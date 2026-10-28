Українці можуть заробити на "зайвій" електроенергії: як отримати виплати від "Укренерго"

В Україні власники генераторів та інших генеруючих установок можуть заробляти на підтримці енергосистеми, якщо пройдуть необхідні процедури та переможуть у відборі на закупівлю допоміжних послуг. Розмір виплати визначатимуть за меншою з двох величин – прийнятою ціною аукціонної пропозиції або розрахованою доплатою, а кошти нараховуватимуть з урахуванням фактично наданої та підтвердженої послуги.

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Про це повідомляє "Укренерго". Механізм передбачає закупівлю послуги із забезпечення резервів заміщення. Власники генеруючих установок, які відповідають необхідним вимогам, можуть запропонувати свої потужності для потреб енергосистеми та отримати оплату за фактично надану послугу.

Водночас самої наявності генератора недостатньо. Щоб претендувати на виплати, потрібно з'ясувати, чи відповідає обладнання технічним вимогам, оформити необхідні договори, зареєструватися для участі в механізмі закупівлі та пройти аукціонний відбір.

Як власнику генератора долучитися до програми

"Укренерго" визначило шість основних етапів – від першого звернення до оформлення документів для отримання коштів.

Перевірити, чи може установка брати участь

Спочатку власнику потрібно звернутися до "Укренерго" та повідомити основну інформацію про обладнання. Зокрема, необхідно вказати тип генеруючої установки, її потужність і місце розташування. Такі дані потрібні, щоб з'ясувати, чи може конкретна установка надавати відповідну допоміжну послугу та які вимоги необхідно виконати для допуску.

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На цьому етапі варто уточнити технічні умови, вимоги до обліку виробленої електроенергії та можливості керування потужністю. Перелік необхідних дій залежатиме від характеристик обладнання та правил участі в механізмі.

Оформити договори та реєстрацію

Після попередньої перевірки потрібно виконати договірні вимоги. Зокрема, учасник має приєднатися до договору про участь у балансуючому ринку та договору про надання допоміжної послуги із забезпечення резервів заміщення. Також необхідно зареєструватися як постачальник допоміжних послуг.

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Зазначається, що цей етап є обов'язковим, без належного оформлення документів власник не зможе повноцінно брати участь у відповідних закупівлях. Тому перед поданням пропозиції варто переконатися, що всі реєстраційні та договірні процедури завершені.

Отримати умови аукціону

Після реєстрації на вказану учасником електронну адресу надходитиме інформація про умови закупівлі. У ній зазначатимуть необхідний обсяг послуги, період її надання та зону, для якої "Укренерго" закуповує резерв. Такі параметри мають значення для підготовки пропозиції.

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Власник установки повинен оцінити, чи зможе забезпечити потрібний обсяг потужності у визначений період, а також розрахувати ціну, за якою готовий надати послугу. Перед поданням заявки важливо перевірити строки проведення аукціону, вимоги до оформлення документів і спосіб передавання пропозиції.

Подати цінову пропозицію

Коли розпочинається приймання заявок, учасник має надіслати свою пропозицію у визначеному форматі та на зазначені адреси. Заявку потрібно подати в межах установленого строку. У ній вказують ціну, за якою власник готовий надавати послугу, відповідно до умов конкретного аукціону.

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Саме цінові пропозиції є одним із ключових критеріїв відбору. Тому перед участю потрібно врахувати витрати на виробництво електроенергії, доступний обсяг потужності та інші витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань.

Пройти аукціонний відбір і надати послугу

Під час відбору "Укренерго" насамперед розглядає найдешевші пропозиції та обирає їх, доки не буде покрито потребу в закупівлі. При цьому пропозицію учасника можуть прийняти не повністю, а лише в певній частині. Отже, подання заявки не гарантує, що всю запропоновану потужність буде відібрано.

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Після проходження відбору учасник має забезпечити надання послуги відповідно до погоджених умов. Важливо дотримуватися встановлених параметрів, оскільки подальша оплата залежатиме від підтвердженого обсягу виконання зобов'язань.

Підтвердити виконання та отримати гроші

Після надання послуги власник установки має передати необхідні дані й підтвердні документи, а також два підписані примірники акта. "Укренерго" перевіряє отримані матеріали. Якщо зауважень немає, компанія підписує акт і проводить розрахунок за надану послугу.

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Таким чином, виплати здійснюють не лише на підставі участі в аукціоні. Для отримання коштів потрібно фактично виконати погоджені умови та належним чином підтвердити це документально.

Як розраховують оплату за вироблену електроенергію

Розмір оплати визначають за меншою з двох величин – ціною пропозиції, прийнятої на аукціоні, або розрахованою доплатою відповідно до Тимчасового порядку. Розрахункова доплата пов'язана з різницею між собівартістю виробництва електроенергії та ціною на ринку "на добу наперед" за відповідний місяць. Вона має враховувати економічні витрати на виробництво електроенергії порівняно з ринковою ціною.

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"Укренерго" навело умовний приклад, який пояснює цей принцип. Якщо собівартість виробництва становить 8 тис. грн за 1 МВт·год, а ринкова ціна – 5 тис. грн за 1 МВт·год, різниця дорівнюватиме 3 тис. грн. Однак, ця сума не обов'язково стане остаточною ціною для розрахунку.

Якщо на аукціоні прийняли пропозицію учасника за ціною 2,5 тис. грн за 1 МВт·год, для визначення оплати використовуватимуть саме нижчу ціну – 2,5 тис. грн, а не розраховану різницю в 3 тис. грн. Крім того, підсумкова сума залежить від обсягу послуги, який учасник фактично надав і підтвердив документами. Тому навіть успішний аукціон сам по собі не означає автоматичного отримання грошей: виплату проводять з урахуванням виконаних зобов'язань і результатів перевірки документів.

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Куди звертатися власникам генераторів

Для першого контакту "Укренерго" рекомендує звертатися до контакт-центру за номером +38 (044) 238-37-00. Перед зверненням доцільно підготувати інформацію про тип установки, її потужність, адресу розташування та дані щодо приєднання. Також варто уточнити, які технічні вимоги необхідно виконати, які документи оформити та коли відбудеться найближчий аукціон.

Окремо потрібно з'ясувати вимоги до підтвердження наданої послуги, оформлення актів і проведення розрахунків, це допоможе заздалегідь підготуватися до участі та уникнути помилок під час подання пропозиції. Водночас оприлюднена інструкція є спрощеним поясненням процедури, а не вичерпним переліком усіх умов.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, взимку в Україні можливе погіршення ситуації з електропостачанням через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії до Києва. Найбільші ризики пов’язані з опаленням під час сильних морозів, а наслідки атак залежатимуть від масштабів пошкоджень і швидкості відновлення інфраструктури.