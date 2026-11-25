Українці можуть дорого продати деякі монети номіналом 1 копійка. Наприклад, за екземпляр 1992 року різновиду 1.11 АЕ можна отримати від 8 000 до 14 000 грн.

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Як пояснили фахівці ресурсу "Монеты-ягодки", таку монету можна розпізнати за низкою ознак. Зокрема:

округлою верхівкою правого верхнього листка;

великими ягодами.

Водночас фахівці звертають увагу, що в обігу найчастіше трапляється різновид 1.11АА, який нічого не коштує. Розпізнати цю монету, за їхніми словами, можна за маленькими ягодами на реверсі.

НБУ виводить з обігу гривні

Тим часом Нацбанк виводить з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі банкноти замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014 року та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

Річ у тім, розповіли у самому НБУ, що сама заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним зі способів цього стануть звичайні розрахунки в магазинах, аптеках, на АЗС тощо.

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"Потрапляючи до банків, банкноти номіналом 50 і 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для подальшого перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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