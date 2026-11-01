Вакансій менше, зарплати вищі: скільки тепер платять у прифронтових областях і де бракує працівників

У прифронтових областях України за рік поменшало вакансій у більшості галузей, однак зарплати переважно зросли – найбільше в HoReCa на Херсонщині, де медіанний показник підскочив на 40%. Найвищі зарплати серед наведених напрямів пропонують у логістиці Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини – близько 30-30,5 тис. грн.

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За даними OLX Робота, у вересні 2026 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року загальна кількість пропозицій у більшості основних сфер скоротилася. Водночас, бізнесу доводиться конкурувати за працівників, а дефіцит кадрів стає одним із чинників зростання оплати праці.

На ринку праці поменшало вакансій і відгуків

Ситуація в окремих областях і професійних напрямах відрізняється, однак загальна тенденція доволі виразна: роботодавці не всюди можуть наймати таку кількість людей, як раніше, а пошукачі не завжди готові або мають можливість відгукуватися на пропозиції.

Найбільші зміни в активності кандидатів зафіксували на Херсонщині. У виробництві та серед робітничих спеціальностей кількість відгуків за рік скоротилася в кілька разів. У логістиці та роздрібній торгівлі падіння перевищило половину. Роботодавцям у регіоні стає складніше знаходити людей навіть тоді, коли потреба в персоналі зберігається.

Помітно менше відгуків стало й у роздрібній торгівлі Миколаївської та Запорізької областей – показник майже вдвічі нижчий, ніж торік. Водночас у деяких напрямах активність кандидатів залишається відносно стабільною.

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Наприклад, у транспортно-логістичній сфері Запорізької області кількість відгуків зменшилася лише на 3%, а на Сумщині – на 5%. Тобто в цих регіонах ситуація серед пошукачів роботи змінилася не так суттєво, як у низці інших галузей.

Є й напрями, де кандидатів стало більше. На Харківщині кількість відгуків на вакансії у роздрібній торгівлі за рік зросла на 20%, а в будівництві – на 17%. На Миколаївщині будівельні вакансії також привернули більше уваги: кількість відгуків збільшилася на 14%.

Де бізнес продовжує шукати працівників

Попри загальне скорочення кількості вакансій, окремі галузі демонструють протилежну динаміку. Найпомітніше зростання пропозицій роботи зафіксували в логістиці Херсонської області. За рік кількість вакансій у цьому напрямі збільшилася на 28%.

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Зазначається, що це особливо показово на тлі скорочення кількості відгуків від кандидатів. Роботодавці продовжують шукати персонал, але людей, готових претендувати на такі посади, стає менше. Подібний дисбаланс може свідчити про кадровий дефіцит, коли потреба підприємств у працівниках перевищує доступну пропозицію на місцевому ринку.

Зростання вакансій у логістиці зафіксували також на Харківщині – на 5%. Ще один напрям, де пропозицій стало більше, – будівництво на Миколаївщині: тут кількість оголошень зросла на 5%.

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В окремих сферах роботодавцям вдалося зберегти торішні показники. Зокрема, на Херсонщині кількість вакансій у роздрібній торгівлі практично не змінилася. На Миколаївщині майже без змін залишилася ситуація в HoReCa – готельно-ресторанному бізнесі, де скорочення становило близько 1%.

Водночас, у більшості інших напрямів вакансій поменшало. Найвідчутніше це позначилося на виробництві Херсонської та Сумської областей, а також на готельно-ресторанному бізнесі й роздрібній торгівлі Запоріжжя. На Харківщині скорочення пропозицій роботи було помірнішим.

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У яких областях зарплати зросли найбільше

Зменшення кількості вакансій не означає, що роботодавці почали пропонувати менше грошей. Навпаки, у більшості досліджуваних галузей медіанні зарплати за рік підвищилися. Особливо помітно це в тих напрямах, де бізнесу складно знаходити працівників.

На Харківщині найбільше зросла оплата праці у виробництві та серед робітничих спеціальностей. Медіанна зарплата в цій категорії досягла 27 500 грн – на 22% більше, ніж у вересні 2025 року. У роздрібній торгівлі показник піднявся до 20 500 грн (+17%), а в логістиці – до 30 500 грн (+11%).

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На Сумщині найдинамічніше зростали виплати у транспортно-логістичній сфері. Медіанна зарплата тут становила 27 500 грн, що на 22% більше за торішній рівень. У будівництві вона досягла 28 750 грн (+15%), у виробництві – 22 000 грн (+5%). Натомість у готельно-ресторанному бізнесі показник залишився майже незмінним – близько 15 500 грн.

У Миколаївській області найбільше підвищення зафіксували у виробництві, медіанна зарплата зросла на 14% і становила 22 815 грн. У логістиці вона досягла 26 550 грн (+13%), а в роздрібній торгівлі – 19 700 грн (+9%). Будівництво залишається одним із найбільш оплачуваних напрямів регіону, медіанний показник становив близько 29 900 грн, майже не змінившись за рік.

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У Запорізькій області найвищу медіанну зарплату серед наведених галузей пропонували в логістиці – 30 000 грн. За рік вона збільшилася на 20%. У роздрібній торгівлі показник становив 20 000 грн (+11%), а у виробництві – 26 000 грн (+8%). У будівництві та HoReCa підвищення було значно скромнішим – приблизно 2-3%.

Окремо виділяється Херсонщина, де найбільший відносний приріст зарплати припав на готельно-ресторанний бізнес. Медіанна оплата праці в цій сфері зросла на 40% – до 17 500 грн. У виробництві показник становив 24 000 грн (+19%), а в логістиці – 30 000 грн (+17%). У роздрібній торгівлі медіанна зарплата залишилася приблизно на рівні 17 500 грн.

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Чому зарплати зростають, навіть коли вакансій менше

Одним із головних пояснень таких змін є нестача працівників. На ринок одночасно впливають вимушена міграція, демографічна ситуація, безпекові ризики та руйнування підприємств. У результаті в окремих регіонах роботодавці змушені активніше конкурувати за людей, які можуть і готові працювати.

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначає, що ринок праці безпосередньо відображає події, які відбуваються в країні. Зокрема, зростання кількості вакансій у логістиці на Херсонщині відбувається на тлі скорочення числа кандидатів. Через це компаніям доводиться докладати більше зусиль, щоб знайти персонал і втримати команди.

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Додатковий попит на працівників транспортної сфери формують проблеми з логістичною інфраструктурою. Товари потрібно перевозити навіть за складних умов, а порушення звичних маршрутів і пошкодження об'єктів інфраструктури підвищують потребу в транспортних послугах та водіях.

Інша картина спостерігається у виробництві. Удари по промислових об'єктах можуть призводити не лише до тимчасового припинення роботи підприємств, а й до втрати робочих місць. Особливо відчутними такі наслідки є для регіонів, де промисловість відіграє важливу роль в економіці.

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За словами Абдулліної, руйнування виробничих потужностей, зокрема на Запоріжжі, спричиняє скорочення робочих місць і вивільнення персоналу. Подібні проблеми впливають і на торгівлю, коли через пошкодження складів та інших об'єктів бізнесу підприємства змушені змінювати роботу або скорочувати діяльність.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить 31 тис. грн. Водночас в окремих професіях роботодавці пропонують понад 60 тис. грн на місяць. Найбільше за рік зросли зарплати альпіністів, авторів та режисерів.