Відкрити власну кондитерську, запустити виробництво або розширити вже наявну справу – для багатьох українців це не лише питання підприємницької ідеї, а й пошуку стартового капіталу. Обладнання, оренда приміщення, сировина, найм працівників та просування потребують значних вкладень, яких на початку часто немає. Один із варіантів отримати фінансування – державна грантова програма "Власна справа 2.0", яка дає можливість залучити від 100 тис. грн на започаткування бізнесу до 2,5 млн грн на його масштабування з урахуванням передбачених програмою надбавок.

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Однак, між бажанням відкрити власну справу та грошима на рахунку є кілька важливих етапів. Потрібно підготувати бізнес-план, правильно розрахувати витрати, подати заявку, пройти оцінювання, відкрити спеціальний рахунок і надалі підтверджувати цільове використання кожної витраченої гривні.

OBOZ.UA разом із Sense Bank на прикладі української підприємиці, яка має невелику кондитерську та планує розширити виробництво, розібрав, як працює програма грантової підтримки бізнесу. Показуємо, на яку суму вона може розраховувати, які вимоги потрібно виконати для отримання коштів, на що дозволено їх витрачати та як уповноважений банк супроводжує цей процес.

Від маленької кондитерської до повноцінного виробництва: з чого починається шлях до гранту

Уявімо ситуацію, що підприємиця вже має невелику кондитерську. Спочатку вона самостійно виготовляла торти та десерти на замовлення, але з часом кількість клієнтів збільшилася. З'явилися корпоративні замовлення, постійні покупці та можливість співпрацювати з кав'ярнями. Попит є, але для збільшення виробництва потрібні професійна конвекційна піч, додаткові холодильники, виробничі столи, інвентар, більше місця та сировини. Крім того, доведеться найняти працівників.

Умовний кошторис розширення становить 700 тис. грн. Власних заощаджень недостатньо, а брати комерційний кредит на всю суму підприємиця не хоче. Тому вона розглядає можливість отримати державний грант. Саме для таких ситуацій і працює програма "Власна справа 2.0".

Її мета – надати безповоротну державну допомогу на започаткування або масштабування підприємництва. Водночас, грант не є грошима, які можна витратити на будь-які особисті потреби. Отримувач зобов'язаний реалізувати проєкт відповідно до погодженого бізнес-плану та виконати визначені програмою умови. Важливо й те, що програма передбачає два основні напрями фінансування – для тих, хто лише планує відкрити бізнес, і для підприємців, які вже працюють та хочуть розвиватися.

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Скільки грошей можна отримати: старт бізнесу чи масштабування

У 2026 році програма стала інструментом не лише для започаткування підприємництва, а й для розвитку вже наявних компаній. Розмір допомоги залежить від категорії заявника, мети фінансування та виконання додаткових умов. Для започаткування власної справи базовий розмір гранту становить від 100 тис. до 300 тис. грн. Такий варіант передбачений для фізичних осіб, які планують зареєструвати ФОП або створити юридичну особу, а також для визначених категорій ветеранів та членів їхніх сімей.

Для масштабування бізнесу передбачено від 500 тис. до 1,5 млн грн, цей напрям доступний чинним суб'єктам господарювання, зокрема ФОПам і юридичним особам приватного права. Одна з обов'язкових умов – створення щонайменше одного нового робочого місця.

Однак, базовими сумами можливості програми не обмежуються. У вересні 2026 року почала діяти оновлена система стимулюючих надбавок, яка дозволяє збільшити фінансування залежно від характеристик підприємця та його бізнесу. Зокрема, передбачено такі надбавки:

+5% – для підприємців віком від 18 до 25 років включно;

– для підприємців віком від 18 до 25 років включно; +20% – для ветеранського бізнесу, платників ПДВ, власників патентів на винаходи або корисні моделі, безпосередньо пов'язані з грантовим проєктом, ВПО, які мали бізнес щонайменше шість місяців до переїзду, релокованих підприємств, а також підприємців, які створюють два нові робочі місця;

– для ветеранського бізнесу, платників ПДВ, власників патентів на винаходи або корисні моделі, безпосередньо пов'язані з грантовим проєктом, ВПО, які мали бізнес щонайменше шість місяців до переїзду, релокованих підприємств, а також підприємців, які створюють два нові робочі місця; +30% – для бізнесу з прифронтових територій або міста Славутич, а також на відновлення підприємств, знищених чи пошкоджених через війну;

– для бізнесу з прифронтових територій або міста Славутич, а також на відновлення підприємств, знищених чи пошкоджених через війну; +50% – для підприємств, які працюють у пріоритетних секторах економіки.

