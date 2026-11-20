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Такою ціною монетою, наприклад, є 1 грн 1992 року різновиду 1.1ААг. За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", за неї можуть заплатити від 12 000 до 37 000 грн. Впізнати ж цю монету можна за гладким гуртом без напису.

"На монетах номіналом 1 грн 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Усе це тому, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше фахівці монетного двору експериментували з нанесенням написів", – зазначають фахівці.

Вартість 2 копійок 1992 року може сягати 80 000 грн. Втім, як пояснили фахівці, шанс знайти такий екземпляр дуже невеликий. Адже це:

Пробна монета.

Відповідно, її не вводили в обіг.

"2 копійки 1992 року ніколи не були в обігу, тому навряд чи ви їх знайдете. Ціна на 2 копійки 1992 року стабільно висока і може сягати 80 000 грн. Якщо монета виготовлена з немагнітної сталі, то її вартість буде вищою", – розповіли фахівці.

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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

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