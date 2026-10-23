Банки в Україні блокують клієнтів за перекази з картки на картку: які операції можуть викликати проблеми

Які перекази між картками ви...

Переказ коштів між банківськими картками з юридичного погляду завжди має певну правову природу: дарування, позика, утримання чи оплата товарів і послуг. Саме від цього залежать податкові наслідки, необхідність подання декларації та ризики блокування рахунків з боку фінансового моніторингу.

Про це повідомляє Finance.ua. Адвокатка Марія Конрадій пояснила ключові юридичні тонкощі різних видів приватних переказів та заходи безпеки під час їх здійснення.

Перекази між родичами

Грошова допомога без обов'язку повернення розцінюється законом як дарування. Для родичів першого та другого ступенів споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, брати/сестри, дідусі/бабусі, онуки) діє нульова ставка оподаткування.

Це означає, що у таких випадках військовий збір не справляється, а декларація про доходи не подається (за умови, що дарувальник є резидентом України). Але є й винятки.

Цивільний шлюб

Проживання однією сім'єю без офіційної реєстрації не дає права на нульову ставку. Подарунок розглядатиметься як "інший дохід" та оподатковуватиметься на загальних підставах.

Дарувальник-нерезидент

Якщо гроші переказує особа з-за кордону, ставка становить 18% ПДФО. У такому разі адвокатка радить оформлювати перекази як аліменти (утримання батьків чи дітей), які не оподатковуються незалежно від резидентства.

Подарунки від друзів та сторонніх осіб

Друзі, зяті, невістки, вітчими та мачухи за законом не належать до близького кола родичів. Подарунки від них підлягають обов'язковому оподаткуванню.

Тому отримувач зобов'язаний включити суму до річної декларації та сплатити 5% ПДФО + 5% військового збору (за нотаріальним договором дарування) або 18% ПДФО + 5% ВЗ (якщо податкова кваліфікує це як "інший дохід" без документального підтвердження).

Також слід зважати, щона грошові подарунки від фізичних осіб не поширюється неоподатковуваний ліміт (25% від мінімальної зарплати). Тому оподатковується вся сума.

А договір дарування валютних цінностей між фізособами на суму понад 850 грн (50 неоподатковуваних мінімумів) вимагає письмової форми та нотаріального посвідчення.

Повернення боргу

Повернення позики не вважається доходом і не оподатковується. Протім, юридичний факт надання позики необхідно довести документально.

Раніше Верховний Суд підтвердив, що факт передачі грошей засвідчує письмова розписка або договір позики (письмова форма обов'язкова для сум від 170 грн). А

напис "повернення боргу" у банківському застосунку не є доказом укладення договору позики для податкових органів. Без розписки чи виписки про первинну видачу коштів податкова може визнати надходження оподатковуваним доходом (18% + 5%).

Отримані відсотки за позикою є пасивним доходом і оподатковуються за ставкою 18%. А якщо ж кредитор пробачив борг на суму понад 161,75 грн (у 2026 році), у боржника виникає обов'язок сплатити податок із цієї суми.

Систематичні перекази за товари й послуги

Найбільші фінансові та юридичні ризики викликають регулярні надходження від багатьох різних осіб.

"Якщо людина системно продає товари протягом значного часу, щоб отримувати прибуток, вона має офіційно зареєструватися як суб’єкт господарювання. А продаж власного вживаного майна, особистих речей, не є підставою для фінансової чи адміністративної відповідальності", – наголошує Марія Конрадій.

Наслідки незареєстрованої підприємницької діяльності

Донарахування податків за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору.

Штраф від 17 000 до 34 000 грн із можливою конфіскацією виручених коштів (ст. 164 КУпАП).

із можливою конфіскацією виручених коштів (ст. 164 КУпАП). Порушення Інструкції НБУ № 162, яка прямо забороняє використовувати особисті картки для бізнесу, що дає банку підстави для закриття рахунків.

Що насправді перевіряє банк

Автоматичний контроль усіх переказів від 400 тис. гривень є міфом – ця сума є лише пороговим орієнтиром за наявності супутніх ризиків (готівка, закордонні перекази, РЕР-особи). Фінансовий моніторинг банку може заблокувати операцію на будь-яку суму, якщо вона не відповідає фінансовому профілю клієнта.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 листопада 2026 року Ощадбанк підвищить до 150 грн вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки, тому новий тариф не стосуватиметься автоматично всіх власників банківських карток. Щоб уникнути несподіваних витрат, клієнтам варто перевірити давно не використовувані рахунки та уточнити в банку умови нарахування комісії.

Фактори підвищеної уваги фінмоніторингу

Масові надходження від різних відправників.

Невідповідність обсягів операцій офіційно задекларованим доходам.

Тимчасові транзитні схеми (миттєве зняття або переказування далі).

Значні обсяги внесення готівки.

Правоохоронні та податкові органи не мають автоматичного доступу до виписок за рахунками. За загальним правилом, банк надає ДПС лише інформацію про факт наявності рахунків. Рух коштів та виписки розкриваються переважно за рішенням суду за умови обґрунтування такої потреби.

Перелік документів для захисту переказів

Для уникнення блокувань адвокатка радить завчасно зберігати підтвердні документи: