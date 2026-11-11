Жінку на пішохідному переході збила автівка: суд встановив, на яку суму у якості моральної компенсації вона має право

У Харкові суд зобов'язав водійку, яка збила жінку на пішохідному переході, виплатити постраждалій 3 тис. грн моральної шкоди. Потерпіла вимагала загалом 73 тис. грн компенсації за лікування, інші витрати та пережиті страждання.

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Про це йдеться в рішенні Київського районного суду Харкова від 6 листопада 2026 року у справі №953/6391/26. Ще в листопаді 2025 року суд визнав водійку винною в порушенні правил дорожнього руху та оштрафував на 850 грн.

Водійка не пропустила жінку на переході

Аварія сталася 1 жовтня 2025 року близько 19:20 на вулиці Академіка Павлова. Водійка Suzuki Grand Vitara не була достатньо уважною, не обрала безпечної швидкості та не пропустила жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

У результаті постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану потилиці та різану рану правої гомілки. Після аварії вона скаржилася на головний біль, запаморочення та нудоту.

Жінку госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де вона перебувала з 1 до 10 жовтня.

Постраждала вимагала компенсації за лікування та моральну шкоду

Постраждала звернулася до суду з цивільним позовом. Вона вимагала 23 тис. грн відшкодування матеріальної шкоди, пов'язаної з лікуванням та іншими витратами, а також 50 тис. грн компенсації моральної шкоди.

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Водночас з'ясувалося, що відповідальність водійки була застрахована в компанії "ПЗУ Україна". Страховик ще 2 грудня 2025 року виплатив потерпілій 4130,55 грн. Із цієї суми 3755,05 грн становили витрати на лікування, а решта – компенсація моральної шкоди.

Представник водійки наполягав, що саме страхова компанія має відшкодовувати завдані збитки в межах страхової суми. Захист також зазначав, що частина заявлених витрат на лікування не підтверджена належними документами.

Як суд визначив суму додаткової виплати

Суд відмовив у стягненні з водійки додаткових 23 тис. грн матеріальної шкоди. Проте визнав, що постраждала має право на додаткову компенсацію моральної шкоди, навіть попри вже отриману страхову виплату.

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Суд врахував, що жінка зазнала фізичного болю, проходила стаціонарне лікування та була змушена тимчасово змінити звичний спосіб життя. Водночас доказів тривалої втрати працездатності, інвалідності або інших тяжких наслідків для здоров'я позивачка не надала.

Загальний розмір моральної шкоди суд оцінив у 3375,50 грн. Оскільки 375,50 грн уже виплатила страхова компанія, з винуватиці ДТП вирішили стягнути різницю. Водійка також має сплатити 54,71 грн судового збору на користь держави.

Рішення може бути оскаржене до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів у встановленому законом порядку.

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