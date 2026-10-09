За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі старі монети номіналом 25 копійок. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 3ГАм можна отримати до 20 000 грн.

Відео дня

Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки". Розпізнати ж дорогі 25 копійок, за їхніми словами, можна за:

товстим середнім зубом тризуба;

відсутністю черешків у гронах №4 і 8.

"Різновид 3ГАм знаходили в обігу всього 4 рази. Востаннє монету продавали в червні 2019 року. Стартова ціна становила 1 000 грн і за результатами торгів сягнула 20 000 грн", – йдеться в повідомленні.

Нацбанк випустить нові 5 грн

Водночас Нацбанк готується випустити нову обігову пам’ятну монету. Очікується, що вона з’явиться в листопаді й матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.

Водночас про нову монету номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:

Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.

Її діаметр становитиме 38 мм.

Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.

Головні історії дня