В Україні знову обмежать пенсії з 2027 року: кому уріжуть виплати

В Україні у 2027 році планують знову обмежувати спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів. Наступного року цей поріг становитиме 28 780 грн. Однак урядовий механізм уже неодноразово скасовували в судах. Лише у 2026 році ухвалено близько 4 тисяч судових рішень на користь пенсіонерів, які оскаржували зменшення своїх виплат.

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Про це йдеться в повідомленні OBOZ.UA, відповідну норму передбачили у статті 43 проєкту державного бюджету на 2027 рік. Йдеться про застосування спеціальних понижувальних коефіцієнтів до частини пенсії, що перевищує встановлений поріг.

Таке обмеження стосується не всіх українців, а окремих категорій отримувачів спеціальних пенсій. Зокрема, йдеться про колишніх прокурорів та інших осіб, пенсійне забезпечення яких регулюється спеціальними законами.

Проблема полягає в тому, що Верховний Суд уже сформував правову позицію щодо неправомірності зменшення окремих спеціальних пенсій у такий спосіб. Річ у тім, що порядок призначення та розрахунку цих виплат визначений спеціальними законами. Щоб змінити правила, необхідно внести зміни безпосередньо до відповідного законодавства.

Натомість Кабмін пропонує щороку встановлювати обмеження через закон про державний бюджет.

У результаті спецпенсіонери масово звертаються до судів. Щомісяця ухвалюють близько 500 рішень щодо скасування понижувальних коефіцієнтів. При цьому кожен пенсіонер повинен окремо оскаржувати зменшення власної виплати.

Водночас сама система спеціальних пенсій залишається вкрай нерівною. В Україні є колишні прокурори та судді, які отримують понад 100 тис. грн щомісяця. Деякі прокурори виходять на пенсію ще до 40 років, тоді як більшість українців повинні працювати щонайменше до 60 років і виконувати вимоги щодо страхового стажу.

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При цьому переважна більшість звичайних пенсіонерів отримує виплати, менші за фактичний прожитковий мінімум.

Таким чином, уряд знову намагається обмежити найбільші пенсії, однак без змін до спеціального законодавства такі рішення ризикують повторити долю попередніх обмежень. Пенсіонери продовжать звертатися до судів, а Пенсійний фонд – виконувати рішення про відновлення виплат.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям, які отримують пенсію та тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, інакше можуть виникнути проблеми з продовженням пенсійних виплат. Для цього потрібно підтвердити свою особу через передбачені Пенсійним фондом України процедури.

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