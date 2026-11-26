З 1 січня 2027 року близько 800 громад планують перейти на нову систему оплати праці вихователів, за якої середня зарплата педагогів дошкілля може становити 21-25 тисяч гривень. Однак, підвищення не є автоматичним для всіх, адже рішення про зміну системи ухвалюють місцеві органи влади, а зарплати дитсадків фінансуються з бюджетів громад.

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Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова в коментарі медіа. За її словами, наразі сотні громад уже перейшли на нову систему оплати праці, а ще значна частина планує зробити це на початку наступного року.

Коли вихователям можуть підвищити зарплати

У Міністерстві освіти і науки розраховують, що більшість громад запровадять нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти з 1 січня 2027 року. За попередніми оцінками відомства, після змін середня зарплата вихователів може становити 21-25 тисяч гривень.

Як пояснила Коновалова, близько 400 громад уже перейшли на нову модель нарахування виплат. Ще приблизно 800 територіальних громад планують запровадити її з початку 2027 року. Водночас, остаточне рішення залежить від місцевої влади.

Міністерство освіти рекомендує громадам переглянути систему оплати педагогів, однак саме вони визначають, чи впроваджувати нові умови та чи вистачить для цього коштів у бюджеті. Тобто очікуване підвищення не означає, що з 1 січня всі вихователі країни автоматично отримуватимуть однакову зарплату.

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Як зміниться система оплати праці вихователів

Раніше посадові оклади педагогів дошкільної освіти були низькими та в окремих випадках не дотягували до рівня мінімальної зарплати. Через це працівникам доводилося отримувати додаткові доплати, які фактично не забезпечували суттєвого збільшення заробітку.

Нова система передбачає зміну базового посадового окладу. За словами представниці МОН, тепер він становить близько 14 тисяч гривень, а до цієї суми можуть додаватися різні надбавки та доплати. Саме завдяки оновленому окладу та додатковим виплатам зарплата педагогів дошкілля, які мають досвід роботи, за розрахунками Міністерства освіти, може досягати 21-25 тисяч гривень.

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Таким чином, зміни мають не лише збільшити фактичний заробіток вихователів, а й переглянути сам принцип нарахування виплат, щоб посадовий оклад становив більш значну частину зарплати, а не був формальною базою для доплат.

Чому зарплати вихователів підвищують не централізовано

На відміну від учителів шкіл, для яких уряд визначає загальні умови підвищення оплати праці, зарплати працівників дошкільних закладів значною мірою залежать від фінансових можливостей місцевих бюджетів. Дитячі садки переважно фінансуються коштом громад, тому саме місцева влада має визначити, чи вистачає ресурсів для переходу на нову систему.

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Міністерство освіти і науки, зі свого боку, проводить роботу з громадами та рекомендує зробити підвищення оплати праці педагогів одним із пріоритетних напрямів. Навіть за наявності рекомендацій МОН терміни впровадження змін можуть відрізнятися.

На скільки вже зросли зарплати вчителів

Підвищення зарплат вихователів відбувається на тлі перегляду оплати праці й інших педагогічних працівників. З 1 вересня 2026 року зарплати вчителів зросли ще на 20%, а загалом порівняно з 2025 роком їхній заробіток збільшився на 50%.

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За актуальними оцінками, молоді вчителі можуть отримувати від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць, тоді як педагоги з досвідом – від 16,9 до 28,5 тисячі гривень. На цьому тлі Міністерство освіти рекомендує поширювати аналогічні підходи до перегляду оплати праці на заклади дошкільної та професійної освіти. Очікується, що це допоможе скоротити різницю в оплаті праці між педагогами різних типів закладів та зробити професію вихователя більш привабливою для працівників.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності, штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників.