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Заявки прийматимуть тільки один день: хто з українців може отримати 12,3 тис. грн

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 66
Ілюстрація - гроші, виплата
Ілюстрація на тему виплат в Україні

Українці з прифронтових регіонів та тимчасового окупованих територій (ТОТ) мають можливість отримувати єдиноразову виплату у розмірі до 12 300 гривень. Для цього треба подати заявку протягом одного дня – 10 жовтня 2026 року.

Про це повідомили у Естонській раді у справах біженців в Україні (ERC). Організація відновила прийом заявок на отримання гуманітарної грошової допомоги в п’яти регіонах.

Хто може отримати гроші

Програма гуманітарної допомоги орієнтована на мешканців та внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у найнебезпечніших та важкодоступних районах. Подати заявку можуть жителі п’яти таких областей:

  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська.

Реєстрація координується через місцеві канали громад, а також доступна онлайн для людей, які перебувають у районах із обмеженим доступом до інфраструктури. Онлайн-реєстрація на виплати діятиме лише 10 жовтня 2026 року з 10:00 до 19:00.

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Скільки коштів виплачується

  • 10 800 грн – для осіб, які проживають поблизу лінії фронту.
  • 12 300 грн – для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО).
  • 2000 грн/міс – для осіб з найбільш вразливих категорій серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що проживають за межами активних бойових дій.
  • 3000 грн/міс – для дітей та осіб з інвалідністю.

Кошти виплачуються заявнику від сім’ї у відділенні банку або "Укрпошти" (чи шляхом адресної поштової доставки – для найбільш вразливих людей) чи шляхом переказу на рахунок IBAN.

Пакет документів (для кожного члена домогосподарства)

  • Паспорт громадянина України або ID-картки (свідоцтва про народження для дітей віком до 14 років).
  • Індивідуальний податковий номер (ІПН – для всіх, хто старший від 14 років).
  • Документи, що підтверджують категорію вразливості (довідки ВПО, документи про інвалідність, багатодітність, статус одинокого батька/матері, наявність важких захворювань чи офіційне безробіття).
  • Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN (UA + 27 символів) із підтвердженням від банку (довідка або скріншот із застосунку).

Обов’язкова умова

Під час переходу до реєстраційної форми на смартфоні чи комп’ютері обов’язково потрібно дозволити браузеру доступ до геоданих пристрою. Заявки, подані без даних про геолокацію, можуть бути відхилені без розгляду.

Фотографічний доказ перебування за вказаною адресою (чек із місцевого магазину, аптеки або поштової установи разом із паспортом), датований не раніше ніж 8 жовтня 2026 року.

Що ще треба знати

  • Якщо від одного домогосподарства надходить декілька відповідей, система залишає для розгляду лише останню заявку, а всі попередні дублікати автоматично видаляє.
  • Інформацію слід заповнювати максимально уважно, адже помилки чи неповні дані спричинять затримку або відмову.
  • У разі звернення за допомогою до сторонніх осіб слід залучати лише тих, кому ви повністю довіряєте, щоб уникнути дій шахраїв.

Подання заявки через онлайн-форму є першим етапом процедури та не гарантує автоматичного включення до програми виплат. Постраждалим від війни громадянам радять завчасно перевірити готовність документів та налаштування пристроїв до старту реєстрації.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 22 жовтня ВПО зможуть за місцем свого фактичного проживання після переміщення реєструвати ФОП, створення юридичної особи за своєї участі, незалежну професійну діяльність, а також припиняти підприємницьку діяльність. Водночас набуде чинності нова редакція закону про ВПО, яка також передбачає нові правила щодо перебування переселенців за кордоном, оцінювання їхніх потреб, державної підтримки та захисту окремих категорій позичальників.

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