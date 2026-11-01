В Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 років

З 1 січня 2027 року в Україні знову збільшать вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Щоб оформити виплати у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу – на рік більше, ніж у 2026-му. Водночас значна частина українців може не виконати цю умову, адже середній страховий стаж тих, хто виходить на пенсію, становить близько 33 років і 9 місяців.

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Тим, кому не вистачить стажу, доведеться відкладати вихід на пенсію до 63 або 65 років. А вимоги до страхового стажу продовжать зростати і в 2028 році. Як раніше писав OBOZ.UA, підвищення вимог передбачене пенсійною реформою, яка поступово змінює умови виходу на заслужений відпочинок.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. З наступного року ця вимога зросте до 34 років, а у 2028-му – до 35 років. Водночас для тих, хто не накопичив необхідної кількості років, передбачені альтернативні умови. У 2027 році вийти на пенсію у 63 роки можна буде за наявності щонайменше 24 років страхового стажу. Для оформлення виплат у 65 років потрібно буде мати не менше 15 років.

Таким чином, українці, яким не вистачить навіть кількох місяців стажу для виходу на пенсію у 60 років, можуть бути змушені працювати ще три роки.

Чому українці ризикують залишитися без пенсії у 60 років

Проблема полягає в тому, що середній страховий стаж українців, які виходять на пенсію, становить приблизно 33 роки та 9 місяців. Це менше за вимогу, яка почне діяти у 2027 році.

Тобто навіть людина, яка пропрацювала більшу частину життя, може не отримати права на пенсію у 60 років. Особливо це стосується тих, хто мав тривалі перерви в офіційній зайнятості, працював без оформлення або за кого роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок.

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Ситуацію ускладнили пандемія коронавірусу та повномасштабна війна. Через втрату роботи, вимушене переміщення та економічні проблеми частина українців втратила роки страхового стажу.

Важливо розуміти: для Пенсійного фонду має значення не просто кількість років, протягом яких людина працювала, а саме страховий стаж – період, за який сплачувалися внески.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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