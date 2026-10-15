В Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress : які покупки подорожчають і коли

Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження 20% ПДВ (податок на додану вартість) на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро, зокрема через маркетплейси Temu та AliExpress. Нараховувати та сплачувати податок мають продавці або електронні платформи, а нові правила планують запровадити не раніше 1 липня 2027 року.

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Відповідні зміни закріплені у законопроєкті №16051-1, за нього проголосували 252 нардепів (поіменне голосування – за посиланням). Ухвалення відповідних змін є одним зі структурних маяків у межах міжнародних зобов’язань України перед МВФ та ЄС, виконання яких пов’язане з отриманням близько 4 млрд євро фінансової допомоги.

Що зміниться для посилок вартістю до 150 євро

Наразі в Україні діє пільговий режим оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень, якщо їхня вартість не перевищує встановленого законодавством порогу в 150 євро. Зазначається, що це дозволяє українцям замовляти відносно недорогі товари з-за кордону без сплати ПДВ під час ввезення за умови дотримання інших законодавчих вимог.

Однак запропонована реформа змінює підхід до комерційних дистанційних покупок. Основна новація – запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні електронні платформи, навіть якщо їхня вартість становить менше ніж 150 євро.

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Стандартна ставка ПДВ в Україні становить 20%. Відповідно, податкове навантаження може поширитися на значну частину невеликих онлайн-замовлень, які раніше користувалися пільгою.

Наприклад, якщо товар коштує 1000 гривень без ПДВ, то за умови застосування стандартної ставки податок становитиме 200 гривень. Загальна вартість покупки в такому разі дорівнюватиме 1200 гривень без урахування можливих додаткових витрат на доставку.

Аналогічно товар за 2000 гривень матиме 400 гривень ПДВ, а покупка за 5000 гривень – 1000 гривень. Проте це лише умовні розрахунки. Фактична зміна ціни залежатиме від того, як конкретний продавець або маркетплейс врахує податок у вартості продукції.

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Хто сплачуватиме податок на міжнародні покупки

Однією з головних особливостей реформи є зміна механізму адміністрування ПДВ. За запропонованою моделлю відповідальність за нарахування та перерахування податку покладатиметься на продавців або електронні платформи, через які українці купують товари.

Покупцеві не доведеться окремо звертатися до податкових органів або самостійно розраховувати суму ПДВ для звичайного замовлення, яке підпадає під новий механізм. Наприклад, якщо українець замовляє товар на AliExpress або Temu, відповідний податок має бути врахований під час оформлення покупки. Після цього продавець або платформа повинні забезпечити його перерахування відповідно до встановленої процедури.

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Такий підхід наближений до європейської моделі IOSS (Import One Stop Shop), яку використовують для адміністрування ПДВ під час дистанційної торгівлі імпортними товарами. Для покупців головна відмінність полягатиме в тому, що податкові платежі мають бути включені до процесу онлайн-оплати, а не ставати несподіваною додатковою витратою після прибуття відправлення.

Водночас для повноцінного запуску такої системи необхідно забезпечити відповідні механізми обліку, взаємодії електронних платформ із податковими органами та підтвердження сплати ПДВ. Саме технічна складність запровадження нового порядку є однією з причин, чому його запуск не планують здійснювати одразу.

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Які міжнародні посилки можуть залишитися без податку

Важливо, що зміни не передбачають однакового оподаткування всіх без винятку відправлень з-за кордону. Законодавча ініціатива розмежовує комерційні дистанційні покупки та некомерційні відправлення між фізичними особами. Зокрема, передбачається збереження пільги для безоплатних посилок вартістю до 45 євро, які одна фізична особа надсилає іншій для особистого або сімейного використання.

Наприклад, якщо родич із-за кордону відправляє в Україну подарунок, який відповідає встановленим умовам і не перевищує відповідного вартісного порогу, таке відправлення може залишатися звільненим від ПДВ. Водночас, якщо людина замовляє аналогічний товар через іноземний маркетплейс, така операція вважатиметься комерційною покупкою та підпадатиме під нові правила.

