В Україні змінять правила соціальних виплат: як призначатимуть базову соціальну допомогу

Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає об'єднання низки соціальних виплат в одну базову допомогу для сімей із низькими доходами, розмір якої визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів родини. Нова система також передбачає персональний соціальний супровід, допомогу з працевлаштуванням та активніше залучення громад до підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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Відповідні зміни закріплені законопроєктом №15094, за нього в другому читанні та вцілому проголосувало 247 нардепів (поіменне голосування – за посиланням). Зокрема, він є частиною євроінтеграційних змін у соціальній політиці України.

За словами, голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, нова модель має замінити фрагментовану систему державної підтримки комплексним підходом, за якого враховуватимуть не лише право людини на певну виплату, а й реальні потреби всієї сім'ї.

Які соціальні виплати об'єднають в одну

Головна зміна полягає у переході від окремих видів допомоги до єдиної виплати, яку розраховуватимуть для конкретної родини. Нині українці можуть отримувати різні види державної підтримки залежно від свого соціального статусу, кількості дітей, рівня доходів та інших обставин.

Водночас, кожна програма має власні умови призначення, порядок розрахунку та вимоги до отримувачів. Через це одна сім'я може претендувати на декілька видів допомоги, для оформлення яких необхідно проходити різні процедури.

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Нова система має спростити цей механізм. Зокрема, експериментальна модель базової соціальної допомоги, яка діє в Україні з 1 липня 2025 року, охоплює такі види державної підтримки:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

допомогу одиноким матерям;

допомогу багатодітним сім'ям;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

допомогу особам, які не мають пенсію, та особам з інвалідністю.

Законопроєкт передбачає закріплення моделі базової соціальної допомоги на постійній основі з урахуванням результатів експерименту. При цьому йдеться не про механічне додавання всіх попередніх виплат в одну суму. Розмір допомоги визначатимуть за новою формулою, яка враховуватиме склад сім'ї, її доходи та встановлену державою базову величину.

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Тому після переходу на нову систему сума підтримки для конкретної родини може відрізнятися від тієї, яку вона отримувала раніше. Водночас це не означає, що всі інші соціальні виплати в Україні автоматично скасують: перелік допомог, охоплених новим механізмом, визначатиметься законодавством.

Як розраховуватимуть базову соціальну допомогу

Однією з ключових особливостей нової системи стане індивідуальний розрахунок виплат. Єдиної фіксованої суми, яку отримуватимуть усі малозабезпечені родини, не передбачається.

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Відповідно до законопроєкту, розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між розрахунковою базовою величиною для всіх членів сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Тобто держава спочатку визначатиме суму, яка враховується для конкретної родини відповідно до її складу, а потім відніматиме від неї доходи сім'ї.

Наприклад, якщо розрахункова базова величина для родини становитиме 15 тисяч гривень, а її середньомісячний дохід – 9 тисяч гривень, різниця становитиме 6 тисяч гривень. Саме такий принцип використовуватимуть для визначення розміру підтримки.

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Водночас наведені цифри є умовними та лише пояснюють механізм розрахунку, а не встановлюють гарантовану суму виплати. Окремо законопроєкт визначає порядок встановлення базової величини. Її розмір щороку закладатимуть у законі про державний бюджет України. При цьому, за словами Шуляк, базова величина не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу.

Відповідний показник залежатиме від державного бюджету на конкретний рік, а сума допомоги для родин визначатиметься з урахуванням установлених правил розрахунку. Важливо й те, що під час оцінювання права на підтримку враховуватимуть не лише поточні доходи, а й матеріальне становище сім'ї. Відповідно, родини з однаковою кількістю членів можуть отримувати різні суми допомоги залежно від своїх обставин.

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Допомогу призначатимуть по-новому: що зміниться для сімей

Окрім нового принципу розрахунку виплат, законопроєкт передбачає зміну самого підходу до роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Нині система соціальної підтримки переважно працює за заявницьким принципом. Людина повинна самостійно дізнатися про доступні програми, перевірити своє право на допомогу та звернутися для її оформлення.

Новий механізм передбачає, що громади також братимуть активну участь у виявленні родин, які потребують підтримки. За словами Шуляк, одна з проблем чинної системи полягає в тому, що місцеві громади не завжди мають достатньо інформації про сім'ї, які отримують державні виплати. Через це фінансова допомога може надаватися окремо від соціальних послуг, необхідних конкретній родині.

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"Громада часто навіть не знає, що родина отримує державну допомогу, і не має жодного впливу на її ситуацію. А саме громада найкраще бачить, що насправді потрібно конкретній сім'ї", – наголосила Шуляк. Саме тому законопроєкт передбачає запровадження комплексного супроводу сімей.

Замість того щоб обмежуватися призначенням коштів, відповідні служби мають оцінювати потреби родини та визначати, яка додаткова підтримка їй необхідна. Йдеться, зокрема, про соціальні послуги, допомогу у вирішенні складних життєвих обставин та заходи, спрямовані на підвищення фінансової самостійності.

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Для кожної родини складатимуть індивідуальний план підтримки

Важливою частиною нової системи стане використання методу ведення випадку, відомого як case management. Він передбачає індивідуальну роботу із сім'єю, яка потребує державної допомоги. За цією моделлю соціальні фахівці оцінюватимуть життєві обставини родини, визначатимуть основні проблеми та формуватимуть план підтримки.

Такий підхід дозволить враховувати, що причини матеріальних труднощів у різних сімей можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, одна родина може потребувати насамперед фінансової підтримки через низькі доходи, інша – допомоги у працевлаштуванні працездатних членів сім'ї, а третя – додаткових соціальних послуг через складні життєві обставини.

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Тому нова модель передбачає не лише виплату грошей, а й визначення конкретних заходів, які можуть допомогти сім'ї поліпшити своє становище. Окрему увагу приділятимуть профілюванню родин із низькими доходами.

Працездатним українцям допомагатимуть знайти роботу

Ще одним напрямом реформи стане поєднання соціальних виплат із заходами сприяння зайнятості. У законопроєкті передбачено, що працездатних отримувачів допомоги стимулюватимуть повертатися на ринок праці. Для цього фінансову підтримку поєднуватимуть із соціальними послугами та індивідуальними заходами, спрямованими на працевлаштування.

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За словами Шуляк, такий підхід має допомогти людям поступово ставати менш залежними від державної допомоги. "Працездатних отримувачів допомоги законопроєкт стимулюватиме повертатися на ринок праці, адже законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості", – пояснила вона.

За словами Шуляк, війна збільшила кількість родин, які потребують комплексної державної підтримки. Водночас чинна система не завжди дозволяє поєднувати грошову допомогу із соціальними послугами, які надаються на місцевому рівні. Саме цю проблему має вирішити новий закон.

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Крім того, законопроєкт має євроінтеграційне спрямування. Як зазначила Шуляк, його положення узгоджуються з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні запустили державну платформу єОпора, де зібрали програми підготовки до зими 2026-2027 років, зокрема пільгові кредити до 600 тис. грн на енергообладнання для приватних будинків, гранти до 300 тис. грн для ОСББ та кредити до 10 млн грн під 0% для бізнесу. Щоб перевірити доступність допомоги, потрібно зайти на eopora.gov.ua, обрати категорію заявника, необхідний вид підтримки та регіон проживання або діяльності.