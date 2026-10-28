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За українську 1 копійку заплатять 14 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
18
За 1 копійку заплатять 14 тисяч
За 1 копійку заплатять 14 тисяч. Джерело: Violity

Деякі старі українські монети номіналом 1 копійка є справжнім магнітом для колекціонерів. Річ у тім, що через свої особливості вони вважаються рідкісними й цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11 АЕ можна отримати від 8 000 до 14 000 грн.

Як пояснили фахівці ресурсу "Монеты-ягодки", таку монету можна розпізнати за низкою ознак. Зокрема:

  • округлою верхівкою правого верхнього листка;
  • великими ягодами.

Водночас фахівці звертають увагу, що в обігу найчастіше трапляється різновид 1.11АА, який нічого не коштує. Розпізнати цю монету, за їхніми словами, можна за маленькими ягодами на реверсі.

За таку 1 копійку заплатять великі гроші

За таку 1 копійку заплатять великі гроші. Джерело: "Монеты-ягодки"

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Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

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