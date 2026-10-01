Виплати військовим у жовтні: коли надійдуть гроші та які суми можуть отримати

У жовтні 2026 року українські військовослужбовці мають отримати грошове забезпечення за вересень до 20 жовтня, а у разі пізнішого надходження фінансування до частини – протягом трьох днів після отримання коштів. Мінімальна виплата за виконання обов'язків служби становить від 30 тис. грн на місяць, тоді як із бойовими та зональними винагородами суми можуть бути значно більшими, причому щомісячні бойові виплати обмежені рівнем у 460 тис. грн.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України. Грошове забезпечення військовослужбовцям нараховують за попередній місяць. Відповідно, у жовтні військові отримуватимуть виплати за вересень 2026 року.

За правилами, кошти мають бути виплачені до 20 числа поточного місяця. Тобто основне грошове забезпечення за вересень військовослужбовці повинні отримати до 20 жовтня.

Водночас передбачена окрема норма на випадок, якщо фінансування надходить безпосередньо до військової частини пізніше. У такій ситуації виплата має бути проведена протягом трьох днів після надходження коштів.

При цьому єдиної однакової суми для всіх військовослужбовців немає. Розмір грошового забезпечення визначається індивідуально та залежить від:

штатної посади;

військового звання;

тривалості служби;

умов проходження служби;

характеру та тривалості виконання бойових або спеціальних завдань;

передбачених надбавок і премій.

З чого складається зарплата військового

Грошове забезпечення військовослужбовця складається з основних та додаткових виплат. До базової частини належить насамперед посадовий оклад – його розмір визначається відповідно до штатної посади військового. Окремо нараховується оклад за військовим званням.

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Ще одна складова – надбавка за вислугу років. Вона становить від 25% до 50% від суми посадового окладу та окладу за військовим званням і збільшується залежно від тривалості служби. Зокрема, за вислугу від одного до п'яти років передбачена надбавка у розмірі 25%, а від п'яти до десяти років – 30%.

Крім того, військовим можуть нараховувати низку стимулюючих та компенсаційних виплат. Серед них – надбавка за особливості проходження служби. Її розмір становить не менше 65% суми посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу.

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Також передбачені надбавки за службу в умовах режимних обмежень, зокрема за роботу з державною таємницею, за кваліфікацію та інші визначені законодавством виплати. До грошового забезпечення входить і щомісячна премія.

Її розмір залежить від особистого внеску військовослужбовця у результати служби та дотримання дисципліни. Якщо протягом розрахункового місяця дисциплінарних стягнень немає, премія встановлюється у максимальному передбаченому розмірі.

Мінімальна виплата може становити від 30 тис. грн

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Окремо у 2026 році діє додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн. Вона передбачена для військовослужбовців, які виконують обов'язки військової служби, але не беруть участі у бойових діях, не виконують відповідні завдання на пунктах управління та не отримують інших додаткових бойових винагород у розмірі 30, 50 або 100 тис. грн.

Такі 10 тис. грн нараховуються пропорційно часу виконання обов'язків служби. За даними Міноборони, разом із базовим грошовим забезпеченням мінімальна виплата за виконання обов'язків служби становить від 30 тис. грн на місяць.

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При цьому 10-тисячна винагорода не виплачується під час відпустки, але зберігається під час лікування. Окремий порядок діє для лікування після поранення, пов'язаного із захистом України, коли за визначених умов може зберігатися 100-тисячна додаткова винагорода.

Хто може отримати 30, 50 та 100 тис. грн

Для військових, які виконують бойові та спеціальні завдання, передбачена окрема система додаткових винагород. 30 тис. грн можуть нараховувати за виконання бойових або спеціальних завдань відповідно до бойових наказів. Для отримання такої винагороди військовий не обов'язково повинен безпосередньо перебувати на лінії зіткнення – йдеться також про певні завдання у визначених районах бойових дій, протиповітряну оборону та забезпечення.

