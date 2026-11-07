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Зеленський заявив про декларування для всіх працівників СБУ: законопроєкт має підтримати Рада

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Джерело: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський затвердив законопроєкт, який передбачає повернення обов'язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки України (СБУ). Це дозволить перевіряти їхні статки, майно та спосіб життя. Глава держави закликав Верховну Раду невідкладно ухвалити відповідний закон.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні. Рішення ухвалено на тлі скандалу в СБУ, через який уже відбулися кадрові звільнення. Президент анонсував і подальші кадрові рішення.

"Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно", – заявив Зеленський.

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Таким чином, президент пропонує поширити обов'язкове декларування на всіх співробітників СБУ. Йдеться про можливість контролювати відповідність їхнього майнового стану офіційним доходам. Водночас конкретні правила декларування, зокрема обсяг відомостей, які підлягатимуть оприлюдненню, залежатимуть від остаточної редакції законопроєкту.

Зеленський також різко розкритикував ситуацію, що склалася в Службі безпеки. За його словами, цього тижня стали відомі факти, які є абсолютно неприпустимими для правоохоронного органу.

"На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення", – наголосив президент.

Окремо Зеленський згадав так званий "Хімпром". Він заявив про необхідність встановити всіх замовників злочинів та насильства проти людей і притягнути їх до відповідальності. За словами президента, Україна вже обговорювала це питання зі Сполученими Штатами.

Крім того, глава держави повідомив про інформацію щодо діяльності організатора злочинної схеми за кордоном. Зокрема, йдеться про можливі операції в Польщі та спроби налагодити поширення синтетичних наркотиків у Німеччині. Україна планує передати відповідні матеріали міжнародним партнерам.

Водночас Зеленський позитивно оцінив результати Центру спеціальних операцій "А" СБУ, відомого як "Альфа", у знищенні російських окупантів. Президент наголосив, що хотів би бачити таку саму ефективність і від інших підрозділів Служби безпеки.

Наразі повернення обов'язкового декларування для всіх працівників СБУ залишається законодавчою ініціативою. Для набрання чинності новими правилами документ має бути ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, очільник Служби безпеки України Олександр Поклад 4 листопада звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У відомстві заявили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.

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