Відсотки можуть сумуватися, однак загальний розмір допомоги не повинен перевищувати встановлених програмою граничних сум, 500 тис. грн для започаткування бізнесу та 2,5 млн грн для масштабування. Окремо визначено пріоритетні напрями економіки, для яких передбачена найбільша надбавка.

До них належать будівництво та відновлення, енергетика, оборонно-промисловий комплекс, промисловість і високотехнологічне виробництво, транспорт та логістика, агропромисловий комплекс, кібербезпека та ІТ, циркулярна економіка, охорона здоров'я і соціальна сфера, економіка догляду, освіта, а також локальне харчування, спорт і креативні індустрії.

Отже, підприємиця з нашого прикладу має розглядати саме напрям масштабування, адже кондитерська вже працює. Базова сума гранту в цьому випадку становить від 500 тис. до 1,5 млн грн. Якщо її бізнес відповідає одній або кільком категоріям стимулювання, вона може претендувати на збільшення суми в межах максимального ліміту.

Водночас, важливо розуміти, що відповідність критеріям надбавки сама собою не означає автоматичного отримання максимальної суми. Заявку та бізнес-проєкт оцінюють у встановленому програмою порядку.

Хто може подати заявку та кому можуть відмовити

Участь у програмі доступна не лише тим, хто вже має зареєстроване підприємство. Отримувачами гранту можуть бути:

громадяни України, які планують започаткувати власну справу через реєстрацію ФОП або створення юридичної особи;

учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх сімей, які планують зареєструватися суб'єктами ветеранського підприємництва;

суб'єкти ветеранського підприємництва, які провадять незалежну професійну діяльність;

чинні ФОПи – громадяни України;

юридичні особи приватного права, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України.

Проте сама наявність українського громадянства або зареєстрованого бізнесу не гарантує участі в програмі. Передбачено низку обмежень.

Участь у програмі недоступна заявникам, які мають зв'язки з Росією та Білоруссю, перебувають під санкціями, проходять процедуру банкрутства чи ліквідації або здійснюють діяльність на окремих окупованих територіях. Також гранти не надають представникам низки сфер, зокрема кредитного, страхового та валютного бізнесу, а також виробникам і продавцям зброї, тютюну й алкоголю.

Повний перелік вимог, обмежень та умов участі у програмі можна переглянути за посиланням.

Як підготувати заявку: що відбувається до рішення про грант

Повернімося до нашої підприємиці, вона визначила, що для розширення кондитерської їй потрібно 700 тис. грн, але цього недостатньо, щоб просто подати заявку. Перший серйозний етап – підготовка бізнес-плану. У ньому потрібно обґрунтувати, навіщо потрібні кошти, які товари чи обладнання планується придбати, як розвиватиметься підприємство, скільки працівників буде залучено та як бізнес виконуватиме свої зобов'язання.

У випадку кондитерської важливо не просто написати, що нова піч збільшить виробництво. Потрібно розуміти, наскільки зростуть виробничі можливості, чи вистачить замовлень, які витрати виникнуть після розширення та як підприємиця планує утримувати нові робочі місця. Заявка подається через портал Дія. Після цього вона проходить передбачену програмою процедуру оцінювання.

Саме тут важливо розмежувати функції державних органів та банку, адже бізнес-план оцінює Державна служба зайнятості. Вона ж проводить відповідні консультації та визначає, хто стане переможцем програми. Sense Bank на цьому етапі виконує іншу функцію – перевіряє ділову репутацію потенційного отримувача та відомості, зазначені в заявці. Для цього банк використовує програмне забезпечення та інформаційні джерела, які застосовуються в його діяльності.

За результатами перевірки банк виставляє заявці бальну оцінку. До подальшого розгляду Центром зайнятості передаються заяви, які набрали 99 і більше балів. "Sense Bank не визначає переможців грантової програми та не затверджує бізнес-плани. Наше завдання на етапі розгляду заявки, перевірити ділову репутацію отримувача та достовірність відомостей, зазначених у заяві. Остаточне рішення щодо надання гранту ухвалює Державна служба зайнятості", – пояснює Ірина Руденко, керівник з розвитку кредитних операцій (партнерські та грантові програми) Sense Bank.

