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Зарплати медиків можуть зрости у 2027 році: скільки планують платити лікарям і медсестрам

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 хв
648
Медична працівниця та пацієнт. Ілюстрація
В Україні може зрости зарплата медиків. Ілюстрація. Джерело: freepik.com

У 2027 році в Україні пропонують підвищити мінімальну оплату праці лікарям, фармацевтам та іншим професіоналам у сфері охорони здоров’я до 30 тис. грн, а медсестрам і медбратам – до 20 тис. грн. Проте ці суми поки не затверджені, остаточне рішення залежатиме від фінансування в державному бюджеті та відповідних постанов Кабінету міністрів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) у відповідь на запит медіа. У відомстві пояснили, що підвищення оплати праці медиків і збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров’я належать до пріоритетних завдань під час підготовки програми медичних гарантій на 2027 рік.

Які мінімальні зарплати медиків планують у 2027 році

МОЗ розглядає можливість перегляду мінімальних рівнів оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я. Запропоновані зміни передбачають підвищення мінімальних виплат для різних категорій медичного персоналу. Згідно з попередніми планами міністерства, мінімальну оплату праці пропонують установити на такому рівні:

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  • 30 000 грн – для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;
  • 20 000 грн – для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Таким чином, запропонований мінімальний рівень оплати праці для фахівців першої категорії становитиме на 10 тис. грн більше, ніж для середнього медичного персоналу. Однак, ці показники поки не є остаточними. МОЗ опрацьовує відповідні зміни, а остаточне рішення залежатиме від фінансових можливостей держави та ухвалення необхідних нормативних актів.

Також наразі не оголошено остаточних умов, за яких нові мінімальні рівні зарплат запроваджуватимуть у медичних закладах. Тому поки що не можна стверджувати, що всі лікарі та медсестри почнуть отримувати зазначені суми з конкретної дати у 2027 році.

Які зміни готує Міністерство охорони здоров’я

Для реалізації планів щодо підвищення зарплат МОЗ опрацьовує зміни до постанови Кабінету міністрів України від 13 січня 2023 року № 28. Документ регулює мінімальні розміри оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Перегляд установлених норм має стати одним із можливих механізмів підвищення оплати праці медичних працівників. Водночас, для практичного впровадження змін необхідно визначити відповідні бюджетні ресурси та затвердити нові правила.

Підготовка змін відбувається в межах формування програми медичних гарантій на 2027 рік. Саме через цю програму держава фінансує визначені види медичної допомоги, які пацієнти можуть отримувати за встановленими правилами.

У МОЗ наголошують на важливості підвищення оплати праці для збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров’я. Ідеться не лише про рівень доходів медиків, а й про можливість утримувати фахівців у медичних закладах і забезпечувати їхню подальшу роботу.

Водночас, саме оголошення про опрацювання змін ще не означає, що запропоновані суми вже гарантовані. Для цього необхідно пройти подальші бюджетні та урядові процедури.

Від чого залежатиме підвищення зарплат

Ключовим чинником для запровадження нових мінімальних зарплат стане обсяг фінансування, який передбачать у Державному бюджеті України на 2027 рік. За інформацією МОЗ, оплату праці медичних працівників визначають одним із пріоритетних напрямів для розподілу додаткового фінансування в межах програми медичних гарантій.

Проте фактична можливість підвищення залежатиме від наявного фінансового ресурсу. Після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік і ухвалення відповідних рішень Кабінету міністрів мають визначити остаточні розміри мінімальної оплати праці, умови та строки запровадження змін.

Отже, навіть якщо запропоновані показники залишаться незмінними, для їх реалізації необхідно буде передбачити достатнє фінансування. Якщо ж бюджетні можливості або остаточні урядові рішення відрізнятимуться від попередніх планів, умови підвищення можуть уточнити.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році українським підприємствам, які мають статус критично важливих, доведеться підвищити зарплати працівникам для збереження можливості бронювання від мобілізації. У разі зростання мінімальної зарплати, зарплатний рівень сягне 28 638 грн (або 23 865 грн для підприємств, що працюють на територіях бойових дій) на місяць.

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