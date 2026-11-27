Українці можуть вигідно продати деякі старі монети номіналом 5 копійок. Річ у тім, що через свої особливості вони вважаються рідкісними й цінними, а тому за них готові платити великі гроші.

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Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 1.1ААк можна виручити до 15 000 грн. Як пояснили фахівці ресурсу "Монеты-ягодки", відрізнити його від інших монет можна за великими насічками на гурті.

"У всіх інших монет номіналом 5 копійок насічки на гурті дрібні. Тож можна одразу взяти всі монети номіналом 5 копійок 1992 року, скласти їх разом і порівняти насічки на гурті. Якщо у всіх ваших монет насічки однаково дрібні, це означає, що серед них точно немає дорогого різновиду 1.1ААк", – розповіли фахівці.

НБУ виводить з обігу гривні

Тим часом Нацбанк виводить з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі банкноти замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014 року та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

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Річ у тім, розповіли у самому НБУ, що сама заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним зі способів цього стануть звичайні розрахунки в магазинах, аптеках, на АЗС тощо.

"Потрапляючи до банків, банкноти номіналом 50 і 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для подальшого перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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