На що можна витратити 700 тис. грн: розбираємо бюджет кондитерської

Один із найважливіших моментів для майбутнього грантера – розуміння того, які саме витрати дозволено покривати державними коштами. Адже навіть якщо проєкт отримав позитивне рішення, витрачати гроші на власний розсуд не можна. У програмі передбачена визначена архітектура бюджету, яка встановлює граничні частки фінансування для різних категорій витрат. Зокрема:

до 100% гранту можна спрямувати на обладнання та виробничі активи: меблі, інструменти, машини, комерційний транспорт та облаштування робочих місць;

можна спрямувати на обладнання та виробничі активи: меблі, інструменти, машини, комерційний транспорт та облаштування робочих місць; до 50% – на ремонт приміщень та обладнання, матеріали, сировину, товари, тварин і насадження, фінансовий лізинг обладнання, дизайн, пакування, брендинг та комерційну концесію;

– на ремонт приміщень та обладнання, матеріали, сировину, товари, тварин і насадження, фінансовий лізинг обладнання, дизайн, пакування, брендинг та комерційну концесію; до 25% – на оренду приміщень або землі, ліцензійне програмне забезпечення та кібербезпеку;

– на оренду приміщень або землі, ліцензійне програмне забезпечення та кібербезпеку; до 20% – на налаштування цифрових рішень, роялті, авторські права, реєстрацію торговельних марок і патентів;

– на налаштування цифрових рішень, роялті, авторські права, реєстрацію торговельних марок і патентів; до 10% – на оренду обладнання, створення вебсайтів та інтернет-магазинів, маркетинг і рекламу.

Водночас, це граничні частки, а не гарантовані суми, які можна автоматично спрямувати на кожну категорію. Витрати мають відповідати умовам програми та затвердженому бізнес-плану. Для нашої умовної кондитерської потреби можуть виглядати так:

Стаття витрат Сума Професійна конвекційна піч 220 000 грн Холодильне обладнання 140 000 грн Виробничі столи та інвентар 75 000 грн Оренда приміщення 100 000 грн Сировина та матеріали 90 000 грн Реклама та просування 75 000 грн Разом 700 000 грн

Такий кошторис демонструє, наскільки різноманітними можуть бути потреби малого бізнесу. Найбільша частина бюджету припадає на обладнання, а решта на забезпечення роботи виробництва та його просування. Однак важливо, що цей приклад є лише редакційною моделлю.

Позитивне рішення є: що потрібно зробити далі

Припустимо, що підприємиця пройшла всі етапи оцінювання та отримала позитивне рішення про надання гранту. Чи означає це, що гроші одразу з'являться на її рахунку? Ні. Наступний обов'язковий етап – відкриття спеціального грантового рахунку в уповноваженому банку.

Саме на цьому етапі починається безпосередня взаємодія отримувача з банком, строки залежать від категорії переможця:

фізичні особи, які ще не мають зареєстрованого бізнесу, повинні протягом 20 календарних днів із дня отримання позитивного рішення зареєструватися як ФОП або створити юридичну особу та звернутися для відкриття грантового рахунку;

чинні ФОПи мають звернутися до банку для відкриття рахунку протягом 10 робочих днів;

фізичні особи – учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни повинні протягом 20 календарних днів зареєструватися суб'єктами ветеранського підприємництва та звернутися для відкриття рахунку.

У Sense Bank рекомендують спочатку відкрити звичайний поточний рахунок для бізнесу, це можна зробити дистанційно, без відвідування відділення та без оформлення окремого пакета документів.

А ось безпосереднє відкриття грантового рахунку відбувається у відділенні банку. Для цього необхідно підписати фізичний договір про відкриття рахунку та заяву про приєднання до договору про надання гранту на започаткування або масштабування власної справи. Такий порядок передбачений чинними вимогами реалізації програми.

"Ми рекомендуємо спочатку відкрити звичайний поточний рахунок. У Sense Bank це можна зробити дистанційно. Саме грантовий рахунок відкривається у відділенні з підписанням необхідних документів. Якщо поточний рахунок уже відкритий, процедура відбувається досить легко та швидко", – зазначає Руденко.

Після відкриття рахунку банк щовівторка передає Державному центру зайнятості інформацію про нові грантові рахунки. Центр зайнятості, своєю чергою, включає переможців із відкритими рахунками до фінансування. Тому швидкість отримання грошей залежить, зокрема, від того, наскільки оперативно переможець виконає вимоги щодо відкриття рахунку та оформить необхідні документи.