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50 тис. грн передбачені для визначених категорій керівного складу органів військового управління та штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами, що ведуть бойові дії. Найвідоміша додаткова винагорода – 100 тис. грн. Вона передбачена, зокрема, за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення та виконання визначених бойових завдань.

Важливо, що ці суми не означають автоматичну виплату повних 30, 50 або 100 тис. грн кожному військовому за місяць. Винагорода розраховується пропорційно фактичній кількості днів виконання відповідних завдань.

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У 2026 році з'явилися зональні виплати до 170 тис. грн

Окремо з червня 2026 року система грошового забезпечення передбачає зональні винагороди. Їхній розмір залежить від того, на якій відстані від лінії бойового зіткнення військовослужбовець виконує завдання. Передбачені, зокрема:

170 тис. грн – за виконання визначених завдань на відстані до взводного опорного пункту включно, зокрема на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки, а також на тимчасово окупованій території України, у так званій "сірій зоні" та на території противника;

70 тис. грн – за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

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Такі винагороди також не нараховуються автоматично у повному розмірі. Вони залежать від фактичної кількості днів, протягом яких військовий перебував у відповідній зоні та виконував визначені завдання. Якщо протягом одного місяця військовослужбовець перебував у різних районах, суми розраховують окремо за кожен період.

За штурмові дії передбачені окремі добові

У 2026 році для найбільш ризикованих активних бойових операцій передбачені також окремі виплати за кожну добу виконання завдання. За відновлення позицій у глибині власної оборони передбачена винагорода 20 тис. грн за добу, а за штурмові дії на лінії зіткнення або в глибині оборони противника – 40 тис. грн за добу.

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Крім цього, система передбачає окремі бонуси за підтверджені результати активних бойових операцій. Зокрема, йдеться про 100 тис. грн за захоплення противника в полон та 15 тис. грн за ліквідацію противника у контактному бою. В останньому випадку результат має бути підтверджений за допомогою відеофіксації.

Водночас загальний розмір щомісячних бойових виплат обмежений, максимально він може становити 460 тис. грн. Базове грошове забезпечення, окремі бонуси за результати бойових дій та деякі одноразові виплати додаються до цієї суми окремо.

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Які ще гроші можуть отримати військові

Окрім щомісячного забезпечення та бойових винагород, військовослужбовці мають право на низку одноразових виплат. Зокрема, при укладенні першого контракту у 2026 році передбачена одноразова грошова допомога:

26 624 грн – для рядового складу;

29 952 грн – для сержантського складу;

33 280 грн – для офіцерського складу.

Сума прив'язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який станом на 1 січня 2026 року становить 3 328 грн. Також раз на рік військовослужбовець має право на грошову допомогу для оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

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Ще одна можлива виплата – матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Її можна отримати раз на рік за рапортом за наявності підстав, визначених відповідним рішенням Міністерства оборони.

Чи можливі затримки виплат у жовтні

Грошове забезпечення військових належить до пріоритетних видатків держави. Народний депутат Богдан Кицак наприкінці вересня заявляв, що затримок із такими виплатами наразі немає, а кошти на грошове забезпечення Сил безпеки та оборони фінансуються першочергово.

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"Зарплати, зокрема і бюджетникам, і на забезпечення грошового забезпечення наших військовослужбовців, Сил безпеки і оборони – це захищені статті видатків. Вони йдуть першочергово", – зазначив Кицак. За його словами, фінансовий ресурс для виплат військовослужбовцям передбачений до кінця року.

Водночас конкретний день зарахування коштів може відрізнятися залежно від військової частини та часу надходження фінансування. Загальне правило залишається таким: грошове забезпечення виплачують до 20 числа за попередній місяць, а якщо кошти надійшли до частини пізніше – протягом трьох днів після їх отримання.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні військовослужбовцям гарантуватимуть збереження грошового забезпеченняна весь період стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема й за кордоном, без колишнього обмеження у 12 місяців. Нововведення також передбачають покращене харчування під час лікування та забезпечення високофункціональними протезами й ортезами за державний кошт.

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