповідним статусом можуть отримувати допомогу Universal Credit. Стандартний розмір для одинокої людини віком від 25 років у 2026/27 фінансовому році становить близько 508 євро на місяць. Для людей молодших за 25 років – приблизно 405 євро. Додаткові виплати можуть передбачатися на дітей, житло та за інших обставин.

Де допомога значно менша

У Чехії українцям протягом перших 150 днів тимчасового захисту передбачена базова гуманітарна допомога в розмірі близько 199 євро на місяць. Після цього для більшості дорослих норматив зменшується приблизно до 128 євро.

Для вразливих категорій населення, зокрема людей старших за 65 років, вагітних та осіб, які доглядають за маленькими дітьми, може зберігатися вищий норматив. Для дітей передбачено приблизно 143 євро, а для дітей віком від шести до десяти років – близько 171 євро. Під час визначення фактичної допомоги враховують доходи, заощадження та витрати на проживання.

У Польщі загальної щомісячної грошової допомоги для всіх повнолітніх українців немає. Натомість сім'ї з дітьми за виконання встановлених умов можуть отримувати близько 181 євро щомісяця на кожну дитину. Для багатьох українських батьків право на цю виплату пов'язане з роботою або іншою професійною активністю та навчанням дітей у польських закладах освіти.

У Швеції одинока доросла людина, яка має право на добову допомогу та не забезпечена безкоштовним харчуванням, може отримувати приблизно 6,39 євро на день, або близько 192 євро за 30 днів. Якщо харчування надається безкоштовно, виплата зменшується до 2,16 євро на день, або приблизно 65 євро за 30 днів.

В Ірландії для українців, які проживають у спеціальних державних центрах і відповідають умовам отримання допомоги, передбачено 38,80 євро на тиждень для дорослих, або близько 168 євро на місяць у середньорічному розрахунку. Для дітей допомога становить 29,80 євро на тиждень, або близько 129 євро на місяць. Водночас для тих, хто живе поза такими центрами, можуть діяти інші програми соціальної підтримки.

Отже, найбільші номінальні суми серед розглянутих програм передбачені в Норвегії та Бельгії. Однак порівнювати їх безпосередньо з виплатами в інших державах некоректно. У Норвегії йдеться про оподатковувану допомогу за участь в інтеграційній програмі, у Бельгії – про соціальну підтримку малозабезпечених, а в інших країнах частину витрат можуть покривати через безкоштовне житло, харчування або додаткові соціальні програми. Тому найбільша виплата не обов'язково означає найвигідніші умови проживання.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі розробило поправки до Закону про громадянство, які ускладнять процедуру натуралізації громадян з України. Зокрема їм треба буде безперервно проживати у цій країні 8 років, володіти польською мовою на рівні В2 і підписати декларацію на вірність Польщі.