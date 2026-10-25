Зарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в Україні

У вересні 2026 року кількість вакансій у сфері логістики, складів і доставки в Україні скоротилася на 11% за рік, однак медіанні зарплати за основними професіями зросли. Найбільше платять далекобійникам – 66,3 тис. грн на місяць, а найвищу конкуренцію серед кандидатів зафіксували на посадах диспетчерів – 12 відгуків на одну вакансію.

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Про це йдеться в дослідженні OLX Робота. За словами аналітиків, найчастіше роботодавці шукають водіїв, вантажників, кур'єрів і комірників, хоча попит та конкуренція відрізняються залежно від конкретної професії.

Кого найчастіше шукають роботодавці

Логістика залишається важливою частиною української економіки, адже від роботи водіїв, складських працівників і кур'єрів залежить постачання товарів, робота торговельних мереж та доставка замовлень споживачам. Водночас ринок праці в цій сфері зазнає змін.

За даними дослідження, у вересні 2026 року кількість оголошень у категорії "Логістика / склад / доставка" була на 11% меншою, ніж роком раніше. Серед найпоширеніших пропозицій роботи – вакансії для водіїв, вантажників, кур'єрів і комірників. Фахівці потрібні компаніям для перевезення продукції, обробки замовлень, організації складських процесів і доставки товарів кінцевим споживачам.

На ситуацію впливають також безпекові ризики. Російські атаки на складські приміщення та логістичну інфраструктуру можуть змушувати підприємства переглядати витрати, змінювати організацію роботи або переносити частину операцій на інші об'єкти.

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Однак пошкодження інфраструктури не обов'язково означає масштабне скорочення персоналу. За словами керівниці напряму OLX Робота Марії Абдулліної, компанії можуть переводити працівників на інші об'єкти або шукати альтернативні робочі місця. Водночас суттєвого скорочення кількості пропозицій за більшістю окремих професій дослідження не зафіксувало.

На які вакансії найбільше відгукуються кандидати

Попри зменшення кількості оголошень, конкуренція серед пошукачів посилилася. У вересні 2026 року на одну вакансію в категорії логістики, складів і доставки в середньому припадало п'ять відгуків.

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Найбільше кандидатів цікавили посади, пов'язані з диспетчеризацією, перевезеннями та складськими операціями. Розподіл відгуків на одне оголошення був таким:

диспетчер – 12 відгуків;

експедитор – 6 відгуків;

водій – 6 відгуків;

вантажник – 5 відгуків;

кур'єр – 4 відгуки;

комірник – 4 відгуки.

Порівняно з вереснем 2025 року кількість відгуків на вакансії цих професій збільшилася приблизно на один-три для кожної посади. Найпомітніша конкуренція спостерігається серед диспетчерів, на одну пропозицію роботи припадає в середньому 12 відгуків.

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Водночас кількість відгуків не є прямим показником кількості працевлаштованих людей або загального попиту на професію. Вона відображає активність кандидатів щодо конкретних оголошень і допомагає оцінити рівень конкуренції за робочі місця.

Скільки заробляють працівники логістики у 2026 році

Медіанні зарплати в категорії логістики, складського господарства та доставки за рік зросли. Загальний медіанний показник у цій сфері становить 35 тис. грн.

Найвищі заробітки серед розглянутих професій мають далекобійники. Водночас найбільше відносне зростання медіанної зарплати зафіксували у диспетчерів. За даними дослідження, у вересні 2026 року медіанні зарплати та їхні зміни за рік були такими:

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Професія Медіанна зарплата Зміна за рік Далекобійник 66 300 грн +20% Водій 42 500 грн +15% Кур'єр 35 000 грн +11% Експедитор 30 000 грн +13% Комірник 29 400 грн +15% Вантажник 29 000 грн +18% Диспетчер 23 800 грн +25%

Найбільше за рік у відсотковому вираженні зросла медіанна зарплата диспетчерів – на 25%, до 23,8 тис. грн. Зазначається, що це найвище відносне підвищення серед наведених професій, хоча за абсолютним розміром заробітку диспетчери поступаються водіям, кур'єрам і далекобійникам.

На другому місці за темпами зростання оплати праці опинилися далекобійники: їхня медіанна зарплата збільшилася на 20% і досягла 66,3 тис. грн. Вантажникам за рік підвищили медіанний показник на 18% – до 29 тис. грн.

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Зарплати водіїв і комірників зросли на 15%, а експедиторів – на 13%. Кур'єри продемонстрували найменше відносне зростання серед перелічених спеціальностей – на 11%, проте їхній медіанний заробіток становить 35 тис. грн.

Варто враховувати, що медіанна зарплата не означає, що саме стільки отримує кожен працівник відповідної професії. Це середина розподілу зарплатних пропозицій, половина показників перебуває вище цього рівня, а половина – нижче. Фактичний дохід залежить від роботодавця, регіону, досвіду, графіка та умов роботи.

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У яких областях платять найбільше

Рівень оплати праці в логістиці відрізняється залежно від регіону. За даними OLX Робота, у вересні 2026 року найвищі медіанні зарплати в цій категорії зафіксували у Волинській та Львівській областях – по 40 тис. грн. До регіонів із високими зарплатними показниками також увійшли:

Київська область – 39 тис. грн;

Закарпатська область – 35 тис. грн;

Одеська область – 34,5 тис. грн.

Такі відмінності можуть бути пов'язані зі структурою місцевого ринку праці, потребами підприємств у перевезеннях, розташуванням складських об'єктів і специфікою логістичних маршрутів. Водночас регіональні показники не означають, що кожна вакансія в зазначених областях передбачає відповідну оплату. Зарплата залежить від конкретної посади, роботодавця та вимог до кандидата.

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Подальша ситуація у сфері логістики залежатиме від економічних умов, безпекових ризиків і того, як компанії адаптуватимуть свою діяльність до пошкоджень інфраструктури. Підприємства можуть змінювати маршрути перевезень, переносити складські операції або перерозподіляти персонал між об'єктами. Це здатне впливати як на географію вакансій, так і на потребу в окремих спеціалістах.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні через російські атаки, руйнування підприємств та фінансові труднощі бізнесу почалися скорочення персоналу, кількість вакансій у вересні 2026 року зменшилася на 15% порівняно з минулим роком. Найближчими місяцями знайти високооплачувану роботу може стати складніше, а зростання зарплат – сповільнитися, хоча дефіцит водіїв, робітничих і технічних спеціалістів зберігатиметься.