Шосткинський міськрайонний суд Сумської області зобов’язав міське управління освіти виплатити мобілізованій учительці початкових класів понад 206 тис. грн. Із цієї суми 202 480,70 грн – середній заробіток за час військової служби, ще 4 тис. грн – компенсація моральної шкоди. Суд встановив, що на момент призову жінки закон "Про освіту" ще гарантував педагогам збереження середнього заробітку за місцем роботи.

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Про це йдеться в рішенні у справі № 589/5478/24. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, воно набрало законної сили 27 січня 2026 року, а у відкритому доступі з’явилося 23 листопада 2026 року.

Чому управління освіти відмовило вчительці

Жінка працювала вчителькою початкових класів у Богданівському навчально-виховному комплексі Шосткинської міської ради. У тому самому закладі вона за суміщенням виконувала обов’язки практичного психолога. 12 вересня 2022 року її призвали на військову службу з резерву Збройних сил України.

У червні 2024 року вчителька звернулася до міського управління освіти з проханням виплатити їй середній заробіток за основним місцем роботи. У липні управління відмовило, пославшись на зміни до Кодексу законів про працю. З 19 липня 2022 року кодекс передбачав, що за призваними працівниками зберігаються місце роботи й посада. Гарантію збереження середнього заробітку із цієї статті вилучили.

У листопаді 2024 року вчителька подала позов. Вона вимагала стягнути 202 480,70 грн середнього заробітку та 20 тис. грн компенсації моральної шкоди. У матеріалах справи була довідка самого управління освіти, за якою середньоденний заробіток жінки становив 604,42 грн. Суд розглянув справу письмово, без засідання. Управління освіти відзиву на позов не подало.

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Чому суд присудив виплату

Суд встановив, що після липневих змін до Кодексу законів про працю для педагогічних і науково-педагогічних працівників продовжувала діяти окрема гарантія. Частина друга статті 57 закону "Про освіту" передбачала збереження середнього заробітку, зокрема за педагогами, яких призвали на військову службу з числа резервістів в особливий період.

Шосткинський суд послався на позицію Верховного Суду у справі № 718/209/23. Верховний Суд дійшов висновку, що до педагогів застосовувалася саме спеціальна норма закону "Про освіту". Зміни до трудового кодексу в липні 2022 року цієї гарантії не скасували.

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Гарантію для педагогів вилучили із закону "Про освіту" з 24 грудня 2023 року. На момент призову вчительки вона ще діяла. Суд визнав, що управління освіти протиправно не нарахувало й не виплатило їй середній заробіток, і присудив заявлені 202 480,70 грн.

Позов задовольнили частково, оскільки з 20 тис. грн заявленої моральної шкоди суд присудив 4 тис. грн. Загалом на користь учительки стягнули 206 480,70 грн. Окремо управління освіти має сплатити 1 453,44 грн судового збору до державного бюджету.

Зазначимо, педагогічні працівники шкіл мають право на відстрочку, якщо працювали за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. Ця підстава поширювалася і на призов із числа резервістів. У рішенні не вказано, на яку ставку працювала вчителька та чи мала вона право на відстрочку. Суд розглядав спір про виплату середнього заробітку.

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