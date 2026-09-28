уряд розраховує заощадити до 4 млрд грн на рік. В рамках заходів жорсткої економії державних видатків в Україні фінансування державної програми " Національний кешбек " можуть урізати у 2,5 раза. Таким чином

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Про це в Forbes Ukraine розповів міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Він підтвердив, що Кабмін розглядає можливість суттєвої трансформації державних програм підтримки громадян та стимулювання попиту, але закликав не сприймати питання соціальних виплат суто через призму технократії чи сухої економії бюджету.

"Економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості: люди мають відчувати, що держава поруч у найважчий період року. Це також економічний чинник – він впливає на те, чи залишаються люди в країні та на легальному ринку праці", – резюмував Олександр Кравченко.

Що планують змінити

Міністерство економіки зараз активно дискутує щодо доцільності продовження та фінальної конфігурації програми "Національний кешбек". Головна ідея потенційної реформи – відмовитися від масового покриття на користь точкової підтримки тих галузей, які найбільше потерпають від конкуренції (зокрема йдеться сирну та текстильну галузі).

"Якщо вирішимо продовжувати програму, вона суттєво видозміниться, буде більш точково спрямована на категорії товарів, де є агресивний імпорт. Вона може бути одним із інструментів підтримки локального виробника – серед прикладів текстиль, сири тощо", – наголосив Кравченко.

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У разі переформатування програми на захист внутрішніх виробників від іноземного імпорту її бюджет буде зменшено у 2,5 раза, вивільнивши до 4 млрд грн.

Нові правила "Зимової підтримки"

Зміни чекають і на програму "Зимова підтримка". Урядовці прагнуть, щоб прямі бюджетні виплати (зокрема ті, що фінансуються за участю міжнародних партнерів) не просто підживлювали споживання, інфляцію чи купівлю імпорту, а залишалися всередині країни, тому для держпрограми визначили такі пріоритети:

ефективність та точковість: кошти мають спрямовуватися виключно на українські товари та послуги;

підтримка внутрішнього ринку: бюджетні виплати повинні працювати як стимул для вітчизняного бізнесу.

Головні історії дня

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Раді зареєстрували законопроєкт про згортання програми "Національний кешбек" . А виділені на неї, але невикористані бюджетні кошти пропонують спрямувати на пряму компенсацію підприємцям, чиї товари були знищені або пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

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