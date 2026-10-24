ЄС готує нові правила для українських біженців після 2028 року: чи змусять повернутись додому

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Руслан КравченкоКравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ КропивуЯке рішення ухвалив судУкраїнка в суді вимагала у вчителя 50 тис. грн компенсації через низьку оцінку для доньки: в результаті матір сама має заплатити школі"Це дуже важливо для нас": Зеленський підтвердив відновлення швидкості роботи Starlink. Відео"Це дуже важливо для нас": Зеленський підтвердив відновлення швидкості роботи Starlink. ВідеоБухгалтер поновився на роботіБухгалтер після звільнення відсудив собі компенсацію в 5,8 млн грн: тепер його мають повернути на роботуОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійУ мережі показали, який вигляд мала одна з найстаріших вулиць Києва у 1920-х роках. Архівне фотоУ мережі показали, який вигляд мала одна з найстаріших вулиць Києва у 1920-х роках. Архівне фотоВ Україні різко подорожчав один з популярних овочів: скільки коштуєВ Україні різко подорожчав один з популярних овочів: скільки коштуєУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиЕкспрем’єрка Свириденко отримала нову посаду. ДокументЕкспрем’єрка Свириденко отримала нову посаду. ДокументДоля приготувала цим знакам сюрприз: кінець жовтня буде вдалим для нихДоля приготувала цим знакам сюрприз: кінець жовтня буде вдалим для них

ЄС готує нові правила для українських біженців після 2028 року: чи змусять повернутись додому

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read3 хв
1,9 т.
Ілюстрація - українка з прапором
Нові правила для українців. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Механізм тимчасового захисту для понад 4,4 млн українських біженців у Європейському Союзі діятиме до 4 березня 2028 року. Оскільки цей інструмент із самого початку створювався як тимчасовий захід реагування на масове переміщення людей, у ЄС уже зараз розробляють концепцію поступового переходу українців на сталі міграційні статуси.

Відповідний документ під назвою "Від тимчасового захисту до сталих рішень для переміщених українців у ЄС – роль міст і регіонів" ухвалив Європейський комітет регіонів під час своїй 173-ї пленарної сесії. Головна мета ініціативи – уникнути правової невизначеності та завчасно створити прозорі умови для подальшого перебування українців у Європі або їхнього добровільного повернення додому. Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

Чому постало питання зміни статусу?

Тимчасовий захист, запроваджений у березні 2022 року, надав українцям спрощений доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг та соціальної підтримки без проходження стандартних процедур надання притулку. За даними Євростату, станом на 31 серпня 2026 року цим механізмом у країнах ЄС користувалися приблизно 4,43 млн осіб (найбільше – у Німеччині, Польщі та Чехії).

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
5,6 т.
Пенсії в Україні з 1 листопада: кому та як перерахують
5,6 т.
Пенсії в Україні з 1 листопада: кому та як перерахують
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
1,9 т.
У українців залишився тиждень: хто може встигнути оформити 19 400 грн на зиму
1,9 т.
У українців залишився тиждень: хто може встигнути оформити 19 400 грн на зиму
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
8,1 т.
Українці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн
8,1 т.
Українці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн

За кілька років життя за кордоном чимало українців працевлаштувалися, вивчили місцеві мови, заснували бізнес, орендують житло та віддають дітей до місцевих шкіл. Як наголосила доповідачка Комітету, голова парламенту Бремена Антьє Гротеєр, тимчасовий захист був необхідним рішенням в умовах надзвичайної ситуації, проте він не може безкінечно замінювати звичайні міграційні процедури.

Які дозволи на проживання пропонують надавати після 2028 року?

Європейський комітет регіонів вважає, що замість розробки єдиного нового статусу державам-членам ЄС варто адаптувати наявні міграційні механізми. Серед основних варіантів легалізації після березня 2028 року називають:

  • Дозвіл через працевлаштування: для осіб, які відповідають національним вимогам щодо офіційної роботи, рівня доходу та кваліфікації.
  • Студентський дозвіл: для молоді, яка навчається у закладах освіти Євросоюзу та підтверджує свій статус здобувача освіти.
  • Дозвіл на підставі бізнесу: для українців, які зареєстрували підприємницьку діяльність та відповідають економічним критеріям країни перебування.
  • Возз'єднання сім'ї: за наявності відповідних сімейних зв'язків з особами, які вже мають право на проживання.

Окремі країни також мають власні спеціальні посвідки – наприклад, для висококваліфікованих фахівців, науковців чи дослідників.

Зазначається, що перехід не буде автоматичним: заявникам доведеться підтверджувати відповідність вимогам національного законодавства конкретної країни (наявність роботи, доходу, житла чи навчання).

Чи доведеться українцям повертатися додому?

Офіційних рішень про масове чи примусове повернення українців після 4 березня 2028 року немає. Завершення терміну дії тимчасового захисту не є автоматичним наказом залишити територію ЄС.

Водночас після цієї дати перебування за кордоном вимагатиме наявності іншої законної підстави. Європейський комітет регіонів закликає розробити перехідні правила так, щоб уникнути ситуації, коли тимчасовий захист уже вичерпався, а рішення щодо нового міграційного статусу ще не ухвалено.

Паралельно ЄС наголошує на необхідності підтримки механізмів добровільного та безпечного повернення в Україну, коли для цього настануть відповідні безпекові умови.

Важливо: Наразі ухвалений документ Європейського комітету регіонів має рекомендаційний характер. Остаточні міграційні правила, перехідні процедури та вимоги до документів затверджуватимуть інституції ЄС та уряди окремих країн на рівні національного законодавства.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.

Схожі теми
Історії українських біженцівбіженціправилаЄвропейська КомісіяЄвропейський Союз (ЄС)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!