"Болісний компроміс": у країні ЄС збираються різко скоротити виплати українським біженцям

Чеська влада збирається скоротити фінансову допомогу для українських біженців фактично на третину – на 4 млрд крон (близько 164 млн євро). Вже розробляється відповідний законопроєкт – його мають подати до парламенту до 2 грудня.

Про це повідомляє Novinky. Втім, за яким саме механізмом скорочуватимуть виплати, наразі достеменно невідомо.

Одним з найгучніших прибічником нових обмежень для українців є спікер Палати депутатів SPD Томіо Окамура, а ініціювала їх його партія SPD. Втім, він визнав, що спочатку пропонувалося значно ширші заходи.

"Я пропонував повністю скасувати виплати, тому поточне рішення – це болісний для нас коаліційний компроміс", – заявив Окамура.

Він уточнив, що коаліція домовилася скоротити загальний бюджет на виплати українцям на 4 мільярди чеських крон. Це становить третину від суми, яку було виділено на українців у 2026 році – 12 млрд крон.

Тим часом міністр праці та соціальних справ Алеш Юхелка уточнив, що його відомство не є автором законопроєкту, а лише надає консультації. Раніше він неодноразово відзначав позитивний вклад українців у чеську економіку.

"Безсумнівно, українці успішно закріпилися на чеському ринку праці, і рівень їхньої зайнятості зростає. Це позитивно як з точки зору їхньої інтеграції, так і для ринку праці Чехії, який потребує іноземних працівників", – зазначав Юхелка.

Поправка має бути подана до 2 грудня – до підсумкового голосування за державний бюджет на 2027 рік.

Яку допомога надається українцям в Чехії

Наразі українські біженці в Чехії отримують так звану гуманітарну допомогу:

щомісячна виплата у розмірі прожиткового мінімуму ( 4860 крон ) протягом перших 5 місяців після реєстрації тимчасового захисту;

) протягом перших 5 місяців після реєстрації тимчасового захисту; після цього виплата для працездатних біженців, які за цей час не знайдуть роботу, суттєво зменшиться (виключення – вразливі категорії).

Як вже повідомляв OBOZ.UA, від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників