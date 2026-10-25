Їздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники

Українські чиновники не можуть виїжджати під час воєнного стану за кордон на відпочинок. Чи не єдиний спосіб провідати родину в ЄС або провести тиждень на Кіпрі – виїхати у службове відрядження.

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OBOZ.UA розпочинає серію публікацій, у якій розкаже про те, у які відрядження виїжджали українські можновладці і хто провів за кордоном найбільше часу. У першому тексті читайте про те, хто з можновладців найбільше любить навчатися і яке відомство намагається приховати поїздки за кордон.

Куди виїжджали українські чиновники: хто провів за кордоном майже два місяці

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська влітку в закордонні відрядження не їздила. Проте у чиновниці був насичений травень. З 19 до 22 травня вона перебувала в Брюсселі на щорічній зустрічі Міжнародної ради аудиторів НАТО, а з 23 до 27 травня була в Римі на засіданні керівної ради EUROSAI.

Таким чином, поїздка Піщанської за кордон затягнулася з 19 до 27 травня. Наступного разу Піщанська поїхала за кордон уже 8 вересня та всього на три дні. У Румунії посадовиця відвідала конференцію про прозорість та підзвітність оборонних видатків. Загалом на відрядження Піщанської з бюджету витратили 174,7 тис. грн.

До речі, членкиня Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк також з 22 до 27 травня була в Римі на засіданні Керівної ради EUROSAI. Ця поїздка обійшлася в 92,8 тис. грн. Що цікаво, на офіційному сайті Рахункової палати зазначено, що засідання Керівної ради проходило 25 та 26 травня. Ще кілька днів могла зайняти дорога.

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EUROSAI (Європейська організація вищих органів фінансового контролю або аудиту) – це європейська міжурядова організація, яка об'єднує вищі органи державного аудиту/фінансового контролю європейських країн та є однією з семи регіональних організацій INTOSAI (Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю).

НАЗК у відповідь на запит OBOZ.UA надало копії наказів про відрядження голови Віктора Павлущика. Нам надали дані станом на 30 вересня. На той момент у році минуло 196 робочих днів. При цьому майже два місяці Павлущик провів у закордонних відрядженнях.

Головні історії дня

Приблизно кожен третій свій робочий день голова НАЗК – за кордоном. Найдовше його відрядження цьогоріч тривало 9 днів. 21 березня він виїхав з Києва до Варшави, з 22 до 26 березня перебував у Парижі, з 26 до 28 березня відбувся трансфер до Варшави, а потім – знову до Києва. У Парижі голова НАЗК представляв Україну в Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

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Загалом голова НАЗК у січні був у Франції та Австрії, у лютому – в США, у березні – у Франції та Литві, у квітні – у Литві, Польщі та Бельгії, у травні – в Австрії, у червні – у Польщі й Люксембурзі, у вересні – у Литві та Португалії. Загалом, як підрахував OBOZ.UA, Павлущик перебував у закордонних відрядженнях близько 60 днів станом на кінець вересня. Усі накази про відрядження він підписував власноруч, також за собою він залишав "контроль за виконанням наказу".

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Серед керівництва Нацполіції найчастіше в закордонні відрядження їздить директор Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Зураб Адеішвілі. Такі поїздки – частина його посадових обов'язків. Адеішвілі – близький соратник Міхеїла Саакашвілі, колишній міністр юстиції Грузії.

Цього року Адеішвілі встиг з'їздити в Нідерланди, Іспанію, Францію, Бельгію, США. Начальник Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Руслан Горяченко мав всього два відрядження за рік. З 19 до 25 квітня він був у відрядженні на Кіпрі (Лімасол). Мета поїздки – участь у Конгресі Європейської конфедерації поліції (EuroCOP).

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Голова Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера цього року тиждень навчався OSINTу. У нього було сім днів відрядження (з урахуванням дороги) у Словацьку Республіку. Чиновник проходив навчання на тренінгу "Основи збору, аналізу та використання інформації з відкритих джерел (OSINT FOUNDATIONS)".

Дегнера скористався можливістю навчатися за кордоном також влітку. З 19 по 28 червня він пройшов навчальну програму "Інспекція праці нового покоління: цифрові трансформації задля дотримання трудових стандартів" в Італії (м. Турин). З десятків посадовців, накази про відрядження яких вивчив OBOZ.UA, Дегнера – найбільш відкритий до навчання.

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Верховна Рада відмовилася розкривати інформацію про відрядження: OBOZ.UA подав позов до суду

Абсолютна більшість органів державної влади у відповідь на запити надали перелік наказів про відрядження як керівництва, так і інших співробітників. Натомість Апарат Верховної Ради відмовився надавати таку інформацію.

Спочатку чиновники зазначили, що не мають зібраної підготовленої інформації, а закон прописано так, що вони зобов’язані у відповідь на запит надавати лише ті дані, які вже підготовлено. Тоді OBOZ.UA направив прохання надати накази про відрядження. Такі накази надали в інших органах влади, однак в Апараті Верховної Ради відмовилися розкривати інформацію. Цьогоразу у відомстві зазначили, що під час дії воєнного стану інформація про минулі відрядження нардепів – службова та не підлягає розголошенню.

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"У зв'язку із дією в Україні воєнного стану відомості щодо службових відряджень народних депутатів України віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України, органах Верховної Ради України та Апараті Верховної Ради України", – йдеться у відповіді відомства на запит OBOZ.UA.

При тому за законом органи влади не мають права додатково обмежувати доступ до інформації крім випадків, які прописано законом. Інакше будь-яку публічну інформацію можна визначити службовою внутрішніми документами та приховати від громадськості. Такий підхід не відповідає принципам відкритості.

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Тож ми направили позов до Київського окружного адмінсуду з вимогою зобов’язати чиновників ВРУ розкрити дані. Зазначимо, під час повномасштабної війни низка чиновників, а також народні депутати, мають можливість виїхати за кордон виключно з метою відрядження. Часто цією можливістю зловживають. Поїздку за кордон начебто з робочою метою насправді здійснюють задля відпочинку, витрачаючи на це не лише публічний час, а й кошти платників податків.

Незабаром ми розкажемо про те, хто з чиновників найчастіше їздить у відрядження на Кіпр та в Грецію. Далі буде…

Якщо вам відомо більше, пишіть нам на пошту: [email protected].