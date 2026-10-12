В Україні скасували важливе правило для водіїв: які категорії відкриватимуть по-новому

В Україні змінили порядок здобуття права на керування транспортними засобами з важкими причепами та напівпричепами – відкриття категорій BE, C1E та CE. Так, було скасовано обов'язкову вимогу щодо наявності 1 року стажу керування.

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Як повідомили у Міністерстві економіки довкілля та сільського господарства, відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів. Це означає, що для відкриття категорій із причепом масою понад 750 кг водіям більше не потрібно чекати та підтверджувати річний досвід кермування.

Вимоги для відкриття кваліфікації

Мати посвідчення водія відповідної базової категорії (B, C1 або C). Пройти курси перепідготовки за затвердженою навчальною програмою. Успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС.

Якими транспортними засобами дозволяють керувати ці категорії

BE – легкові автомобілі з причепом дозволеною максимальною масою понад 750 кг.

– легкові автомобілі з причепом дозволеною максимальною масою понад 750 кг. C1E – середні вантажівки (масою від 3,5 до 7,5 тонни) з причепом понад 750 кг.

– середні вантажівки (масою від 3,5 до 7,5 тонни) з причепом понад 750 кг. CE – важкі вантажні автомобілі та тягачі з причепом або напівпричепом понад 750 кг.

"Рішення має забезпечити відповідність системи підготовки водіїв сучасним потребам ринку праці та міжнародним практикам. При цьому зміни не скасовують вимог до віку та базового права на керування транспортними засобами, визначених Законом України "Про дорожній рух". Йдеться виключно про спрощення процедур підготовки, перепідготовки та підтвердження кваліфікації водіїв", – зазначили в мыныстерствы.

При цьому базові вікові обмеження та інші вимоги Закону України "Про дорожній рух" залишаються без змін. Спрощений порядок підготовки та складання іспитів діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще протягом 6 місяців після його скасування або припинення.

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