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За українські 2 копійки заплатять 80 тисяч: якого року має бути монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
2,2 т.
За українські 2 копійки заплатять 80 тисяч
За українські 2 копійки заплатять 80 тисяч. Джерело: Коллаж фотобанк НБУ / Violity / OBOZ.UA

Деякі старі українські монети номіналом 2 копійки є справжнім магнітом для колекціонерів. РІч у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші.

Наприклад, вартість 2 копійок 1992 року може сягати 80 000 грн. Втім, як пояснили фахівці ресурсу "Монети-ягідки", шанс знайти такий екземпляр дуже невеликий. Адже це:

  • Пробна монета.
  • Відповідно, її не вводили в обіг.

"2 копійки 1992 року ніколи не були в обігу, тому навряд чи ви їх знайдете. Ціна на 2 копійки 1992 року стабільно висока і може сягати 80 000 грн. Якщо монета виготовлена з немагнітної сталі, то її вартість буде вищою", – розповіли фахівці.

За такі 2 копійки заплатять великі гроші

За такі 2 копійки заплатять великі гроші. Джерело: "Монеты-ягодки"

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При цьому вони закликали українців остерігатися шахраїв, які під виглядом цінного екземпляра можуть спробувати продати підробку. Розпізнати ж аферистів можна за ціною, яку вони просять за монету – якщо вам пропонують купити "рідкісні" 2 копійки за низькою ціною, це, як зазначається, найімовірніше, підробка.

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

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НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
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