Які долари недійсні у 2026 році: ці купюри не приймуть на обмін

У 2026 році в Україні немає недійсних доларів лише через рік випуску – обмінники та банки повинні приймати навіть старі 100-доларові купюри без синьої захисної стрічки. Відмовити у звичайному обміні можуть через підробку або значні пошкодження, а за відмову лише через "старий" дизайн чи заниження курсу можна поскаржитися до Національного банку України (НБУ).

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Про це йдеться у повідомленні одного з державних банків. Наразі в Україні немає заборони на обмін американських доларів певного року випуску. Усі банкноти Федеральної резервної системи США, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом.

Зазначається, що це стосується як сучасних купюр із новими елементами захисту, так і старих банкнот, дизайн яких помітно відрізняється від нинішнього. Зокрема, законними залишаються:

долари, випущені до 1996 року;

банкноти зразка 1996 року;

старі 100-доларові купюри без синьої захисної 3D-стрічки, які випускалися до 2013 року;

банкноти інших попередніх серій, які відповідають вимогам Федеральної резервної системи США.

Тобто сама по собі відсутність сучасних елементів дизайну не означає, що гроші втратили чинність. Наприклад, стара 100-доларова купюра без синьої стрічки не стає недійсною лише тому, що її складніше відрізнити від підробки без перевірки захисних елементів.

У ПриватБанку також наголошували, що в США старі долари не вилучали з обігу, а юридичної різниці між справжніми банкнотами різних років випуску немає. Тому паніка навколо так званих "старих" доларів може бути вигідною тим, хто намагається обміняти їх за заниженим курсом.

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Чи можуть відмовити в обміні старих доларів

Національний банк України неодноразово пояснював, що фінансові установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу або року випуску іноземних банкнот, якщо вони залишаються законним платіжним засобом у країні походження. Відповідно, банк або обмінний пункт не може відмовити клієнту лише через те, що він приніс долари старого зразка. Так само не допускається встановлення менш вигідного курсу винятково через рік випуску купюри.

Однак, важливо розрізняти дійсність банкноти та її фізичний стан. Навіть справжні долари можуть мати настільки значні пошкодження, що їх не вдасться прийняти під час звичайної валютно-обмінної операції. Саме стан купюри, а не її вік, може стати підставою для відмови у стандартному обміні.

Головні історії дня

Які долари можуть не прийняти у 2026 році

Найбільше проблем виникає з банкнотами, які мають суттєві фізичні пошкодження або ознаки підробки. У таких випадках касир має підстави не проводити звичайну операцію. Зокрема, відмовити в обміні можуть, якщо купюра:

розірвана на частини або має значні надриви;

втратила частину своїх зображень, написів чи інших елементів дизайну;

має пошкоджені або відсутні елементи захисту;

змінила початковий колір через вплив хімічних речовин;

має значні плями, сильні забруднення або сліди гниття;

обгоріла чи суттєво пошкоджена внаслідок контакту з вологою;

має інші дефекти, через які неможливо належним чином встановити її справжність.

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Окремо перевіряють банкноти з ознаками підробки. Якщо виникають сумніви щодо справжності долара, його можуть направити на відповідну перевірку. У такому разі питання вирішується не за роком випуску, а за результатами дослідження банкноти.

Водночас, невеликі сліди використання не означають, що купюра непридатна. Потертості, незначні надриви, невеликі написи або штампи самі по собі не повинні ставати причиною відмови в обміні справжніх доларів.

У 2023 році Національний банк скасував окремий перелік ознак незначного зношення іноземних банкнот. Зазначається, що це було зроблено, зокрема, щоб припинити практику довільних відмов у прийманні валюти через незначні дефекти. Тому касири не можуть самостійно вигадувати додаткові критерії та відмовляти клієнтам через звичайні сліди обігу.

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Що робити з пошкодженими доларами

Якщо американська банкнота справжня, але має значні пошкодження, її не обов'язково потрібно вважати повністю втраченою. У деяких випадках для таких купюр передбачена процедура інкасо.

Зазначається, що це спеціальна послуга, за якої банк або фінансова установа приймає пошкоджену іноземну валюту та передає її іноземному банку-кореспонденту для подальшого обміну. Така операція відрізняється від звичайного обміну готівки: вона може тривати довше, а за її проведення фінансова установа може стягувати комісію.

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Умови приймання, строки та вартість інкасо варто уточнювати заздалегідь у конкретному банку. Важливо також враховувати, що не кожну пошкоджену банкноту обов'язково вдасться обміняти, остаточне рішення залежить від її стану та можливості підтвердити справжність.

Куди скаржитися, якщо не приймають старі долари

Якщо банк або обмінник відмовляється приймати справжню купюру лише через рік її випуску, клієнт може звернутися зі скаргою до Національного банку України. Те саме стосується ситуацій, коли за старі долари пропонують гірший курс винятково через їхній дизайн або серію.

