В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: кому та як підвищать

В Україні в березні 2027 року має відбутися чергова індексація пенсій. За попередніми розрахунками OBOZ.UA, виплати можуть перерахувати з використанням коефіцієнта близько 16,5%. Однак остаточний розмір підвищення стане відомий лише в лютому наступного року, коли з'являться всі необхідні статистичні дані.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Розмір індексації залежить від двох показників – інфляції за попередній рік та зростання середньої зарплати. Згідно із законодавством, під час розрахунку враховують 50% річної інфляції та 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки порівняно з попереднім трирічним періодом.

Національний банк у жовтневому інфляційному звіті погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін у 2026 році. Якщо раніше очікували інфляцію на рівні 10%, то тепер прогноз становить 12,5%. Отже, інфляційна складова майбутньої індексації може становити 6,25 відсоткового пункта.

Другий показник – динаміка зарплат. За даними Пенсійного фонду, середня зарплата, яку враховують для обчислення пенсій, становила:

у 2023 році – 14 308 грн;

у 2024 році – 17 487 грн;

у 2025 році – 20 654 грн;

за перше півріччя 2026 року – близько 24,4 тис. грн.

Якщо за підсумками 2026-го середня зарплата становитиме приблизно 25 тис. грн, показник її зростання, який враховують для індексації, сягне близько 20,4%.

Таким чином, попередній розрахунок індексації становить 16,45%, або приблизно 16,5%. Залежно від фактичної інфляції та динаміки зарплат цей показник може коливатися орієнтовно від 13,75% до 18,75%.

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Водночас це не означає, що всі пенсіонери отримають підвищення виплат саме на 16,5%. Індексація застосовується насамперед до розрахункового розміру пенсії, а не обов'язково до всієї суми, яку людина отримує на картку з урахуванням надбавок і доплат.

Крім того, для окремих категорій пенсіонерів можуть діяти спеціальні правила перерахунку. Тому фактична сума підвищення залежатиме від індивідуальних обставин. Остаточний коефіцієнт індексації визначатимуть після оприлюднення статистичної інформації.

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