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Крім того, окремі податкові пільги планують зберегти для товарів, ввезення яких уже звільнене від ПДВ відповідно до законодавства. Зокрема, йдеться про визначені категорії продукції, необхідної для оборони, безпеки та енергетики.

Податки для орендодавців знизять: які ще зміни підтримали

Окрім нових правил оподаткування міжнародних посилок, Верховна Рада підтримала ще одну важливу зміну, яка стосується українців, що здають житло в оренду. До законопроєкту №16051-1 включили поправку народної депутатки Олени Шуляк, яка передбачає зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від здавання житла в оренду з 18% до 5%.

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Водночас ставка військового збору залишиться незмінною – 5%. Таким чином, загальне податкове навантаження для фізичних осіб, які отримують доходи від оренди житла, має скоротитися з 23% до 10%.

Наприклад, якщо власник квартири отримує від орендаря 15 тис. грн щомісяця, за чинними ставками він повинен сплатити 3450 грн податків і зборів. Після запровадження нових правил ця сума становитиме 1500 грн, тобто на 1950 грн менше щомісяця, або на 23 400 грн менше за рік за умови незмінного доходу.

Ініціатори змін пояснюють їх необхідністю стимулювати власників нерухомості офіційно декларувати доходи від оренди. Очікується, що зменшення податкового навантаження створить більше можливостей для виходу ринку орендного житла з тіні.

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Чому держава вирішила змінити оподаткування посилок

Однією з причин реформи є значне зростання обсягів міжнародної електронної торгівлі. За наведеними Міністерством фінансів даними, у 2025 році загальна вартість міжнародних посилок становила 167,3 млрд грн, з яких близько 92,9 млрд грн припало на відправлення, що не оподатковувалися.

За перші сім місяців 2026 року в Україну ввезли міжнародних посилок на 136,3 млрд грн, зокрема на 56,8 млрд грн без сплати ПДВ. Уряд вважає, що чинна система створює нерівні конкурентні умови.

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Українські підприємства сплачують податки під час офіційного імпорту та реалізації продукції, тоді як іноземні продавці можуть доставляти недорогі товари безпосередньо покупцям, використовуючи пільговий поріг. Ще одна проблема – можливість дроблення великих комерційних партій на окремі відправлення вартістю до 150 євро.

Зазначається, що це дозволяє використовувати режим, призначений для невеликих покупок, для систематичного ввезення товарів. Новий механізм має зменшити можливості такого використання пільги.

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Скільки грошей планують отримати до бюджету

За оцінками Міністерства фінансів, запровадження нового порядку оподаткування може забезпечити близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Передбачається, що ці кошти спрямовуватимуть до спеціального фонду державного бюджету на потреби Збройних сил України.

Крім того, зміни пов'язані з міжнародними фінансовими зобов'язаннями України. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що затримка з ухваленням необхідних законодавчих рішень створює ризики для отримання близько 4 млрд євро міжнародної підтримки.

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За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, метою реформи також є забезпечення рівніших умов конкуренції між українськими підприємствами та іноземними торговельними платформами.

Коли запрацюють нові податки

Попередньо серед можливих строків запуску нової системи називали 2027 рік. Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що скасування пільги може відбутися не раніше 1 липня 2027 року, після забезпечення технічної готовності.

Водночас депутат висловлював сумніви щодо можливості повноцінного запуску системи навіть у 2028 році. Отже, фактична дата початку оподаткування залежатиме не лише від законодавчих рішень, а й від готовності механізму адміністрування ПДВ.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть замовляти з-за кордону визначені законодавством генератори, сонячні панелі, акумулятори та інше енергетичне обладнання без сплати ввізного мита та ПДВ за умови відповідності товарів чинним вимогам. Для пільгового оформлення через "Укрпошту" необхідно правильно зазначити характеристики, вартість і код товару, а в разі запиту оператора – своєчасно надати додаткові відомості.