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Спочатку можна попросити працівника пояснити причину відмови та звернутися до керівництва установи. Якщо питання не вирішується, скаргу до НБУ можна подати через офіційний сайт регулятора у розділі захисту прав споживачів фінансових послуг.

Таким чином, у 2026 році українцям не потрібно поспішати позбуватися доларів старого зразка або погоджуватися на невигідний курс лише через їхній зовнішній вигляд. Справжні банкноти залишаються дійсними незалежно від року випуску, а підставою для особливого порядку обміну можуть бути насамперед значні пошкодження або сумніви щодо справжності купюри.

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В Україні немає заборони на обмін американських доларів певного року випуску. Усі банкноти Федеральної резервної системи США, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом. Це стосується як сучасних купюр із новими елементами захисту, так і старих банкнот, дизайн яких помітно відрізняється від нинішнього. Зокрема, законними залишаються:

долари, випущені до 1996 року;

банкноти зразка 1996 року;

старі 100-доларові купюри без синьої захисної 3D-стрічки, які випускалися до 2013 року;

банкноти інших попередніх серій, які відповідають вимогам Федеральної резервної системи США.

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Тобто сама по собі відсутність сучасних елементів дизайну не означає, що гроші втратили чинність. Наприклад, стара 100-доларова купюра без синьої стрічки не стає недійсною лише тому, що її складніше відрізнити від підробки без перевірки захисних елементів.

У ПриватБанку також наголошували, що в США старі долари не вилучали з обігу, а юридичної різниці між справжніми банкнотами різних років випуску немає. Тому паніка навколо так званих "старих" доларів може бути вигідною тим, хто намагається обміняти їх за заниженим курсом.

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Чи можуть відмовити в обміні старих доларів

НБУ неодноразово пояснював, що фінансові установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу або року випуску іноземних банкнот, якщо вони залишаються законним платіжним засобом у країні походження. Відповідно, банк або обмінний пункт не може відмовити клієнту лише через те, що він приніс долари старого зразка. Так само не допускається встановлення менш вигідного курсу винятково через рік випуску купюри.

Однак, важливо розрізняти дійсність банкноти та її фізичний стан. Навіть справжні долари можуть мати настільки значні пошкодження, що їх не вдасться прийняти під час звичайної валютно-обмінної операції. Саме стан купюри, а не її вік, може стати підставою для відмови у стандартному обміні.

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Які долари можуть не прийняти у 2026 році

Найбільше проблем виникає з банкнотами, які мають суттєві фізичні пошкодження або ознаки підробки. У таких випадках касир має підстави не проводити звичайну операцію. Зокрема, відмовити в обміні можуть, якщо купюра:

розірвана на частини або має значні надриви;

втратила частину своїх зображень, написів чи інших елементів дизайну;

має пошкоджені або відсутні елементи захисту;

змінила початковий колір через вплив хімічних речовин;

має значні плями, сильні забруднення або сліди гниття;

обгоріла чи суттєво пошкоджена внаслідок контакту з вологою;

має інші дефекти, через які неможливо належним чином встановити її справжність.

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Окремо перевіряють банкноти з ознаками підробки. Якщо виникають сумніви щодо справжності долара, його можуть направити на відповідну перевірку. У такому разі питання вирішується не за роком випуску, а за результатами дослідження банкноти.

Водночас, невеликі сліди використання не означають, що купюра непридатна. Потертості, незначні надриви, невеликі написи або штампи самі по собі не повинні ставати причиною відмови в обміні справжніх доларів.

У 2023 році Національний банк скасував окремий перелік ознак незначного зношення іноземних банкнот. Зазначається, що це було зроблено, зокрема, щоб припинити практику довільних відмов у прийманні валюти через незначні дефекти. Тому касири не можуть самостійно вигадувати додаткові критерії та відмовляти клієнтам через звичайні сліди обігу.

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Що робити з пошкодженими доларами

Якщо американська банкнота справжня, але має значні пошкодження, її не обов'язково потрібно вважати повністю втраченою. У деяких випадках для таких купюр передбачена процедура інкасо. Це спеціальна послуга, за якої банк або фінансова установа приймає пошкоджену іноземну валюту та передає її іноземному банку-кореспонденту для подальшого обміну.

Така операція відрізняється від звичайного обміну готівки: вона може тривати довше, а за її проведення фінансова установа може стягувати комісію. Умови приймання, строки та вартість інкасо варто уточнювати заздалегідь у конкретному банку. Важливо також враховувати, що не кожну пошкоджену банкноту обов'язково вдасться обміняти: остаточне рішення залежить від її стану та можливості підтвердити справжність.

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Якщо банк або обмінник відмовляється приймати справжню купюру лише через рік її випуску, клієнт може звернутися зі скаргою до Національного банку України. Те саме стосується ситуацій, коли за старі долари пропонують гірший курс винятково через їхній дизайн або серію.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн. Увечері ж 2 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 45,42 грн, а продавали по 46,18 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зростання долара під час купівлі на тлі зниження під час продажу.