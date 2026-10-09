За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета
Українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі старі монети номіналом 25 копійок. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 3ГАм можна отримати до 20 000 грн.
Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки". Розпізнати ж дорогі 25 копійок, за їхніми словами, можна за:
- товстим середнім зубом тризуба;
- відсутністю черешків у гронах №4 і 8.
"Різновид 3ГАм знаходили в обігу всього 4 рази. Востаннє монету продавали в червні 2019 року. Стартова ціна становила 1 000 грн і за результатами торгів сягнула 20 000 грн", – йдеться в повідомленні.
Нацбанк випустить нові 5 грн
Водночас Нацбанк готується випустити нову обігову пам’ятну монету. Очікується, що вона з’явиться в листопаді й матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.
Водночас про нову монету номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:
- Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.
- Її діаметр становитиме 38 мм.
- Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).
Як повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.
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