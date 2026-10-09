За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Перемовна група України вирушила до США: Буданов наголосив, що "мир не досягається гучними заявами"Перемовна група України вирушила до США: Буданов наголосив, що "мир не досягається гучними заявами"Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянствоРосійська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. ВідеоВорог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежаВорог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежаДуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. ФотоДуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. ФотоДелегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіаДелегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіаУ Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалобиУ Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби"Залежить не від нас": у Путіна цинічно відкинули можливість переговорів з Україною та США"Залежить не від нас": у Путіна цинічно відкинули можливість переговорів з Україною та СШАЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. ФотоЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. Фотозахисники УкраїниДві-три бригади: скільки військових повернулися із СЗЧ за спрощеною процедурою

За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 261
За старі 25 копійок заплатять 20 тисяч
За старі 25 копійок заплатять 20 тисяч. Джерело: Фотобанк НБУ

Українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі старі монети номіналом 25 копійок. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 3ГАм можна отримати до 20 000 грн.

Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки". Розпізнати ж дорогі 25 копійок, за їхніми словами, можна за:

  • товстим середнім зубом тризуба;
  • відсутністю черешків у гронах №4 і 8.

"Різновид 3ГАм знаходили в обігу всього 4 рази. Востаннє монету продавали в червні 2019 року. Стартова ціна становила 1 000 грн і за результатами торгів сягнула 20 000 грн", – йдеться в повідомленні.

За ці 25 копійок заплатять великі гроші

За ці 25 копійок заплатять великі гроші. Джерело: "Монети-ягідки"

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 6,5 т.
Українці масово зацікавилися цими професіями: на які вакансії відгукуються у 5 разів частіше
icon 6,5 т.
Українці масово зацікавилися цими професіями: на які вакансії відгукуються у 5 разів частіше
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 3,8 т.
Замість чеків українцям видають обманки: який товар можуть не прийняти назад
icon 3,8 т.
Замість чеків українцям видають обманки: який товар можуть не прийняти назад
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 2,1 т.
Стосується кожного біженця з України в Німеччині: що зміниться з 9 жовтня
icon 2,1 т.
Стосується кожного біженця з України в Німеччині: що зміниться з 9 жовтня

Нацбанк випустить нові 5 грн

Водночас Нацбанк готується випустити нову обігову пам’ятну монету. Очікується, що вона з’явиться в листопаді й матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.

Водночас про нову монету номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:

  • Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.
  • Її діаметр становитиме 38 мм.
  • Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).
Нацбанк випустить нові купюри номіналом 5 грн

Нацбанк випустить нові 5 грн. Джерело: НБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.

Схожі теми
НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись