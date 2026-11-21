В Україні підвищили поріг, після якого виконавець може звернути стягнення на єдине житло боржника. З жовтня він становить 50 мінімальних зарплат замість 20. Отже, якщо сума стягнення за виконавчим провадженням становить 432 350 грн або менше, єдину квартиру чи будинок боржника за загальним правилом примусово продати не можуть.

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Це стосується і боргів за житлово-комунальні послуги. Новий поріг передбачено законом № 4833-IX. Якщо сума стягнення перевищує 432 350 грн, продаж єдиного житла можливий за умов, визначених законом. У межах виконавчого провадження борг також можуть стягувати з коштів на банківських рахунках та іншого майна. Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Окремі правила діють під час воєнного стану для боржників за комунальні послуги на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях. У таких виконавчих провадженнях з майна та коштів знімають арешти, а відомості про боржників виключають з Єдиного реєстру боржників. пояснює Міністерство юстиції України

Коли суди стають на бік споживачів

OBOZ.UA проаналізував 40 судових справ щодо комунальних боргів. У більшості з них суди задовольняли вимоги постачальників. Водночас у Чернігові теплопостачальнику відмовили у стягненні понад 61 тис. грн за опалення. До позову включили нарахування ще з 2016 року, а власниця квартири заявила про сплив позовної давності та надала квитанції про оплату за період, який суд розглядав у межах цього строку.

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Саме придбання квартири також не зобов’язує покупця погашати комунальні борги попереднього власника. Такий обов’язок може виникнути, якщо покупець прямо взяв його на себе за договором.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахраї в Україні навчилися активно використовувати нинішні реалії – з регулярними ракетними обстрілами РФ, відключеннями світла та соціальними виплатами – для обману населення. Такі обставини стали підґрунтям для багатьох нових схем обману.

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