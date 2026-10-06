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В Україні з нового року уріжуть частину пенсій: кому та як зменшать

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
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Руки літньої людини. Ілюстрація
Руки літньої людини. Ілюстрація. Джерело: Freepik

В Україні у 2027 році частині пенсіонерів із так званими спеціальними пенсіями можуть обмежити виплати. Йдеться про пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У період дії воєнного стану до суми перевищення застосовуватимуть спеціальні коефіцієнти.

Відповідну норму містить стаття 43 проєкту державного бюджету України на 2027 рік. Обмеження стосуватиметься пенсій, призначених або перерахованих за низкою спеціальних законів. Для того, щоб виплату урізали:

  • наступного року пенсія має бути більшою за 2878 грн;
  • пенсіонер не має відношення до захисту України під час АТО, ООС чи повномасштабної війни. 

Зокрема, йдеться про виплати державним службовцям, прокурорам, народним депутатам, працівникам Національного банку, членам Кабінету Міністрів, дипломатам, посадовцям органів місцевого самоврядування, судовим експертам, науковцям, а також військовослужбовцям та деяким іншим категоріям.

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Також норма поширюється на окремі пенсії чорнобильців, журналістів та помічників-консультантів народних депутатів.

При цьому обмеження рахуватимуть не від усієї пенсії. До суми, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, застосовуватимуться відповідні коефіцієнти.

Розмір цих коефіцієнтів та порядок їх застосування має визначити Кабінет Міністрів України. Таким чином, якщо пенсійна виплата перевищуватиме встановлений поріг, її частина понад 10 прожиткових мінімумів у 2027 році може фактично виплачуватися із застосуванням понижувального коефіцієнта. Конкретний механізм залежатиме від рішення уряду.

Така ж норма діє і цього року. Однак судді в адміністративних судах зобов'язують скасовувати коефіцієнти. Спецпенсіонери масово почали звертатися до судів. І судді почали масово скасовувати застосування коефіцієнтів. Найчастіше з таким формулюванням: Кабмін не має права змінювати умови пенсійного забезпечення, тому передбачені в постанові уряду коефіцієнти незаконні.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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