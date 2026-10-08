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Замість чеків українцям видають обманки: який товар можуть не прийняти назад

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Замість чеків українцям видають підробки
Замість чеків українцям видають підробки. Джерело: Telegraf

При купівлі рідин для електронних сигарет українцям часто не видають чеки. Натомість покупці отримують або папірець з інформацією про товар – однак оформлений із суттєвими порушеннями, – або взагалі нічого. Що може призвести до того, що товар, зокрема, не вдасться повернути.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають, що під час купівлі "самозамісу" у кіоску на території супермаркету однієї з найбільших мереж в Україні у Дніпровському районі Києва продавець разом із товаром видав щось на зразок чека, який, однак, був оформлений з порушенням чинних вимог. Зокрема, на ньому:

  • частина тексту подана російською;
  • назва компанії продавця подана некоректно – лише логотип, без вказування форми організації (ФОП, ТОВ тощо);
  • відсутня адреса торгової точки;
  • не вказані ані індивідуальний податковий номер ФОП або код ЄДРПОУ підприємства, ані номер платника ПДВ і взагалі жодної згадки про останній – як і підакцизність товарів;
  • не вказані реквізити платіжного терміналу;
  • нема фіскального номера тощо.
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"Наявність QR-коду не робить виданий документ фіскальним чеком. Він повинен містити передбачені законом реквізити та бути зареєстрований через РРО або ПРРО. Якщо продавця неможливо ідентифікувати, немає адреси торгової точки, податкового номера та фіскального номера документа, така роздруківка не підтверджує належне проведення операції", – зазначають автори матеріалу.

При купівлі рідин для куріння електронних сигарет українцям часто не видають чеки

Під час купівлі сумішей для куріння електронних сигарет українцям часто не видають чеки

Втім, зазначається, відсутність коректного чека сама по собі ще не доводить, що продавець взагалі не сплачує податки. Це, зокрема, може свідчити "про можливе порушення правил розрахункових операцій, яке має бути перевірене ДНС".

Водночас, підкреслюється, в деяких торговельних точках покупці не отримували навіть таких папірців. Що, за словами аналітиків, фактично позбавляє самих споживачів "можливості захистити свої права у разі виникнення проблем із товаром або послугою".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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