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В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: кому та як підвищать

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
639
Ілюстрація: гривневі купюри та монети, виплати, фінансова допомога
Ілюстрація: гривневі купюри та монети, виплати, фінансова допомога. Джерело: Getty Images

В Україні в березні 2027 року має відбутися чергова індексація пенсій. За попередніми розрахунками OBOZ.UA, виплати можуть перерахувати з використанням коефіцієнта близько 16,5%. Однак остаточний розмір підвищення стане відомий лише в лютому наступного року, коли з'являться всі необхідні статистичні дані.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Розмір індексації залежить від двох показників – інфляції за попередній рік та зростання середньої зарплати. Згідно із законодавством, під час розрахунку враховують 50% річної інфляції та 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки порівняно з попереднім трирічним періодом.

Національний банк у жовтневому інфляційному звіті погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін у 2026 році. Якщо раніше очікували інфляцію на рівні 10%, то тепер прогноз становить 12,5%. Отже, інфляційна складова майбутньої індексації може становити 6,25 відсоткового пункта.

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Другий показник – динаміка зарплат. За даними Пенсійного фонду, середня зарплата, яку враховують для обчислення пенсій, становила:

  • у 2023 році – 14 308 грн;
  • у 2024 році – 17 487 грн;
  • у 2025 році – 20 654 грн;
  • за перше півріччя 2026 року – близько 24,4 тис. грн.

Якщо за підсумками 2026-го середня зарплата становитиме приблизно 25 тис. грн, показник її зростання, який враховують для індексації, сягне близько 20,4%.

Таким чином, попередній розрахунок індексації становить 16,45%, або приблизно 16,5%. Залежно від фактичної інфляції та динаміки зарплат цей показник може коливатися орієнтовно від 13,75% до 18,75%.

Водночас це не означає, що всі пенсіонери отримають підвищення виплат саме на 16,5%. Індексація застосовується насамперед до розрахункового розміру пенсії, а не обов'язково до всієї суми, яку людина отримує на картку з урахуванням надбавок і доплат.

Крім того, для окремих категорій пенсіонерів можуть діяти спеціальні правила перерахунку. Тому фактична сума підвищення залежатиме від індивідуальних обставин. Остаточний коефіцієнт індексації визначатимуть після оприлюднення статистичної інформації. 

Також OBOZ.UA повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі розробило поправки до Закону про громадянство, які ускладнять процедуру натуралізації громадян з України. Зокрема їм треба буде безперервно проживати у цій країні 8 років, володіти польською мовою на рівні В2 і підписати декларацію на вірність Польщі.

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