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В Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 років

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
1,5 т.
Ілюстрація - гроші, виплата
Ілюстрація на тему пенсій в Україні

З 1 січня 2027 року в Україні знову збільшать вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Щоб оформити виплати у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу – на рік більше, ніж у 2026-му. Водночас значна частина українців може не виконати цю умову, адже середній страховий стаж тих, хто виходить на пенсію, становить близько 33 років і 9 місяців.

Тим, кому не вистачить стажу, доведеться відкладати вихід на пенсію до 63 або 65 років. А вимоги до страхового стажу продовжать зростати і в 2028 році. Як раніше писав OBOZ.UA, підвищення вимог передбачене пенсійною реформою, яка поступово змінює умови виходу на заслужений відпочинок.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. З наступного року ця вимога зросте до 34 років, а у 2028-му – до 35 років. Водночас для тих, хто не накопичив необхідної кількості років, передбачені альтернативні умови. У 2027 році вийти на пенсію у 63 роки можна буде за наявності щонайменше 24 років страхового стажу. Для оформлення виплат у 65 років потрібно буде мати не менше 15 років.

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Таким чином, українці, яким не вистачить навіть кількох місяців стажу для виходу на пенсію у 60 років, можуть бути змушені працювати ще три роки.

Чому українці ризикують залишитися без пенсії у 60 років

Проблема полягає в тому, що середній страховий стаж українців, які виходять на пенсію, становить приблизно 33 роки та 9 місяців. Це менше за вимогу, яка почне діяти у 2027 році.

Тобто навіть людина, яка пропрацювала більшу частину життя, може не отримати права на пенсію у 60 років. Особливо це стосується тих, хто мав тривалі перерви в офіційній зайнятості, працював без оформлення або за кого роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок.

Ситуацію ускладнили пандемія коронавірусу та повномасштабна війна. Через втрату роботи, вимушене переміщення та економічні проблеми частина українців втратила роки страхового стажу.

Важливо розуміти: для Пенсійного фонду має значення не просто кількість років, протягом яких людина працювала, а саме страховий стаж – період, за який сплачувалися внески.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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