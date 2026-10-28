"АТБ" уже переписало ціни на молоко та кефір: українців попередили про зимове подорожчання

В Україні вже зросли ціни на окремі молочні продукти в супермаркетах "АТБ", безлактозне молоко "Галичина" подорожчало до 69,40 грн, молоко "Ферма" – до 68,50 грн, а кефір "Молокія" – до 71,70 грн за упаковку. Водночас, узимку продуктове подорожчання може посилитися, молочна продукція здатна додати в ціні понад 25% через дорожчі корми, ветеринарні препарати, електроенергію та пальне для генераторів.

Про можливе подорожчання продуктів повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі медіа. За його оцінкою, взимку на ціни впливатимуть збільшення виробничих витрат, дорожча логістика та додаткові витрати підприємств на електроенергію й пальне для генераторів під час відключень світла.

Як змінилися ціни на молоко та кефір в "АТБ"

Молочна продукція вже демонструє помітні цінові коливання. За даними моніторингу OBOZ.UA вартості базових харчових продуктів, у великих торговельних мережах деякі позиції з кінця вересня подорожчали приблизно на 15%. Водночас динаміка залежить від конкретного товару та магазину. В "АТБ", зокрема, змінилася вартість кількох популярних молочних продуктів:

Яка вартість молочки в супермаркетах. Джерело: "Сільпо"

безлактозне молоко "Галичина", 2,5% жирності, 870 г – ціна зросла з 65,90 до 69,40 грн;

пастеризоване молоко "Ферма", 2,5% жирності, 840 г – подорожчало з 65,20 до 68,50 грн;

густий кефір "Молокія", 2,5%, 870 г – ціна збільшилася з 67,90 до 71,70 грн.

Таким чином, за наведеними даними, безлактозне молоко "Галичина" додало в ціні 3,50 грн, молоко "Ферма" – 3,30 грн, а кефір "Молокія" – 3,80 грн. Однак фактична сума, яку доведеться заплатити на касі, може бути нижчою завдяки акційним пропозиціям.

Чому вартість продуктів може різко зрости. Джерело: "АТБ"

Наприклад, кефір "Молокія" в АТБ пропонували за 57,90 грн замість 71,70 грн – зі знижкою 19%. Порівнюючи ціни, варто враховувати не лише акційну вартість, а й звичайну ціну товару. Знижка може тимчасово пом’якшувати подорожчання, однак сама собою не означає, що попередня ціна повернулася.

Чому молочні продукти можуть подорожчати більш ніж на 25%

За прогнозом Марчука, найбільші ризики взимку пов’язані саме з молочною галуззю. Експерт пояснює це зростанням собівартості виробництва, яке поступово впливає і на роздрібні ціни.

Один із ключових чинників – корми для тварин. Їхня вартість впливає на витрати господарств, які утримують худобу та виробляють молоко. Додаткове фінансове навантаження створюють ветеринарні препарати й енергоносії, необхідні для належної роботи ферм і переробних підприємств.

Важливою проблемою залишаються й перебої з електропостачанням. Щоб не зупиняти виробництво, підприємствам доводиться використовувати генератори та закуповувати пальне. У результаті до собівартості додаються витрати, яких за стабільного електропостачання могло б не бути або які були б значно меншими.

"Молочна продукція в тому числі здорожчає – за рахунок зростання собівартості, через кормову базу, дорожнечу ветеринарних препаратів та залучення енергоносіїв. Вона може здорожчати більше, ніж на 25%", – пояснив Марчук.

Чого чекати від цін узимку

За оцінкою Марчука, подорожчання різних категорій продуктів може суттєво відрізнятися: для одних товарів воно становитиме близько 10%, для інших може бути значно вищим. Найбільше занепокоєння викликає молочна продукція, але ризики не обмежуються нею.

Окремо експерт звертає увагу на свинину. На її вартість може впливати скорочення поголів’я тварин, яке здатне позначитися на пропозиції м’яса. Якщо виробництво зменшуватиметься, це створюватиме додатковий тиск на ціни.

Загалом зимове подорожчання може бути пов’язане не з одним чинником, а з одночасним збільшенням витрат у різних ланках продовольчого ланцюга – від утримання тварин і переробки до транспортування та продажу товарів у магазинах. Для покупців це означає, що варто уважніше стежити за цінами на звичні продукти й порівнювати пропозиції різних торговельних мереж.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні суттєво подорожчали фасовані яйця. Нині їх продають у середньому приблизно по 82 грн/десяток, що, залежно від марки, на 5,6-12,2 грн вище, ніж було у вересні. Водночас в окремих супермаркетах можна натрапити і на значно вищі ціни – наприклад, в АТБ вони коштують до 85,3 грн/десяток.