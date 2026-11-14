Яку пенсію отримують українці з мінімалкою: сума здивує

Українці, які протягом трудового життя офіційно отримували мінімальну зарплату, можуть розраховувати на порівняно невелику пенсію. Навіть за наявності 35 років страхового стажу її розрахунковий розмір може становити лише близько 3 тис. грн. Водночас фактичні виплати будуть більшими завдяки встановленим державою доплатам. Наприклад, для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним стажем зараз гарантовано щонайменше 4213 грн.

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Про це йдеться в розрахунках OBOZ.UA на підставі чинної пенсійної формули та показників Пенсійного фонду України (ПФУ). Розмір майбутньої пенсії залежить не лише від кількості відпрацьованих років, а й від того, яку зарплату людина офіційно отримувала порівняно із середньою по країні.

Якою буде пенсія з мінімальної зарплати

У 2026 році мінімальна зарплата в Україні становить 8647 грн. Водночас для призначення нових пенсій використовують середній показник зарплати за 2023–2025 роки – 17 482,87 грн. Саме таку суму наводить Пенсійний фонд.

Однак це не означає, що для розрахунку достатньо поділити сьогоднішню мінімальну зарплату на середню за попередні три роки. Насправді для кожного місяця роботи визначається індивідуальний коефіцієнт: офіційну зарплату людини порівнюють із середньою зарплатою в Україні за відповідний місяць.

Потім отримані коефіцієнти усереднюють.

Для прикладу розглянемо українця, який протягом трудового життя отримував низьку офіційну зарплату, а його середній індивідуальний коефіцієнт становить 0,5. Це умовний показник для розрахунку, а не встановлений коефіцієнт для всіх працівників із мінімальною зарплатою.

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За чинною формулою результати будуть такими:

30 років стажу – 2622 грн;

35 років стажу – 3059 грн;

40 років стажу – 3497 грн.

Отже, навіть 40 років роботи не гарантують високої пенсії, якщо офіційний заробіток протягом життя був низьким.

Важливо, що наведені суми – розрахунковий розмір пенсії за основною формулою, без державних доплат і додаткових гарантій. Фактично людина може отримувати більше.

Чому пенсіонерам платитимуть більше за розрахункову суму

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2595 грн. Однак для різних категорій пенсіонерів діють додаткові гарантії.

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Зокрема, для непрацюючих українців віком від 65 років, які мають щонайменше 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків, законодавство передбачає мінімальну пенсію на рівні 40% мінімальної зарплати.

У 2026 році це 3458,80 грн.

Проте після березневої індексації уряд установив для цієї категорії ще вищу гарантовану пенсійну виплату – 4213 грн.

Тому, наприклад, чоловік, який виходить на пенсію у 65 років із 35 роками стажу та має розрахункову пенсію 3059 грн, за умови припинення роботи зможе отримувати щонайменше 4213 грн.

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Різницю компенсують за рахунок доплати.

При цьому для пенсіонерів, які продовжують працювати, умови визначення гарантованих мінімальних виплат відрізняються. Тому однакові показники стажу та заробітку не завжди означають однакову суму пенсії на руки.

Чому мінімальна зарплата призводить до невеликої пенсії

Пенсійна формула в Україні побудована таким чином, що кожен рік страхового стажу за загальним правилом дає 1% від визначеного для людини заробітку для розрахунку пенсії.

Наприклад, 35 років стажу означають коефіцієнт 0,35. Якщо зарплата людини протягом трудового життя була вдвічі нижчою за середню, її індивідуальний коефіцієнт становитиме 0,5.

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Для призначення пенсії у 2026 році розрахунок матиме такий вигляд:

17 482,87 × 0,5 × 0,35 = 3059,50 грн.

Звідси й виникає ситуація, коли людина може пропрацювати десятиліття, однак отримати розрахункову пенсію, яка лише трохи перевищує встановлений законом прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

При цьому для працівників, які офіційно отримували значно більші зарплати, результат буде зовсім іншим навіть за однакового стажу.

Саме тому важливе значення має офіційна зарплата, з якої роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок. Заробітки в конвертах не враховуються під час визначення індивідуального коефіцієнта зарплати.

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