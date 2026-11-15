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За стару гривню заплатять майже 40 тисяч: якого року має бути монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
228
Монета 1 гривня - ілюстрація
За стару гривню заплатять майже 40 тисяч. Джерело: Фотобанк НБУ

На деяких старих 1-гривневих монетахукраїнці можуть заробити чималі гроші. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.

Такою ціною монетою, наприклад, є 1 грн 1992 року різновиду 1.1ААг. За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", за неї можуть заплатити від 12 000 до 37 000 грн. Впізнати ж цю монету можна за гладким гуртом без напису.

"На монетах номіналом 1 грн 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Усе це тому, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше фахівці монетного двору експериментували з нанесенням написів", – зазначають фахівці.

Така 1 гривня коштує великих грошей

Така 1 гривня коштує великих грошей. Джерело: "Монеты-ягодки"

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Цінуються й 1-гривневі монети 1995 року різновиду 1БАг. Їх можна продати за ціною від 7 000 до 9 000 грн. Такі монети також відрізняються гладким гуртом.

Таку монету українці можуть дорого продати

Таку монету українці можуть дорого продати. Джерело: "Монеты-ягодки"

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

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НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
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