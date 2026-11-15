Зарплати українців зросли майже на 80%: кому роботодавці готові платити до 55 тис.грн

Зарплати в Україні за рік зросли в середньому на 15%, однак у деяких професіях підвищення сягнуло 80% і більше: авторам текстів пропонують 55 тис. грн, паркувальникам – 30 тис. грн, а фахівцям із кібербезпеки – 40 тис. грн. Водночас, у частини спеціалістів зарплатні пропозиції скоротилися, зокрема у вчителів образотворчого мистецтва – на 20%, тому зростання доходів відбувається нерівномірно.

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Про це свідчать дані кадрового порталу для пошуку роботи, який проаналізував зарплатні пропозиції роботодавців у вакансіях за останній рік. Найбільше зростання зафіксували в авторів текстів і контенту, працівників паркувальних майданчиків та фахівців із кібербезпеки.

Як змінилися зарплати українців у листопаді 2026 року

Станом на листопад 2026 року середня зарплата в Україні становить 31 000 грн, це на 4 000 грн, або приблизно 15%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді 2025-го роботодавці в середньому пропонували кандидатам близько 27 000 грн.

Водночас, загальне зростання середньої оплати праці не означає, що доходи однаково збільшилися в усіх сферах. Статистика вакансій демонструє суттєву різницю між окремими професіями, в одних роботодавці готові пропонувати значно більше, ніж рік тому, а в інших зарплатні пропозиції, навпаки, скоротилися.

Особливо помітна позитивна динаміка в окремих спеціальностях, де за рік середня пропонована оплата збільшилася приблизно на 78-83%. При цьому йдеться не лише про традиційно високооплачувані професії у сфері технологій, а й про роботу з текстами та контролем паркування.

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Кому підвищили зарплати майже на 80%

Найбільше зростання зарплатних пропозицій за рік зафіксували одразу в трьох професійних категоріях. В окремих випадках роботодавці тепер пропонують фахівцям на десятки тисяч гривень більше, ніж торік.

На першому місці опинилися автори, творці текстів і контенту. Середня зарплата представників цієї категорії у листопаді 2026 року становить 55 000 грн, це на 83% більше, ніж у листопаді минулого року, коли роботодавці пропонували в середньому 30 000 грн.

До цієї категорії належать фахівці, які працюють із текстами та контентом у різних напрямах: літературі, журналістиці, маркетингу, рекламі, медіа, бізнесі та соціальних мережах. Водночас кількість вакансій для копірайтерів і контент-мейкерів за останні 12 місяців збільшилася на 15%.

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Друге місце за темпами зростання оплати праці посіли працівники паркувальних майданчиків. У листопаді їм у середньому пропонують 30 000 грн, тоді як рік тому відповідна зарплата становила близько 16 700 грн. Таким чином, дохід зріс приблизно на 80%.

Йдеться про контролерів автомайданчиків, операторів паркінгу та інших працівників, які стежать за оплатою стоянки й дотриманням правил паркування. При цьому кількість вакансій у цій категорії за рік збільшилася на 25%.

Третю позицію посіли спеціалісти з інформаційної безпеки. Їхня середня зарплатна пропозиція зараз становить 40 000 грн, що на 78% більше, ніж у листопаді 2025 року. Тоді роботодавці пропонували таким фахівцям у середньому 22 500 грн.

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Працівники відповідають за захист інформаційних систем, виявлення потенційних загроз, запобігання хакерським атакам та аналіз безпеки цифрової інфраструктури. Водночас, на відміну від перших двох категорій, кількість вакансій для таких спеціалістів скоротилася на 17%.

У яких професіях зарплати зросли більш ніж на 50%

Помітне підвищення оплати праці за останній рік відбулося й у низці інших спеціальностей. Зокрема, суттєво збільшилися зарплатні пропозиції для працівників промисловості, будівництва, аграрного сектору, IT та сфери послуг. За даними Work.ua, до переліку професій зі зростанням зарплат більш ніж на 50% увійшли:

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програмісти ЧПК (числове програмне керування) – 70 000 грн, зростання на 65%;

макетчики – 57 500 грн, зростання на 64%;

оператори лазерної різки – 42 500 грн, зростання на 63%;

менеджери з рекламацій – 42 500 грн, зростання на 63%;

менеджери організацій – 40 000 грн, зростання на 60%;

ретушери – 35 500 грн, зростання на 58%;

перекладачі англійської мови – 38 000 грн, зростання на 52%;

цукерники – 32 500 грн, зростання на 51%;

агрономи – 45 000 грн, зростання на 50%;

директори з будівництва – 75 000 грн, зростання на 50%;

облицювальники – 60 000 грн, зростання на 50%.

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Окремо варто відзначити інженерів з автоматизації. Їхня середня зарплатна пропозиція досягла 50 000 грн, що на 67% більше, ніж торік. Таким чином, серед професій із найбільшою позитивною динамікою є не лише спеціалісти цифрового сектору, а й представники виробничих і робітничих спеціальностей. Зокрема, роботодавці готові пропонувати до 70-75 тис. грн програмістам ЧПК і директорам з будівництва.

Кому в Україні почали пропонувати менше грошей

Водночас підвищення зарплат не торкнулося всіх працівників. За статистикою вакансій, у деяких професійних категоріях середня пропонована оплата за останній рік знизилася. Причому скорочення за окремими напрямами сягнуло 20%.

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Найбільше зниження зафіксували у вчителів образотворчого мистецтва. У листопаді 2026 року їм у середньому пропонують 14 000 грн, що на 20% менше, ніж роком раніше. Також нижчими стали зарплатні пропозиції для таких фахівців:

Front-end програмісти – 37 500 грн, зниження на 17%;

Трихологи – 50 000 грн, зниження на 17%;

Інженери з обслуговування терміналів – 30 000 грн, зниження на 15%;

Вебдизайнери – 35 000 грн, зниження на 13%;

Асистенти проєкту – 27 500 грн, зниження на 13%;

Брокери – 57 000 грн, зниження на 12%;

Завучі – 25 000 грн, зниження на 9%.

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Показники демонструють, що навіть усередині однієї галузі ситуація з оплатою праці може відрізнятися. Наприклад, у технологічному секторі зарплатні пропозиції для спеціалістів з інформаційної безпеки суттєво зросли, тоді як для Front-end програмістів вони, навпаки, знизилися.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року мінімальну зарплату планують підвищити з 8647 до 9546 грн. Однак навіть після такого підвищення гарантованого державою заробітку буде недостатньо для забезпечення базових потреб. За розрахунками Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи з урахуванням обов'язкових платежів уже досяг 12 116 грн.