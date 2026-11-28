В Україні за десять років кількість пенсіонерів скоротилася більш ніж на 2 млн. Якщо на початку 2016 року на обліку Пенсійного фонду було 12,3 млн пенсіонерів, то на початку 2026-го – 10,17 млн. Станом на 1 жовтня 2026 року їх залишилося 10 млн 3 тис., із них 7 млн 227 тис. отримували пенсію за віком.

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Про це свідчать дані Пенсійного фонду України. Цього року кількість пенсіонерів уже опускалася нижче 10 млн. Як раніше повідомляв OBOZ.UA, станом на 1 липня пенсії отримували 9 976 619 людей. До жовтня показник зріс приблизно на 26 тис. осіб, однак був майже на 197 тис. нижчим, ніж у жовтні 2025 року.

Як змінилася кількість пенсіонерів

Станом на 1 жовтня кожного року Пенсійний фонд обліковував таку кількість отримувачів пенсій.

За три роки загальна кількість пенсіонерів скоротилася майже на 537 тис. осіб, або на 5,1%. Кількість отримувачів пенсії за віком зменшилася швидше – на 523 тис., або на 6,8%. Ця категорія становить близько 72% усіх пенсіонерів.

Кількість отримувачів пенсії з інвалідності за останній рік зросла майже на 30 тис. – до 1,51 млн. Водночас вона залишалася нижчою, ніж у жовтні 2023-го, коли таку пенсію отримували 1,52 млн людей. До загальної статистики також входять отримувачі пенсій за вислугу років та у зв’язку з втратою годувальника. Пенсійний фонд України

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Чому пенсіонерів стає менше

Різке скорочення ПФУ зафіксував після початку російської агресії у 2014 році. За рік кількість пенсіонерів на обліку зменшилася на 1,39 млн. Статистика фонду не охоплює окуповані Крим і Севастополь та непідконтрольні райони Донецької й Луганської областей. Зменшення тривало й до повномасштабного вторгнення. Зокрема, з січня 2020-го по січень 2021-го кількість пенсіонерів скоротилася майже на 204 тис.

Один із чинників, що впливають на вихід на пенсію за віком, – підвищення вимог до страхового стажу. Тим, кому виповнюється 60 років у 2026 році, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Для тих, хто досягне цього віку у 2027-му, вимога зросте до 34 років.

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Вимоги до стажу підвищують поступово. У 2028 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться вже 35 років страхового стажу. Якщо стажу бракує, право на пенсію може виникнути пізніше. Наприклад, у 2027 році для призначення пенсії в 63 роки потрібно мати щонайменше 24 роки стажу, а в 65 років – щонайменше 15 років. Для кожної людини вимогу визначають на дату досягнення відповідного пенсійного віку.

Якщо кількість пенсіонерів і надалі скорочуватиметься в середньому на 179 тис. на рік, як упродовж останніх трьох років, у жовтні 2027-го їх буде близько 9,8 млн, а восени 2036-го – близько 8,2 млн. Це розрахунок за нинішнім темпом скорочення.

Як повідомив у відповіді на запит OBOZ.UA міністр соціальної політики Денис Улютін, у проєкті держбюджету на 2027 рік на пенсійні виплати за бюджетними програмами та покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачили 292,8 млрд грн. Це на 25,1 млрд грн, або приблизно на 9,4%, більше, ніж у 2026 році. Ці кошти також покривають надбавки та інші пенсійні зобов’язання держави.