Бухгалтер після звільнення відсудив собі компенсацію в 5,8 млн грн: тепер його мають повернути на роботу

Головний бухгалтер "Газтранзит" (підприємство на 40,2% належить "Нафтогазу" через суд поновився на роботі та відчудив компенсацію за час вимушеного прогулу в розмірі 5,8 млн грн. Звільнення відбулось через те, що головний бухгалтер відмовився проводити платіж без узгодження з наглядовою радою.

Про це йдеться в рішенні Оболонського районного суду від 9 жовтня 2026-го. Головний бухгалтер працював з 2001-го. 30 листопада 2022 року начальник управління економіки і фінансів передав йому незавізовану, незареєстровану та непідписану з боку товариства копію договору № 17/IF-2022 з компанією IntegraFerm e.U. (Австрія).

Того ж дня він подав тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Деркачову В.І. службову записку № 40вн, у якій вказав на ризики, пов"язані з непрофільною діяльністю, досудові розслідування щодо нецільового використання коштів товариства, податковий спір. Після чого запропонував впроваджувати нові проєкти лише після затвердження загальними зборами акціонерів, затвердження кошторису та економічного обґрунтування.

Незважаючи на це, 1 грудня 2022 року йому передали для оплати інвойс 1-17/IF-2022 від 29 листопада 2022 року з резолюцією "Бухгалтерії сплатити". Оскільки підписаного договору, який є підставою для зовнішньоекономічного платежу, йому не надали, провести такий платіж він не міг. 2 грудня 2022 року йому запропонували звільнитися за згодою сторін і цією ж датою видано накази про проведення службового розслідування та про його відсторонення, скасовано доступи до банківських і облікових програм, заблоковано ключ.

"На думку позивача, службове розслідування проведено упереджено, комісія була заінтересованою, заяву про відсторонення голови комісії не розглянуто, а час для надання пояснень фактично не надано. Спірний Наказ про звільнення не містить чітко сформульованого одноразового порушення", – йдеться в матеріалах справи.

Представники "Газтранзиту" в суді зазначили, що після закінчення у 2020 році контракту на компримування газу товариство є збитковим. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну товариство зазнало значних додаткових збитків, тому керівництво вимушено шукало нові напрями діяльності на виробничих потужностях компресорної станції "Тарутине". З цією метою 28 листопада 2022 року т.в.о. Голови Правління в межах своїх статутних повноважень уклав з IntegraFerm e.U. договір № 17/IF-2022 на розробку базового інжинірингу (техніко-економічного обґрунтування) будівництва комплексу з переробки зерна пшениці для виробництва біоетанолу.

Вартість договору (98 700 євро) не перевищувала десяти відсотків вартості активів товариства, тому згоди наглядової ради чи загальних зборів не потребувала. Договір зареєстровано в журналі реєстрації угод, його виконано та оплачено в повному обсязі, недійсним він не визнавався.

На думку відповідача, 1 грудня 2022 року позивач свідомо відмовився сформувати та здійснити платіж за інвойсом, а 2 грудня 2022 року у присутності заступника головного бухгалтера підтвердив відмову, пославшись на службову записку № 40. Справжньою причиною відмови була незгода позивача з рішенням керівника про розвиток нового напряму.

Однак суд вважає, що головний бухгалтер "діяв обачно, відкрито і в межах своїх посадових обов’язків". Наказ про його звільнення визнали протиправним. Йому зобов'язали заплатити заробіток за час вимушеного прогулу у період з 9 січня 2023 року по 9 жовтня 2026 року у розмірі 5 790 908 грн.

АТ "Газтранзит" – власник виробничих об'єктів для транзиту природного газу, зокрема КС "Тарутине" в Одеській області. Підприємство було створене НАК "Нафтогаз України" (40,22%), ПАТ "Газпром" (РФ, 40,22%, частка перейшла в ЗНВКІ Фонд "Голдмен") і АТ "Турусгаз" (Туреччина, 19,56%) у 1997 році для збільшення транзитних потужностей в Балканському напрямку.

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