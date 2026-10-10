Заввідділення в психлікарні відсудила 330 тис. грн та повернулась на роботу: поки жінка обідала, пацієнта забили до смерті

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяDrone Deal і перехоплювачі балістики: Зеленський розповів, які важливі теми обговорив із міністром оборони ЕстоніїDrone Deal і перехоплювачі балістики: Зеленський розповів, які важливі теми обговорив із міністром оборони ЕстоніїВ українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиТрамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним: про що він домовився з диктатором РФТрамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним: про що він домовився з диктатором РФВорог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиціВорог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиціНа Рівненщині завербована 14-річна школярка задушила інструктора навчального центру ЗСУНа Рівненщині завербована 14-річна школярка задушила інструктора навчального центру ЗСУ"Захиститися від терору можна тільки спільно": Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США санкції Грема і антибалістичні ракети"Захиститися від терору можна тільки спільно": Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США санкції Грема і антибалістичні ракетиНа Кіровоградщині чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку, вона народила дитину: як покарали кривдникаНа Кіровоградщині чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку, вона народила дитину: як покарали кривдникаУкраїнців "готують" до нового курсуБанки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днями"Подарунки Путіну не спрацюють на мир": Зеленський назвав дозвіл РФ продавати нафту "інвестицією у війну""Подарунки Путіну не спрацюють на мир": Зеленський назвав дозвіл РФ продавати нафту "інвестицією у війну"

Заввідділення в психлікарні відсудила 330 тис. грн та повернулась на роботу: поки жінка обідала, пацієнта забили до смерті

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
icon 234
Жінка повернулась на роботу
Жінка повернулась на роботу. Джерело: Фото створено за допомогою ШІф

Завідувачка відділення № 5 Волинської обласної психіатричної лікарні, яку звільнили після 45 років роботи в закладі, через суд поновилася на посаді та домоглася виплати понад 330 тис. грн за час вимушеного прогулу. Також лікарня має виплатити їй 10 тис. грн моральної шкоди. Підставою для звільнення став, зокрема, інцидент, під час якого один із пацієнтів завдав іншому тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. На момент нападу працівники відділення разом із завідувачкою були на обіді.

Відповідне рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд. Як випливає з матеріалів справи, лікарка працювала в психіатричній лікарні з 4 серпня 1980 року. У серпні 1988-го її призначили завідувачкою відділення № 5.

13 березня 2025 року під час перевірки Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відділенні виявили порушення правил застосування фізичних обмежень до пацієнтів. Зокрема, медичні працівники використовували побутові мотузки для фіксації пацієнта, а відповідні заходи не були належним чином зафіксовані в медичній документації та журналі реєстрації застосування фізичного обмеження та ізоляції. 

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 25,7 т.
За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета
icon 25,7 т.
За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 1,5 т.
Заявки прийматимуть тільки один день: хто з українців може отримати 12,3 тис. грн
icon 1,5 т.
Заявки прийматимуть тільки один день: хто з українців може отримати 12,3 тис. грн
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 1,5 т.
У біженців з України в США лишилося 10 днів: що може змінитися з 19 жовтня
icon 1,5 т.
У біженців з України в США лишилося 10 днів: що може змінитися з 19 жовтня

Наступний інцидент стався 18 липня 2025 року. Один із пацієнтів завдав іншому тілесних ушкоджень, від яких той помер. За результатами службового розслідування встановили, що під час нападу працівники п'ятого відділення разом із завідувачкою перебували поза його межами та обідали. Керівниці закинули, що вона не забезпечила дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та допустила залишення ними робочих місць.

25 серпня 2025 року лікарку звільнили за систематичне невиконання трудових обов'язків. Підставою для цього стало положення пункту 3 статті 40 Кодексу законів про працю України, яке передбачає можливість звільнення за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо раніше до нього застосовували дисциплінарне чи громадське стягнення.

Луцький міськрайонний суд 24 вересня 2026-го задовольнив її вимоги частково. Лікарку поновили на посаді завідувачки п'ятого відділення психіатричної лікарні. Із закладу також постановили стягнути 330 900,58 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу та 10 тис. грн компенсації моральної шкоди.

Крім того, лікарня має сплатити 4 620,20 грн судового збору на користь держави. В іншій частині позову, зокрема щодо більшої суми відшкодування моральної шкоди, суд відмовив. Рішення в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку підлягає негайному виконанню.

Як раніше писав OBOZ.UA, у 76-річного Івана Берестецького, який хворіє на деменцію, забрали квартиру площею близько 41 кв. у Києві. Чоловік щонайменше останнім часом не мав можливості захищати себе в судах чи вести власні фінансові рахунки. Після того, як пенсіонера виселили з помешкання, його просто з вулиці забрала швидка.

Схожі теми
Робота в УкраїніроботаЛікарнязарплатасудові рішення
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись