З цієї країни ЄС за місяць "втекли" 80 тис. українських біженців: куди їдуть найчастіше

Тенденція на скорочення кількості українських біженців у Польщі, яка спостерігається упродовж усього 2026 року, сягнула свого апогею. В результаті у вересні кількість українців з тимчасовим захистом в країні зменшилася на понад 80 тис. осіб. Натомість у Німеччині, Румунії та Італії їх побільшало.

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Про це свідчать дані Євростату. Чисельність українців, яким надано спецстатус у Польщі, безупинно скорочується з червня, а від початку року їх поменшало на 110,7 тис. осіб, або на 11%.

Українці у Польщі: чи всі "втікають"

Загалом станом на 30 вересня у Польщі було зареєстровано 858 545 біженців з України, що робить її другою з країн Євросоюзу за цим показником. Більше прийняла тільки Німеччина – 1,3 млн. Таким чином, ці дві країни надали прихисток половині всіх українців, у зв'язку з повномасштабню російською агресію.

Крім того, Польща лишається серед країн з найвищою кількістю осіб з тимчасовий захистом у перерахунку на тисячу місцевих жителів – тут цей показник сягає 23,6, тоді як середнє по ЄС – 9,7. Більше тільки у Чехії (35,9), Словаччині (28,0), Кіпрі (27,4), Ліхтенштейні (24,6).

Водночас важливо наголосити, що виїзд – не єдина причина скорочення числа українців з тимчасовим захистом. Частина з них перейшла на стандартні дозволи на тимчасове проживання, крім того з польських реєстрів видалили неактивні облікові записи, які з тих чи інших причин там зберігалися. Втім, важко заперечувати, як впливає на ситуацію зростання антиукраїнських настроїв серед поляків.

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Яка ситуація із біженцями у ЄС

Зміни у Польщі мали вплив на статистичну картину по Євросоюзу загалом. Так, наприкінці вересня там було зареєстровано 4,37 млн біженців з України, що на 61 тис., або 1,4%, менше, аніж було у серпні.

Крім Польщі, українців з тимчасовим захистом поменшало у Чехії (на 6,6 тис. осіб), тоді як у решті країн їх стало більше. Найсуттєвіше – у таких країнах як:

Німеччина – на 5,5 тис.;

– на 5,5 тис.; Румунія – на 3,9 тис.;

– на 3,9 тис.; Італія – на 2,5 тис.

Демографічно громадяни України становлять 98,5% усіх осіб із тимчасовим захистом у ЄС. З них:

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жінок – 44,1%;

чоловіків – 27,9%;

неповнолітніх – 28,0%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у липні 2026 року до біженців в Німеччині застосували майже 40 тисяч нових санкцій, причому у близько 85% випадків – за пропущені зустрічі в центрах зайнятості. За повторну неявку без поважної причини виплати можуть скоротити на 30%, однак перший пропущений прийом фінансового покарання не передбачає.