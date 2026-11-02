З українців почали списувати по 150 грн: клієнтам якого банку потрібно перевірити рахунки

З учорашнього дня (1 листопада 2026 року), Ощадбанк запровадив плату в розмірі 150 грн за обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжних карток. Йдеться про рахунки, якими люди тривалий час не користувалися, але які залишилися відкритими в банку. Новий тариф не поширюється автоматично на всі пенсійні та зарплатні картки, тому клієнтам варто перевірити свої рахунки й уточнити, чи стосуються їх зміни.

Відео дня

Про це йдеться в офіційній інформації на сайті банку. Відповідне рішення ухвалив продуктовий комітет, а нові умови стосуються тарифів на обслуговування поточних рахунків без картки, затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 зі змінами та доповненнями.

За які рахунки Ощадбанк списуватиме 150 грн

Новий тариф передбачає збільшення вартості обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 грн. Таким чином, клієнти, які залишили такі рахунки відкритими та тривалий час не користуються ними, можуть зіткнутися зі списанням коштів за банківське обслуговування.

Важливо, що йдеться не про звичайні карткові рахунки, які використовуються для отримання зарплати, пенсії, соціальних виплат або здійснення покупок. Нововведення стосується окремої категорії поточних рахунків, до яких не прив'язана платіжна картка.

Такі рахунки можуть відкриватися для отримання окремих переказів, зберігання коштів або проведення певних банківських операцій. У деяких випадках клієнт відкриває рахунок для конкретної потреби, після чого перестає ним користуватися. При цьому рахунок залишається активним з юридичного погляду, тобто не закривається автоматично.

РЕКЛАМА

Саме в такій ситуації може виникнути необхідність оплачувати його подальше обслуговування. Якщо власник не стежить за рахунком, він ризикує втратити частину залишку через комісії.

Які рахунки вважаються неактивними

Неактивний банківський рахунок – це рахунок, за яким протягом певного періоду не здійснювалися операції, що враховуються банком для визначення активності. Наприклад, клієнт міг відкрити поточний рахунок для отримання разового переказу. Після надходження коштів він більше не проводив платежів, не поповнював рахунок і не використовував його для інших операцій. Водночас, рахунок залишився відкритим, а банк продовжив його обслуговувати.

Головні історії дня

Подібна ситуація може виникнути й тоді, коли людина відкрила рахунок для оплати певної послуги, але згодом змінила спосіб розрахунків або почала користуватися іншим банківським продуктом. У результаті клієнт може навіть забути про існування такого рахунку. Однак, відсутність регулярних операцій не означає, що банківське обслуговування припиняється.

Водночас, "Ощадбанк" у повідомленні про зміну тарифів не уточнив, які саме транзакції вважаються достатніми для підтвердження активності рахунку та протягом якого періоду оцінюється відсутність операцій. Тому не варто самостійно припускати, що будь-яке поповнення або переказ автоматично дозволить уникнути нового тарифу. Критерії необхідно уточнювати безпосередньо у фінансовій установі.

РЕКЛАМА

Чи списуватимуть 150 грн автоматично

Запровадження нового тарифу означає, що обслуговування неактивних рахунків без карток стане платним за новими умовами. Однак, у повідомленні Ощадбанку не наведено всіх деталей щодо механізму стягнення комісії. Зокрема, не уточнюється, з якою періодичністю списуватимуть 150 грн, чи буде це одноразова плата або регулярна комісія, а також що відбуватиметься, якщо на рахунку недостатньо коштів.

Окремо варто з'ясувати, чи може за таких умов виникнути заборгованість перед банком. У разі недостатнього залишку порядок застосування тарифу залежатиме від відповідних умов обслуговування.

РЕКЛАМА

Щоб уникнути непередбачених витрат, клієнтам варто звернутися до Ощадбанку та уточнити, чи підпадає їхній рахунок під нові правила. Також доцільно дізнатися, як саме нараховується плата та чи можна припинити обслуговування рахунку, який більше не потрібен.

Чи стосуються нові правила пенсійних і зарплатних карток

Підвищення тарифу до 150 грн не означає, що Ощадбанк почне списувати таку суму з усіх своїх клієнтів. У повідомленні фінансової установи чітко йдеться про обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки. Отже, власникам пенсійних, зарплатних та інших карткових рахунків не варто автоматично вважати, що їх також стосуватиметься нововведення.

РЕКЛАМА

Для карткових продуктів можуть діяти окремі тарифні пакети, які передбачають інші умови обслуговування. Відповідно, наявність картки Ощадбанку сама по собі не є підставою для списання 150 грн за новим тарифом.

Водночас клієнтам, які мають кілька рахунків у банку, варто перевірити, чи не залишилися серед них давно не використовувані поточні рахунки без карток. Особливо це актуально для тих, хто відкривав рахунки для разових операцій, отримання переказів або інших потреб, які згодом втратили актуальність.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні планують переписати умови використання електронних грошей та передплачених карток. Оновлені правила стосуються коштів і електронних гаманців, які можуть випускатися без проведення повної ідентифікації та верифікації клієнта.