Як працювати з грантовими грошима: чому банк перевіряє кожен платіж

Після зарахування коштів підприємиця нарешті може переходити до закупівель, але тут є ще один принциповий момент – грантовий рахунок має обмеження на вихідні платежі. Просто переказати гроші постачальнику або зняти їх готівкою не вийде. Для кожної платіжної інструкції потрібно надати документи, які підтверджують призначення витрати.

Залежно від операції це можуть бути рахунок-фактура, договір купівлі-продажу, договір оренди та інші підтверджувальні документи. Наприклад, якщо підприємиця планує придбати професійну піч за 220 тис. грн, вона має надати документи, які підтверджують покупку та її вартість. Якщо потрібно оплатити оренду приміщення, підставою для платежу буде відповідний договір.

Банкперевіряє, чи відповідає запланована операція цільовому призначенню грантових коштів та бізнес-плану проєкту. Якщо витрата не відповідає погодженому призначенню, банк не проводить платіж. Водночас, підприємцю не обов'язково щоразу приходити до відділення. Платіжні інструкції та документи, які їх підтверджують, можна передавати дистанційно.

"Грантовий рахунок має обмеження на вихідні платежі. Під кожну платіжну інструкцію необхідно надати підтверджувальні документи. Банк перевіряє цільове використання коштів відповідно до бізнес-плану. Якщо призначення платежу не відповідає погодженим умовам, така операція не проводиться", – пояснила фахівчиня SenseBank.

А що робити, якщо після отримання гранту ціна на обладнання зросла? Наприклад, піч, яку підприємиця планувала придбати за 220 тис. грн, тепер коштує 235 тис. грн. У такому випадку, за роз'ясненням банку, різницю можна самостійно оплатити зі звичайного поточного рахунку. Інший варіант – звернутися до Центру зайнятості щодо внесення змін до статей витрат бізнес-плану. Після відповідного коригування підприємець може оплачувати оновлені витрати.

Отримати грант – не означає виконати всі зобов'язання: що перевірятимуть далі

Одна з найважливіших особливостей програми полягає в тому, що відповідальність підприємця не закінчується після зарахування грошей. Отримувач повинен виконати умови, передбачені договором про надання гранту. Зокрема, є кілька ключових зобов'язань:

цільове використання грошей: грантові кошти потрібно використати протягом трьох місяців відповідно до погодженого бізнес-плану;

грантові кошти потрібно використати протягом трьох місяців відповідно до погодженого бізнес-плану; створення робочих місць: якщо така вимога передбачена умовами отримання гранту, підприємець повинен не лише найняти працівників, а й забезпечити збереження нових робочих місць протягом установленого строку;

якщо така вимога передбачена умовами отримання гранту, підприємець повинен не лише найняти працівників, а й забезпечити збереження нових робочих місць протягом установленого строку; сплата податків: протягом строку реалізації проєкту загальна сума сплачених податків має бути не меншою за суму отриманого гранту.

Тривалість реалізації проєкту може становити два, три або п'ять років, залежно від умов фінансування.

Умовна підприємиця з кондитерською, наприклад, отримує грант на масштабування з вимогою створити нове робоче місце. Вона закуповує обладнання, розширює виробництво та наймає працівника. Але якщо надалі не виконає зобов'язання щодо створення робочого місця, це матиме фінансові наслідки.

Зокрема, невиконання вимоги про створення робочих місць передбачає повернення всієї суми гранту протягом одного місяця. "Отримувач гранту бере на себе низку зобов'язань із чіткими строками виконання. Серед основних – цільове використання коштів протягом трьох місяців, створення робочих місць за наявності такої умови та сплата протягом строку реалізації проєкту податків у сумі, що дорівнює або перевищує розмір гранту", – наголошує Руденко.

Саме тому перед поданням заявки важливо оцінити не лише те, чи вистачить грошей на придбання обладнання, а й те, чи зможе підприємство виконувати свої зобов'язання впродовж усього строку проєкту. Попри те, що оновлена система грантової підтримки почала діяти лише у вересні 2026 року, підприємці вже активно користуються можливістю залучити державне фінансування.

За даними Sense Bank, із вересня 2026 року банк надав понад 3 тис. оцінок заяв на отримання гранту. Станом на 12 листопада 2026 року Державна служба зайнятості визначила 260 переможців, які подавали заявки через Sense Bank. Загальний обсяг грантової підтримки для них перевищує 277 млн грн.

Із цієї кількості 210 отримувачів уже відкрили грантові рахунки. Очікується, що реалізація профінансованих проєктів забезпечить створення близько 360 нових робочих місць. Найпопулярнішими напрямами серед заявників стали торгівля, переробна промисловість та охорона здоров'я.