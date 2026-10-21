За українські 10 копійок заплатять 18 тисяч: якого року має бути монета

Деякі старі українські монети номіналом 10 копійок є справжнім магнітом для колекціонерів. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за екземпляр 1992 року різновиду 2.21ВАк можна отримати від 10 000 до 18 000 грн.

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За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою ознак. Зокрема:

тонким середнім зубом тризуба;

замкненим п’ятим та сьомим зернам третього колоса.

При цьому, підкреслюють фахівці, є схожий штамп аверсу – 2.1. Однак у нього п'яте і сьоме зерна третього колоса розімкнуті", – розповіли фахівці.

"З аверсом 2.1 зустрічається 11 різновидів. Які можуть обійтися від 50 до 400 грн", – розповіли фахівці.

НБУ виводить з обігу гривні

Зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

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Однак, попри це, українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну – адже заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним із способів цього стануть звичайні розрахунки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться в листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну.

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